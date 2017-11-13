"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ölüm bir merhabadır ebemkuşağında

M. Said ZEKİ
13 Kasım 2017, Pazartesi

‘Uyku ölümün küçük kardeşidir.’

‘Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme.’

‘Ana, hani benim gençliğim nerde?’

Ve ölüm gecikmiş bir mazerettir.

‘Yağmurun biatı tazedir; o rahmettir.’

***

Çocukça bir hevesti, koşarak geçmek ebemkuşağında.. Bizde ebemkuşağı, sizde eleğimsağma, ve bir yağmur sonrası, sarmalar gökyüzünü şefkatle…

Yedi renk boyasında.. Kırkikindi yağmurları şimdi, Islanıyor musun? Güller vedaya hazırlanıyor, Ağlıyor musun?

“Ana, hani benim gençliğim nerde?”

Güneş ovaya, dağlara, yamaçlara saldığı ışıklarını toplamakla meşgul… Kuşlar yuvaya dönüş çığlıklarında… Bir anne şefkati oyuna dalmış yavrusunu eve çağırıyor. Duyuyor musun? Dolunay doğmak için günbatımını bekliyor belki. Gece doğum sancıları içinde, yıldızlar kandillerini yaktı bir bir… Bir bayram hazırlığı belki de, gidiyor musun? Bensiz, sensiz, sessiz ve nefessiz… Uyuyor musun?

‘Uyku ölümün küçük kardeşidir.’

İHTİYAR BİLGE ÖLÜMÜ ANLATIYOR 

“Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme” dedi, İhtiyar Bilge.. “Şehri yüz defa mezara boşaltan ölümün, bir istediği var, şehirden ve insandan… Mezar taşlarına bak, geçmişe ait sevdalar, sonu gelmez ihtiraslar, Yalanlamalar, ölümü öldürmeye çalışanlar… Şimdi hepsi ölüme yenik düştüler. Kimi çözdü ölümün gizini, kapıyı açıp kavuştular dostlara, kimi Karun’un hazinesi peşinde gömüldüler toprağa”,

Dedi, İhtiyar Bilge, duyuyor musun?

“KENDİNİ BİL! KÂİNATI OKU!

“Anlat” dedim, İhtiyar Bilge’ye, “Anlat, beni seni, hayatı ve ölümü” “Kendini bil” dedi, “Hayatı oku. Dost ol bütün tabiatla. Gizemi çöz ve rahatla. Ölümden korkup başını çevirme. Bir umut yeşersin gönül toprağında. Unutma vuslat gelecek baharda.. Bir ışık yak dünyanın alacakaranlığında.. Her kışın bir baharı var. Unutma.. Ölüm bir merhabadır ebemkuşağında…”

***

Anlıyor musun... Ağlıyor musun?

Islanıyor musun? Duyuyor musun?

İhtiyar bilgeden tılsımları kaldı geriye;

Okuyor musun?

Ölüme ferah bir tebessümle ‘merhaba’ diyebiliyor musun?

Uyuyor musun? Yoksa.. İbrahimvâri ‘La uhubbül âfilin’ mi pişmanlıklar? Hayırlar ola! Gidiyor musun? Öyleyse yağmur olarak git.!

ÖLÜM GECİKMİŞ BİR MAZERETTİR !

Andolsun, Asra – yine – Ve zararda olan insana, ve yeni doğan yavrulara, ve akıp giden gençliğime.. Sonra hayata veda eden adamlara; -ki güneş guruba yaklaştı… Açılış, ve gündem: Yine ölüm var komşuda.. Bilmem bu defa ölen kim? Değişmeyen gündem yine. Acılar, feryatlar, yanış ve yıkılış.. Kime okunuyor Elif, Lam, Mim?

*** 

Hayatı, ölümü ekenler bilir. Her ölüm erkendir aslında. Son üç günü yaşarken.

Ecelle köşe-kapmaca oyunu bitmez eziyettir. Ve önümde açılan dipsiz bir kuyu. Gülistana açılan kapıyı ararken Ejderha ağzı bitiriyor oyunu.

Kime dehşettir ölüm meleği, kime rahmettir?

Ve ölüm gecikmiş bir mazerettir.

...

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    258. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın yüz karası

    Erdoğan futbola da el attı

    7,3’lük deprem Türkiye’de de hissedildi

    Başbakan: Biz 11 Eylül’le ilgili kanıt mı sorduk?

    Yavru ayıları ballı ekmekle besliyor

    İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolü artıyor

    Üç ülke Suriye'de ateşkes için anlaştı

    Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı

    Vatandaşa iyi, emlakçıya kötü haber!

    Meclis bu hafta yoğun mesai yapacak

    Akaryakıtta vergi yükü azaltılmalı

    Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir

    Şehirlerimiz zevksiz binaların saldırısına uğradı

    'Gülen'i kaçırmak için Türkiye ile pazarlık yaptığı' iddialarını reddetti

    Antibiyotik direncinde Avrupa birincisiyiz

    Belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti

    Cam filminde son karar açıklandı

    İsrail, Suriye'nin İHA'sını düşürdü

    Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

    Başörtülü kadına saldırıda Erdoğan'a hakaret davası

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlere yaranmaya çalışmayın
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yollar neden ayrıldı?
    Genel

    İnsanlığın yüz karası
    Şükrü BULUT

    Atatürkçülükten geçinenler...
    Adnan NACİR

    Elon Musk ziyareti
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da kaç âyet tefsir edilmiştir?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Arapça biliyor musun ki, Kur’ân’ı anlayasın?”
    Yeni Asya'dan Size

    İttihad buluşmaları
    Risale-i Nur'dan

    Adliyenin haysiyetini rahnedar edecek entrikalar
    Sebahattin YAŞAR

    “Özür” özürlüler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.