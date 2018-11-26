"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bu gün dünyaya taze gözlerle bakın

M. Said ZEKİ
26 Kasım 2018, Pazartesi
Her yeni gün hem size, hem bize ve herkese yeni bir âlemdir.

Her insan ayrı bir âlem olduğu gibi; insanın her anı dahi ayrı bir âlemdir. Hâlet-i ruhîyesine göre şekillenir ve renklenir.

Bu gün pencerenizde hangi renk hâkim aziz dostlar!

Âlem âlem içinde. Kâinat penceresinden, Dünya penceresinden, insan penceresinden görünen ‘alâmet-i farika’, ayırıcı özellik ruhunuza neler söylüyor?

Her gün taze bir başlangıçtır. Her an bir tazelenmedir. Bu gün Dünya’ya taze gözlerle bakın.

TARAF-I İLÂHİDEN MEKTUPLAR

Gönül postamıza, vicdan kutumuza her gün, her an taraf-ı İlâhiden mesajlar, mektuplar geliyor. Sizi ve sevdiklerinizi, sizden daha çok düşünen Bir’i O.

Sizi sevdiği için yoktan var eden, besleyen, koruyan, esirgeyen Bir’inden gelen mesajlar, mektuplar...

Onları açıp okumak gerek! Cevap niyetine O’na yalvarmak, teşekkür etmek lâzım. Bu keşmekeş hadiseler içinde bazen unutuyoruz O’nu ve mesajlarını okumayı. Okunmazsa belli bir süre sonra silinir. Gücendirmekten korkmak lâzım en Sevgiliyi!

Yeni gün sevgimizi yenilemek, yenilenmek için bir fırsat işte.

Merhaba yeni gün!

Dün elimizden çıktı.

Yarına ulaşmak meçhul.

Dün geride kaldı; küçük uğraşlarıyla, küçük elem ve sevinçleriyle. Eğer ‘kalıcı hesabımıza’ bir sermaye yatırabilmiş isek ne mutlu bize. Yoksa zarardayız demektir. Dünkü günü geriye çevirmeye gücümüz yetmiyor. Pişmanlıklarımızın hiçbir faydası yok artık düne dair. Şimdi yeni günün kıymetini bilme zamanı.

“AN’I YAŞAMAK!

Öyleyse altın değerinde olan ‘an’ın değerini bilmek gerek. Ne demek an’ı yaşamak? Farkına varmak, değerini bilmek!

An’ı yaşamakta her şeyde olduğu gibi anlam kaymasına uğramış. Bazıları ‘dünyaya bir kere geldik. Her anı eğlenceyle geçirelim’ derken; bazıları ise ‘ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çok. Öyleyle her anın kıymetini bilerek yaşayalım, ebedî hayatımızı kazanalım’ diyor.

Hayat devam ediyor herkes için. Küçük bir çocuk için hayat yeni başlarken, ihtiyarlar için hayatın son demleri... Niyâzî-i Mısrî’nin dediği gibi her gün ömür binasından bir tuğla düşüyor.

Ölüm düşüncesini aklımızda çıkarmayalım, ama hayatı zehir etmek için değil, bilâkis hayatın kadrini, kıymetini bilmek için. Dünya–ahiret dengesini muhafaza etmek için.

Anı yaşamak farkına varmaktır. Kendimizin, çevremizin farkına varmak. İnsan-insan ilişkilerini gözden geçirmek, insan-kâinat bilmecesini çözmek için tefekkür egzersizleri yapmak ve nihayet insan–Yaratıcı dostluğunu kazanmak için bu gün iyi bir fırsat.

KIYAMETİMİZ KOPMADAN

Aziz dostlar, bir gün televizyon seyretmezseniz, haberleri dinlemezseniz kıyamet kopmaz. Kendi kıyametimiz kopmadan önce her ‘an’ı değerlendirmek lâzım. Bırakın siyasî çekişmeleri, dedi-koduları, iç karartan haberleri. Derin derin nefes alın, gülümseyin. Yaşadığınıza ve sahip olduklarınıza şükredin. Kâinatın zerreleri adedince şükürler olsun O’na.

***

Bu gün kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın...

Bu gün dünyaya, bir kez daha taze gözlerle bakın!

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz kalıcı hasar bıraktı

    Erzurum'da gece tefekkürü

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 413'e yükseldi!

    İran'daki deprem Irak'ta ölüme sebep oldu

    Ukrayna savaş gemileri hakkında Rusya’dan açıklama

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”

    Savaşta bile ihlal edilemez

    Ukrayna: Rusya savaş gemilerimize ateş açtı

    EGM'den 'hız tespit silahı' iddiası ile ilgili açıklama

    Düşünce hürriyeti yoksa üniversite olmaz

    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lee'den flaş açıklama

    'Büyük bir insanlık suçudur'

    Trabzonspor, Fenerbahçe'den 3 puanı kaptı

    Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencilerinden 'Türkçe dersi' protestosu

    Devlet adaletle yaşar

    Paris'te tansiyon yükseliyor: Gözaltı sayısı 101 oldu

    Çıray: İşte size bir beka sorunu

    ‘Baskınlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz’

    İsveç'te Müslümanlardan örnek hareket

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dert benimdir, deva Kur’ân’ın
    Genel

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’
    Genel

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.