"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gezi/Yorum: Muş’tan Nurs’a!

M. Said ZEKİ
27 Ağustos 2018, Pazartesi
Gönül gözü açık olanlar Allah’ın bildirmesiyle geleceği görenler; Nurs’ta dünyaya gelecek bir çocuğun milyonlarca insanın fikir ve inanç dünyasını etkileyeceğini görerek birbirlerine ve sonrakilere müjdelemişti.

Bediüzzaman asrın değil, asırların beklediği adamdı belki de. İnsanları görmek için Nurs’a çeken sırrın sırrı da burada gizliydi kimbilir!

***

Bu yıl içinde ikinci defa gitmek nasip oldu Nurs Köyü’ne. Önceki ziyaret sonrası Nurs’un güzelliklerinin yanı sıra; sıkıntılarını ve siyasilerin icraat ve vaadlerini yazmıştık. Kadim dostum Hüseyin Beyin talep ve teşvikiyle bir yaz seferi daha göründü Nurs’a doğru. Güzergâhımızın ana hatlarını belirleyip; teferruatını zuhurata bıraktık. Ben İstanbul’dan, dostum Batman’dan yola çıkmıştı. Muş’ta buluştuk. Yanında Türkiye Petrolleri’nden emekli, Nurlar’a gönül vermiş, evlâtlarını bu şuurla yetiştirmiş, muhterem babası Hacı Mehmet Abimiz de vardı. Hem yeni yerler görmek, hem de Batman’ın sıcağından bir kaç gün kurtulmak istemişti.

BURASI MUŞ MU, HUŞ MU?

‘Burası Huş’tur / Yolu yokuştur / Giden gelmiyor / Acep ne iştir?’ Bir dönemin hasret ve acısını terennüm eden meşhur Yemen Türküsü’nde Muş ile Huş hep karıştırılır. Çünkü Muş’un yolu yokuş değildir; düzdür, ama delik deşiktir! Yeniden yapmak niyetiyle sokakları bile kazılmıştır. Inşallah kış gelmeden çalışmalar biter. Yoksa milletin hali perişandır!

Muş, Güney Doğu Toros Dağları’nın uzantısı olan Haçreş Dağları’nın önemli zirvelerinden Kurtik Dağı’nın kuzeye bakan yamaçlarında, Çar ve Karni Dereleri’nin aktıkları vadiler arasında kuruludur. Muş’un ilk çağ tarihi Urartu’larla başlar; ancak yeterli araştırma yapılmamıştır.

Muş ilindeki vadiler Murat Irmağı ve kollarınca açılmıştır. Bu vadilerin en önemlisi Murat Vadisi’dir. Muş il alanının yüzde 27,2’sini ovalar oluşturur. En önemlisi Muş, Bulanık, Malazgirt ve Liz Ovaları’dır. Rakım, genellikle 1250 metrenin üzerindedir. Genç ve verimli alüvyonlarla örtülü ovalar, gerçek manada değerlendirilmeyi bekliyor. Murat Vadisi il topraklarını doğu-batı doğrultusunda parçalamıştır. Genellikle 1500-1700 metre rakımlı platolar harikadır.

Sıcakkanlı ve samimî insanların şehri Muş daha fazla hizmeti hakediyor. Yatırım ve tanıtım yapılırsa tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizmde de önemli pay alabilir. Muş sınırları içinde kalan Haçlı (Bulanık), Hamurpet (Akdoğan), Küçük Hamurpet, Gaz (Kaz) Gölleri görülmeye değer.

MUŞ LÂLESİ

Kudretin nazlı çiçeği Muş Lâlesi bir sezon açıp, güzelliğini görenlere sergileyip kayboluyor. Kozmetik, ilâç veya boya sanayiinde değerlendirilebilir. Muş Lâlesi Zambakgillerden olan ve güzel çiçekler veren bir süs bitkisidir. Muş Lâlesi hemcinsleri gibi soğandan yetişir ilkbaharda, Nisan sonu ile Mayıs başlarında çiçek açar. 15 gün gibi kısa bir ömrü vardır. İşte bu dönem içerisinde Muş Ovası’nda nefesleri kesecek güzellikte bir manzara oluşur.

Muş merkezde bulunan birkaç tarihî eser ise bakımsız. Kale denilen ilk yerleşim yerleri ise TOKİ tarafından zaptedilmiş (!)

Biz Selçuklulardan kalma tarihî Murat Köprüsü yanındaki tesislerde güzel bir akşam yemeği ve sivrisineklerin izin verdiği ölçüde bir çay muhabbetinden sonra geceyi Muş’ta geçiriyoruz.

“TATVAN’DA ‘AVŞOR’ İÇİLİR BEYİM!”

Ertesi sabah erkenden yola çıkıyoruz. Bir dönem Bediüzzaman’ı misafir eden ve kitaplarına geçen Nurşin ya da Norşin; yeni adıyla Güroymak’taki Abdurrahman Tağî Hazretleri’nin ruhaniyetini bir ‘Fatiha’ ile selâmlıyoruz. Hazret önceleri Nurs’a yakın olan Tağ Köyü’nde medresesini açmış, uzun yıllar sonra Nurşin’e yerleşmiş.

***

Sabahın erken saatleri. Van ‘denizi’ kıyısında kurulan Tatvan’da bir çorba içmek istiyoruz. Sevimli ve güleryüzlü garson ‘Tatvan’da avşor içilir beyim!’ diyor.

Öğrenebildiğim kadarıyla kuyu kebabı tarzında eti bütün olarak yavaş ateşte pişirirken; altına büyük bir kazanla su konuyor. Su buharlaştıkça etin yumuşak olmasını sağlıyor, etten suyun içine damlayan yağlarda suya lezzet katıyor. Baharat ve biraz et ilâvesiyle servis yapılıyor.

Etine ‘Büryan Kebabı’ suyuna ‘avşor’ deniliyor. Avşor tuzlu su anlamına geliyor. Çok lezzetli ve sağlığa faydalı. Doğuda çok yerlerde bulmanız mümkün. Fırsatınız olursa mutlaka tatmanız şiddetle tavsiye olunur!

NURS’UN NURU RİSALE-İ NURDUR!

Bir dönem ilim merkezi olan Gayda ve Hizan’ı geçip Nurs’a geliyoruz. Nurs Deresi ve ceviz ağaçları karşılıyor bizi. Fatihalar okuyarak Sofi Mirza’nın hanesine misafir oluyoruz. Manevî ikram olarak Nurlar’dan bir bölüm okunuyor bize. Hacı Mehmet Abi yılların tecrübesiyle hisli, ama vakur… Nurs’a önceki gelişini, köyün ve yolun önceki halini anlatıyor. Hüseyin Bey ise heyecanlı. O ilk defa geliyor Nurs’a.

Yedi çocuğun büyütüldüğü bu hanede hayalen küçük Said ve kardeşlerinin izini takip ediyoruz. Çok duygulanıyoruz. Babası Sofi Mirza ve annesi Nuriye Hanıma şükranlarımızı sunuyoruz. Gerekli ziyaretleri yaparak, iş sezonu olduğundan tenha olan sokaklarda karşılaştığımız mübarek Nurslular’la ayaküstü sohbet edip, istemeden ayrılıyoruz.

Kudret-i İlâhinin bu köyde tutuşturduğu Nur’un gönülden gönüle nasıl âlem-i İslâma ve insaniyete yayıldığını tefekkür ederek Nurs’a veda ediyoruz. Yazıya dökülmez, anlatılmaz, ancak yaşanılır hislerle! Bir başka baharda yine gelmek temennisiyle!

***

Müküslü Hamza’nın, Faki-i Teyran’ın memleketi; Bahçesaray’a doğru yola çıkıyoruz. Şırıl şırıl akan dereler, haşin ve hür dağlar, masmavi gökyüzündeki karbeyazı bulutlar eşliğindeki Müküs yolculuğu ise, bir başka yazı konusu inşallah!

Okunma Sayısı: 3255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.