Bediüzzaman’dan Orson Welles’e

- Ben gençliğin ne olduğunu bilirim -

Bediüzzaman Said Nursî (1878-1960) Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs Köyü’nde, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Bereketli bir ömür yaşadı. Çeşitli devirlerde cihanı sarsan hadiselere şahit oldu. Gençliğinde, bu hadiselerin bir kısmında önemli rol oynadı. Dünya onu destansı hayatı ve yazdığı çağdaş tefsir ‘Risale-i Nur Külliyatı’ ile tanıdı. Fikirleri gün geçtikçe daha çok insanla buluşuyor ve onları derinden etkilemeye devam ediyor. Külliyatı her kesimden insanlara yol gösterirken; özellikle ‘Gençlik Rehberi’ isimli eseri çok gence rehberlik yapıyor.

George Orson Welles (1915-1985) Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve yapımcı. Dünya onu özellikle halen sinema tarihinin en önemli filmi olarak kabul edilen “Yurttaş Kane” filmiyle tanıdı. Ve kendi sesiyle uluslar arası hafızaya yerleşen “I Know What It Is To Be Young” şarkısıyla… Tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine, radyo programcılığı, yönetmenlik ve yapımcılık ile devam etti. Geriye rol aldığı ve yönettiği birçok film bıraktı. Filmleri ve müziği insanları etkilemeye devam ediyor.

Şimdi Orson Welles’in bu meşhur şarkısını açın. Gözlerinizi kapayıp tekrar tekrar dinleyin. Sonra aynı tadı vermese de tercümesini okuyun.

‘BEN GENÇLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLİRİM’

“Gençlikte yaşın ve geçen günlerin önemi olmuyor.

Durup da hiç düşünmezdim bile bunları!

Tâ ki bir gün, yaşlı bir adamın gelip de;

Bana şunları söylediği zamana kadar:

‘Ben genç olmanın ne olduğunu bilirim,

Ama sen yaşlı olmanın ne olduğunu bilmezsin...

Bir gün, sen de aynı şeyleri söyleyeceksin,

Zaman akıp gider ve geride kalır hikâyesi

Birçok soru sordum hayata ve gençliğe dair,

Tanıdığım bütün bilge adamlara.

Ama hepsinin cevabını asla bulamadım;

Kimse de şu ana kadar tam bulamamış.

Senin de hatırlayacağın günlerin olacak

Kahkaha veya gözyaşı dolu

Yazdan sonra kış gelecek ve böylece geçecek yıllar

O halde gel genç dostum!

Beraber müzik yapalım hayata dair,

Sen yenilerden söyle; ben ise eskilerden çalayım..

Senin gençliğin de elden gittiği zaman, bir gün,

Hatıralarını, tecrübelerini seninle de paylaşsın birileri..

Yazdan sonra kış gelecek hep ve böylece geçecek yıllar.” (G. Orson Welles)

Bediüzzaman da ‘kış’ı hatırlatır ama; yetimâne bir hüzne ve ümitsizliğe düşürmez gençleri. ‘Her kıştan sonra gelecek baharı’ müjdeler! O bir ümit çağlayanıdır.

BİLGE BEDİÜZZAMAN’A SORALIM GENÇLİĞİN NE OLDUĞUNU!

Bediüzzaman’ın gençlik anlayışını anlayabilmek için öncelikle Peygamber Efendimiz’in (asm) gençler ile olan iletişimini ve onları nasıl yönlendirdiği ile ilgili yöntemlerine çok dikkat etmemiz gereklidir. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhis salâtü vesselâm’ın Medine’ye İslâm dinini tebliğe gönderdiği meşhur sahabi Mus’ab b. Umeyr (D. Mekke 600 - Ö. Uhud 27 Mart 625) buna güzel bir örnektir.

MUS’AB b. UMEYR ÖRNEĞİ

Kureyş’in soylu ve zengin bir ailesine mensup olan Mus’ab, 18-20 yaşlarında Darü’l-Erkam’da İslâmiyeti kabul etmiş; Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhis salâtü vesselâm tarafından Medine’de İslâmiyeti yaymak ve tebliğle görevlendirilmiştir. Mus’ab son derece zeki, fesahat ve belâgat sahibi genç bir sahabiydi. Mus’ab bu görevi büyük bir maharetle yerine getirmiş ve onun çalışmaları sonucu İslâmiyet Medine’de sür’atle yayılmaya başlamıştır.

Bu uygulamayı esas alan ve eserlerinde gençliğe önem veren Bediüzzaman Hazretleri’nin etrafında, diğer mutasavvıfların aksine gençlerden bir halka oluşmuştur.

GENÇLİK, İFFET, HİSSİYAT!

Bediüzzaman Hazretleri gençliğin hissiyatını çok iyi bilerek yaptığı durum tesbitinde şu ifadelere yer verir:

”Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle, bir namus meselesinde binler gün hem hapsin, hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen, biçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar.”

Bediüzzaman, Gençlere verdiği tavsiyelerde somut kavramlar üzerinde durur. Meselâ “kabir” gerçeğini gözler önüne serer.

BİR KISIM GENÇLER TARAFINDAN ...

“Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında, “Ahiretimizi ne suretle kurtaracağız?” diye, Risale-i Nur’dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki: Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok…”

GENÇLİK KATİYYEN GİDECEK!

Bediüzzaman kendisinden tavsiye isteyen gençlere, Orson Welles’in yaptığı gibi ‘gençliğin gideceğini’ hatırlatır. Hiç bitmeyecekmiş gibi bir algının oluştuğu bu dönemde gençliğin faniliği üzerinde durarak şunları söyler: “Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zayi olup, başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belâlar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.”

DÂVÂYI OMUZLAYACAK YENİ GENÇLER BEKLİYORUZ!

Bediüzzaman yaşadığı dönemde de etrafında sürekli gençleri bulundurmuş ve onlara önemli sorumluluklar vermiştir. O zor yıllarda gençler İslâm âleminin sorumluluklarını omuzlarında taşımıştır. Hizmeti, iman dâvâsını omuzlayacak gençlere; dün olduğu gibi bugün de çok ihtiyaç var. ‘Gençliğim Eyvah’ demeden, vakit geçmeden kitap başına, hizmet başına!