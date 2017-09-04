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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yaşama sevinci dolsun yüreklerinize

M. Said Zeki
04 Eylül 2017, Pazartesi
Tebessümü unuttuk sanki.

Her hadisede “rahmet-i İlâhiyenin izini, özünü, yüzünü” görecektik hani! 

Kâinat kitabını, insan kitabını okuyacaktık. 

Güzel gören güzel düşünürdü ya! 

Olumsuz bir şey ile karşılaştığımızda “huzma sâfâ .. diyecektik. 

Pencerelerden seyredip bir şiir gibi yaşayacaktık hayatı... 

Bu bayramı vesile edip bir deneme yapalım mı!

***

Şiiri fısıldayan huzurlu bir uykuda,

Mecazlarım uyanıyor önce, tanyerinde renkler.

Aydede dağıttığı masalları topluyor şimdi, biliyorum.

Tenim yerinde lâkin, ruhumda kanatlanıyor kelebekler,

Kalbimse imge kristali, titriyorum üzerinde..

Hızır evleri dolaşıyor bir bir, yaşama sevinci dağıtıyor seher vaktinde.

Şafak kızıllığı rüyalarıma dokunuyor,

Uyanıyorum karanlığa ‘elveda’ diyerek.

Sabahı selâmlıyorum önce, kâinatı selâmlıyorum.

En sevdiği çiçekle ‘günaydın’ diyorum eşime.

Boncuk boncuk terlemiş alnından öpüyorum, yavrumun.

Güne gülümsüyorum, ümit serpiyorum yeni günün eteklerine.

Açık penceremden içime çekiyorum temiz havayı,

Kuşları, ağaçları selâmlamak, sabaha koşmak ne güzel!

Sahip olduklarım için şükrediyorum Allah’a.

İşe giderken komşumu selâmlıyorum.

El sallıyorum kuşlara, bir barış ezgisi dudaklarımda,

Bütün dostlarımı selâmlıyorum bu sabah huzurla, mutlulukla..

***

Bayramınız  “bayram ola”

Şehir uyuyordu…

İnsanların büyük çoğunluğu da uyuyordu..

“Gece vardiyesinde” çalışan canlılarsa işbaşındaydı.

Bülbül usûlca süzülerek güle yaklaştı; yanağına kondurduğu buseden sonra

“uyan” dedi, “Seher vakti…”

Gül gülümsedi. Bulut bir şebnem bıraktı yanağına..

Mutlulukla esnedi.

Bülbül bir alt dala konarak serenada başladı.

Gül güneşi uyandırdı usûlca.

Güneş gözlerini kırpıştırarak “günaydın dünya güzeli” dedi.

‘Şebnem küçücük bir güneştir, goncanın gözbebeğinde…’

***

“Veda vakti,” dedi bülbül.

Şebnem “bu gün sevdiklerinize gül verin” dedi.

“Sevdiklerinize bir gül verin,

Yoksa gülüverin…

Yoksa..

Buluverin ne olur!..”

Tebessüm çiçekleri açtı bülbülün avazında..

“Hoşça kalın” dedi.

Gül bakakaldı ardından..

“Madem gidiyorsun; öyleyse güneş olarak git” dedi.

***

Unutmayın, unutulmayın..

Bu gün sevdiklerinize bir gül verin,

Ya da gülü/verin..

Yanağınız gamze dola..

Bayramınız “bayram ola.”

 

(Bütün dostların bayramını candan kutluyor, sevdikleriyle birlikte daha nice bayramlara erişmelerini diliyorum. Muhabbetle efendim.)

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