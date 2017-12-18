Şerefli ve vicdanlı hakimler

Hâkim ve savcılar cesur ve tarafsız olmak mecburiyetindedir - 4

Şerefli hâkim adaletle hükmeden, adaleti hiçbir mülahazaya kurban etmeyen vakar ve istikametle donanmış bilgili ve vicdanlı hakimdir. Hukukçuların sık sık ifade ettiği gibi hukuk bir deryadır. Sürekli araştırmak ve kendini geliştirmek icap eder. Hukuk yüksek bir ilimdir, bilgidir. Bilgisiz hakim, hüsnüniyetli olsa dahi adaleti cehaleti ile katleder. Salt dürüst ve vakur olmak adaletle hüküm için kafi değildir. Zira çok sayıda başka vasıflarında olması gerekir.

Hukukçular göre; hukukçu olmakla, hukuk teknikeri olmak çok farklı şeylerdir. Bu gün gerekli veriler girildiğinde sonuç cezayı hesaplayan bilgisayar programları vardır. Hukuk teknikeri bilgisayar gibi kendisine verileni / söyleneni bire bir uygulayan kişidir. Hukukçu ise -daha önce gerek Mecelle’de, gerekse milletlerarası metinlerde vasıfları belirtilen- vicdanlı, adalet için çalışan, bunun için bedel ödemeyi göze alan ve hakkı ayakta tutan kişidir.

Bu vasıflardan vicdanlı olmak çok önemlidir. Çünkü, vicdan yalan söylemez, vicdan körelmemiş, azalmamış veya yok olmamışsa, daima doğrunun yanındadır. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vicdan kavramına yer veren çok sayıda kararları bulunmaktadır.

BİR BAŞKA AÇIDAN HÂKİM

Hâkim, hüküm verirken kin ve nefret gibi kişisel duygularına kapılmayan, kendisine doğru yol gösterildiğinde kabul etmekten çekinmeyen, kişisel hırsa kapılmayan, şüphe üzerine karar vermeyen, azla yetinmeyip ihtilafla ilgili araştırmayı yapan, taraflara müracaat etmekten usanmayan, delilleri dikkate alan, sorunların çözümünde aceleci olmayıp sabır gösteren, övme ve pohpohlamaya karşı zaaf göstermeyen, hüküm ortaya çıktığında kararlılıkla uygulayan kişidir.

Muhakeme esnasında hâkim, insanlara karşı gazap ve hiddetten, onlara karşı kötü söz ve muameleden, işlerin çokluğu nedeniyle asık suratlı olmadan uzak durmalıdır.

Hâkimin samimi ve ihlaslı olması gerekir. Allah, yargı görevini layıkıyla yerine getiren, rızasından ayrılmayan hâkimi mükafatlandırır, insanlardan gelecek tehlikelerden korur. Zira adalet dağıtmak büyük bir ibadettir.

Buna karşın, yaptığı işi gösteriş için yapan, işini layıkıyla ve iyi niyetle yapmayan hâkimi ise rezil eder. Zira Allah ancak samimi niyetle yapılan amelleri kabul eder.

İslamın adalet prensibi Hz. Ömer’de zirveye ulaşmıştır. Yeri gelmişken belirtelim “Hz. Ömer’in adaleti” değil, “Hz. Ömer’de tecelli eden İslamın adaleti”dir.

Hz. Ali yazdığı bir emirnamede; hâkimin kin ve nefretle hükmedemeyeceğini, bu nedenle hasımların kendisini sert ve kaba davranışa itmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

İkinci Ömer olarak anılan Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz’in hâkim olarak tayin ettiği bir kişiye vermiş olduğu talimatta:

‘Sinirli ve sıkıntılı iken davayı karara bağlama, taraflara karşı yumuşak davran.

Dava ile ilgili gerekli araştırmayı yapmadan ve dava konusunu iyice anlayıp dinlemeden hüküm vermenin bir faydası yoktur.

Hakkı sahibine teslim etmedikçe davayı bitirmek bir anlam ifade etmez.

Adil davranmadıkça hüküm vermek ve bu hükmü icra etmek hayır getirmez’ şeklinde yargılama etiği açısından uyarılarda bulunmaktadır.

HAKİMLİK GÖREVİNİ REDDEDEN ALİMLER

Merkezi idarenin çok güçlü olduğu Emevi ve Abbasi Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl sonrası döneminde zaman zaman, merkezi ve yerel otorite ile yargı mensupları arasında bağımsızlık konusunda gerilim ve sürtüşmeler olmuştur. Koçi Bey risalelerinde daha önce bahsedilmişti.

Ebu Hanife, İmam Şafii ve Ahmet Bin Hanbel (R.A) gibi alimlerin, merkezi idarenin çok güçlü olduğu dönemlerde, yargısal konularda hakime yapılması muhtemel müdahaleler nedeniyle, adil olamama endişesinden Kadılık görevini kabul etmemişler, hatta bu sebeple işkenceye maruz kalmışlardır.

İmam-ı âzam Ebu Hanife, Halife Mensur’dan Kadılık teklifi aldığında bu teklifi reddetmiş ve şunları söylemiştir:

“Allah’tan kork, Allah’tan korkanlardan başka kimselere de görev tevdi etme. Benden daima memnun kalacağından emin değilim. Nerde kaldı ki benden intikam almağa kalkışmayacağınıza emin olayım. Bir davada aleyhinize hüküm vermem gerekirse; aleyhinize hüküm vereceğim. Ama bu karar sonrasında siz beni Fırat Nehrine atıp boğmak ile tehdit edersiniz. Bu bana katiyen tesir etmez. Fırat’ta boğulmayı, hakkıyla verdiğim bir hükmü geri almağa tercih ederim” demiştir.

Büyük alimin, dönemin şartlarını çok iyi okuduğu, güçlü merkezi idare ve Sultan’ın kendisinden ne beklediğini çok iyi bildiği, böyle bir siyasi ortamda adil karar vermenin imkânsız olduğunu değerlendirdiği görülmektedir. Bu nedenle, aktüel olandan ziyade ideal olana yönelmiş, ideal bir hukuk adamının kutsal bildiği adaletin, tesis edilemeyeceğini düşündüğü noktada görev üstlenmekten kaçınmıştır.

Yine benzer bir durumda, Raşid Halifeler zamanından itibaren 50 yıldan fazla bir süre kadılık yapan Kadı Şureyh, Emeviler döneminde siyasi baskılardan rahatsız olup görevinden istifa etmiştir.

Bu her dönemde olduğu gibi günümüz hukukçuları açısından da yol gösterici bir davranıştır. Cesur hukukçular hukuk tarihinin yüz akıdır.