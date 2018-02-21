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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yeni Asya yol gösteriyor (1)

M. Latif SALİHOĞLU
21 Şubat 2018, Çarşamba
Yeni Asya’nın kuruluş safhası (14)Yeni Asya, medya sahasında boy göstermeye başladığı daha ilk günden itibaren, daima yapıcı ve yol gösterici yayınlarda bulunmaya çalıştı. Gerek usûl ve gerekse esaslar itibariyle...

Hatalardan, yanlışlardan sakındırma ve doğru yolu gösterme çabasında, siyasetçilere, bürokratlara ve sair yöneticilere öncelikle hitap ettiği gibi, umuma yönelik bu hizmetinde, fertleri, aileleri, kitleleri ve diğer sosyal katmanları da hiç ihmal etmedi.

İşte, bu meyandaki düşünce ve tavsiyeleri ihtiva eden ve 22 Şubat 1970 tarihli Yeni Asya’nın ikinci sayısında çıkan Başmakale’yi, aradan geçen 49 yıl sonra yeniden dikkat nazarlarına takdim ile umumun istifadesine sunuyoruz.

Yol ve usûl

Gelin, evvelâ peşin hükümleri bir tarafa bırakalım. Hislerimizden sıyrılalım. Meselelerimizi soğukkanlılıkla halletmeye çalışalım.

Kim olursanız olunuz, nerede bulunursanız bulununuz, kendinizi hangi gayenin ve dâvânın adamı sayarsanız sayınız, aklı, kalbi, ilmi, fenni esas kabul ederek geliniz.

Hiçbir dâvâ, hiçbir mesele, zorla halledilmez. Peşinhükümle, hiçbir sâlim neticeye varmak mümkün değil. Damgacılıkla, isnad ve iftira ile, tecavüz ve taarruzla, hakikat ne aranır, ne de bulunur.

Düşünen ve çare arayan insanları meselelerimizin üzerine eğilmeye dâvet ediyoruz. Çünkü aynı vatanın, aynı milletin çocuklarıyız. Beraber yaşamaya mecburuz. Bir vücudun âzaları gibiyiz. Nasıl ki yüzümüz, elimiz, ayaklarımız, gözümüz, kulağımız bedenimize, bedenimiz de aklımıza, kalbimize, ruhumuza tabidir. Birbirine muhalefet etmez, birbirine hasmâne bakmaz, biribirinin helâk olmasını, yok olmasını istemez... İşte, biz de aynı vatanda yaşadığımız, aynı millete mensub olduğumuz, aynı bayrak altında bulunduğumuz için, birbirimizin yok olmasına, ortadan kalkmasına, felâket ve helâkete sürüklenmesine razı olamayız.

Şimdi Amerikan Reisicumhuru olan Nixon, yıllar evvel Moskova hava meydanında Kruşçev’e “Ya hep beraber yaşamasını öğreneceğiz, yahut hep beraber öleceğiz” demişti. Bizler de ya hep beraber meselelerimizi halledeceğiz, veyahut bu hallolmayan meseleler içinde eriyip gitmek durumundayız.

Günümüzün şartları içerisinde başka türlü olmaya da imkân yoktur. İyi ve kötü, çirkin ve güzel, hayır ve şer, iç-içe girmiş gibidir. Bu düğümü beraber çözmenin çaresine bakalım.

Meselâ, iyinin, güzelin, doğrunun hâkim olması, milletin maddî ve mânevî sefâletten kurtulması, memleketin kalkınması ise, geliniz el-ele verelim, çıkar yolu, doğru yolu elbirliği ile bulalım. Rekabet hissinden uzak, kıskançlıktan uzak, “Berat-ı zimmet asıldır” diyerek, tam bir fikir ve gönül birliği ile anlaşıp kaynaşalım.

(Devamı var)

Yeni Asya’nın arşivi 1990’da gasbedildi. Yeniden toparladığımız arşivde, gazetemizin bazı sayıları eksik kaldı. Kupürünü gördüğünüz 22 Şubat 1970 tarihli 2. sayı da eksikler arasındaydı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne giderek 49 yıl önceki sayının Başmakale resmini çekip bize gönderen Emine Sultan Çakır kardeşimin bu hizmetini tebrik ve duâ ile karşılıyoruz.

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Yorumlar

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  • Demokrat

    21.2.2018 14:08:25

    Latif abi, yazılarını ilgi ile takip ediyoruz. Allah razı olsun.

  • Abdurrahman KOÇAK

    21.2.2018 09:03:57

    Bu makale tüm hatlarıyla bugünde geçerlidir.Aynı tespitler bugünde katmerli bir şekilde önümüzde durmaktadır.Aklın yolu bir dir.Zararın neresinden dönülürse iyilik ordan başlar.Toplumun tüm katmanları başta yasama erki olmak üzere bu sese kulak verilmeli ve müspet icraata başlanmalıdır.

  • Abdullah TUNÇ

    21.2.2018 00:43:59

    Maşaallah,barakellah...Bu makale bugün yazılmış gibi. Eğer 49 yıl önce yazılan başmakaleyi sunuyoruz diye belirtil meseydi, emin bu makale günümüzü,proplemleri ve çözüm yollarını ne kadara da şumullu bir şekilde dile getirmiş deyip methü sena ederdik.Makale Ne kadar yapıcı,birleştirici, kucaklayıcı,bütünleştirici,yol gösterici...Ne kadar hakkı, hakikatı,doğruları içinde barındırıyor. Demek meselelere samimiyetle eğilince işte sözler böyle zaman üstü bir değer kazanıyor.Üstadımızın Eski Said döneminde gazetelerde neşrettiği makaleler de bugün güncelliğini koruyarak hadiselere ışık tutuyor, rehberlik yapıyor.Gazetemizin hadiseler karşısında dik duruşundan,zaman labirentlerinde önümüze çıkan tuzak ve uçurumlarından,yol ayırımlarında, kırılma noktalarında doğru yönü gösteren bir pusula,bir yol haritası,bir istikamet rehberi olması nedeniyle ne kadar şükretsek azdır.Bu bir inayeti Rabbaniye, bir ihsani ilahi ve bir lütfü rabbanidir. Rabbime hadsiz şükürler olsun .

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