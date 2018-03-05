"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeşilaycıydı; katledildi

M. Latif SALİHOĞLU
05 Mart 2018, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ 5 (27) Mart 1920 (1923)

Bugün Yeşilay’ın kuruluş yıldönümü. İlk ismi "Hilâl-i Ahdar" olan bu cemiyet, 5 Mart 1920’de İstanbul’da kuruldu.

Gariptir ki, Yeni Türkiye’nin en sâdık ve cevval Yeşilay taraftarı olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey de, üç yıl sonraki bir Mart ayında, plânlı bir sûikast sonucu katledildi. 

Bu sinsi plânın kurucularına göre onun en büyük suçu, Yeşilay’ın da ana hedeflerinden biri olan zararlı ve sarhoş edici maddelerin yasaklanmasını istemesi ve bunu Meclis’te savunmasıydı.

İstanbul, Yeşilay’ın kurulduğu hengâmede işgal altındaydı. Nitekim, 11 gün sonra Şehzadebaşı Karakolu’na işgal güçleri tarafından yapılan bir baskınla, 3 yıllık fiilî işgal bir “kanlı işgal”e dönüşmüş oldu. Diğer devlet kurumlarının yanı sıra Meclis binasının da işgale kalkışılması sebebiyle, 200 civarındaki mebus İstanbul’u terk etti. Bunların çoğu Anadolu’ya geçerek, Heyet-i Temsiliye’nin de bulunduğu Ankara’da toplanmaya başladı.

İşte, Trabzon mebubu Ali Şükrü Bey de, 23 Nisan 1923’te Ankara’da yeni teşkil olunan Millet Meclisi çatısı altında toplanan İstiklâl kahramanlarından biriydi; hatta kısa süre sonra M. Kemal’in rakibi olarak “İkinci Grub”un lideri konumuna geldi.

* * *

Hakikaten dindar bir vatanperver olan Ali Şükrü Bey, İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da Yeşilay'ın maksadına vargücüyle hizmet etmeye çalıştı.

Meselâ, derhal bir "Men-i Müskirat Kànunu" (Sarhoşluk veren şeylerin önlenmesi) taslağı hazırlayarak Ankara'da henüz yeni (bir ay evvel) kurulan Meclis'in gündemine getirdi.

Mayıs 1920'de Meclis'te görüşülmeye başlanan ve çok sert tartışmalara yol açan bu kànun maddesi, ancak aylar sonra (14 Eylül) kabul edilebildi. O da sadece bir tek oy farkıyla.

Zira, Anadolu'da ölüm-kalım savaşının bütün şiddetiyle hükmettiği o günlerin Meclis'i, adeta tam ortadan ikiye ayrılmış durumdaydı.

Alkolün, yani sarhoşluk veren maddelerin yasaklanmasını isteyen grubun başında Ali Şükrü Bey, buna karşı gelen grubun başında ise M. Kemal geliyordu. 

Aralarında çok şiddetli tartışmalar yaşandı. Sonunda bir oy farkla da olsa, Meclis (22. sayı kararıyla) "Men-i Müskirat Kànunu"nu kabul etti.

Gariptir ki, bu kànun büyük bir tesir icra etti. Yasak, ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Buna uymayanlar mahkemelere sevk edildi.

Bilvesile, Risâle-i Nur’dan bir iktibas: "Câ-yı dikkattir ki: ...Anadolu Hükümetinin bir emri ile, bütün işret, kumar gibi kebâirler men' edildi." (Bediüzzaman Said Nursî’nin Tulûât isimli eserinden.)

* * *

İçki yasağını kànunlaştırmada en etkili rolü oynayan Ali Şükrü Bey, Çankaya Köşkü Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman tarafından 23 Mart 1923'te canice öldürülerek katledildi.

9 Nisan 1924’te ise, üç yıl evvel kabul edilen "içki yasağı kànunu" iptal edilerek yürürlükten kaldırıldı.

11 Aralık 1924'te ise, bu kànun kapsamında cezaya çarptırılanlar için özel bir af kànunu çıkartıldı ve bütün suçlular serbest bırakıldı.

@salihoglulatif: Hem Hz. Mehdi'yi sever görünüp, hem Süyanî Deccal'i sevmek; bu ikisi bir arada mümkün değil... Mümkün ve muhtemel olan şey: Böylelerinin çok fenâ aldatıcı ve birer yalancı sahtekâr olduğu...

Okunma Sayısı: 969
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, her zamankinden daha yalnız

    Kampanya coşkusu Anadolu’ya yayılıyor

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum

    Son umut: AİHM

    Liderlik için değil, birlik için yarışın

    Devlet milletine zulmedemez

    Alım gücü hızla düşüyor

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Genel

    Herkes için adalet istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.