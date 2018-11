Bu gün dünyaya taze gözlerle bakın

Her yeni gün hem size, hem bize ve herkese yeni bir âlemdir.

Her insan ayrı bir âlem olduğu gibi; insanın her anı dahi ayrı bir âlemdir. Hâlet-i ruhîyesine göre şekillenir ve renklenir.

Bu gün pencerenizde hangi renk hâkim aziz dostlar!

Âlem âlem içinde. Kâinat penceresinden, Dünya penceresinden, insan penceresinden görünen ‘alâmet-i farika’, ayırıcı özellik ruhunuza neler söylüyor?

Her gün taze bir başlangıçtır. Her an bir tazelenmedir. Bu gün Dünya’ya taze gözlerle bakın.

TARAF-I İLÂHİDEN MEKTUPLAR

Gönül postamıza, vicdan kutumuza her gün, her an taraf-ı İlâhiden mesajlar, mektuplar geliyor. Sizi ve sevdiklerinizi, sizden daha çok düşünen Bir’i O.

Sizi sevdiği için yoktan var eden, besleyen, koruyan, esirgeyen Bir’inden gelen mesajlar, mektuplar...

Onları açıp okumak gerek! Cevap niyetine O’na yalvarmak, teşekkür etmek lâzım. Bu keşmekeş hadiseler içinde bazen unutuyoruz O’nu ve mesajlarını okumayı. Okunmazsa belli bir süre sonra silinir. Gücendirmekten korkmak lâzım en Sevgiliyi!

Yeni gün sevgimizi yenilemek, yenilenmek için bir fırsat işte.

Merhaba yeni gün!

Dün elimizden çıktı.

Yarına ulaşmak meçhul.

Dün geride kaldı; küçük uğraşlarıyla, küçük elem ve sevinçleriyle. Eğer ‘kalıcı hesabımıza’ bir sermaye yatırabilmiş isek ne mutlu bize. Yoksa zarardayız demektir. Dünkü günü geriye çevirmeye gücümüz yetmiyor. Pişmanlıklarımızın hiçbir faydası yok artık düne dair. Şimdi yeni günün kıymetini bilme zamanı.

“AN’I YAŞAMAK!

Öyleyse altın değerinde olan ‘an’ın değerini bilmek gerek. Ne demek an’ı yaşamak? Farkına varmak, değerini bilmek!

An’ı yaşamakta her şeyde olduğu gibi anlam kaymasına uğramış. Bazıları ‘dünyaya bir kere geldik. Her anı eğlenceyle geçirelim’ derken; bazıları ise ‘ömür sermayesi pek az, lüzumlu işler pek çok. Öyleyle her anın kıymetini bilerek yaşayalım, ebedî hayatımızı kazanalım’ diyor.

Hayat devam ediyor herkes için. Küçük bir çocuk için hayat yeni başlarken, ihtiyarlar için hayatın son demleri... Niyâzî-i Mısrî’nin dediği gibi her gün ömür binasından bir tuğla düşüyor.

Ölüm düşüncesini aklımızda çıkarmayalım, ama hayatı zehir etmek için değil, bilâkis hayatın kadrini, kıymetini bilmek için. Dünya–ahiret dengesini muhafaza etmek için.

Anı yaşamak farkına varmaktır. Kendimizin, çevremizin farkına varmak. İnsan-insan ilişkilerini gözden geçirmek, insan-kâinat bilmecesini çözmek için tefekkür egzersizleri yapmak ve nihayet insan–Yaratıcı dostluğunu kazanmak için bu gün iyi bir fırsat.

KIYAMETİMİZ KOPMADAN

Aziz dostlar, bir gün televizyon seyretmezseniz, haberleri dinlemezseniz kıyamet kopmaz. Kendi kıyametimiz kopmadan önce her ‘an’ı değerlendirmek lâzım. Bırakın siyasî çekişmeleri, dedi-koduları, iç karartan haberleri. Derin derin nefes alın, gülümseyin. Yaşadığınıza ve sahip olduklarınıza şükredin. Kâinatın zerreleri adedince şükürler olsun O’na.

***

Bu gün kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın...

Bu gün dünyaya, bir kez daha taze gözlerle bakın!