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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

20 gün sonra kucağıma aldığım oğlumla ilk görüşümüz birlikte ağlayarak geçti

Mağdur Kürsüsü
15 Ağustos 2017, Salı
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Kararan ufuklarımızı aydınlatışının 54. gününe başlıyoruz. Belki birlikte değiliz ancak, 54 gün önce bir Perşembe günü katıldın aramıza, ben yoktum yanında, saramadım seni kollarımla… Baban hayattaydı ama yetim doğdun sen… Büyük demir kapımızın küçük mazgalı açıldı, gardiyan adımı soyadımı söyledi, benim deyince “gözün aydın, eşin doğum yapmış, ikisi de sağlıklıymış.” dedi. “Müjde getirdin bekle sana bir çikolata ikram edeyim” dedim ama “yok” dedi… 

Üstelemedim, çünkü ben ülkemizin çok korktuğu örgütün üyesi olmakla suçlanıyordum. Ve by-lock yükleme iddiası vardı… Bu durumda bir gardiyanın bana yaklaşması bile büyük cesaretti… Yine de bu müjdeyi getirmelerinden dolayı gardiyanlara minnettarım...  

Doğumdan sonra bir telefon hakkı bile yok… Normal değil mi, ne de olsa CEZAEVİ… Tam 6 gün sonra ilk görüşe babaannen ile halan geldi ve sana dair olan ilk bilgileri onlar verdi… Gülmeni ağlamanı anlattılar. 

Bunca derdin sıkıntının içerisinde, hâlâ gülebilenlerin yerine de ağlıyordun sen… 

Seni 20 gün sonra kucağıma alabildim oğlum, annen açık görüş salonuna ilk giren kişi olduğumdan beni hemen gördü ve meyletti, yanına varır varmaz ben de ağladım oğlum, kucağıma almayı dahi bilmiyordum…  Kendime değil de sana ağlıyordum. Bu açık görüşümüz seninle birlikte ağlayarak geçti… 

Cezaevinde iyilikler bile ceza gibi oğlum. Seninle ilk buluşmamız normalde iyi bir şey fakat 45 dakika sonra bitince yerini eleme bıraktı. 

Açık görüşten sonra diğerine kadar camların ardından yaptığımız kapalı görüşlerimiz oldu… 

Bizlere tüm bu eziyetleri çektirenlere hakkımı helal ettim… Bu dünya darılma dünyası değil, dayanma dünyası oğul! 

İkinci açık görüşümüzü de geçen gün yaptık Yusuf’um… Bu sefer sana doya doya sarıldım… Vermedim kimselere 45 dakika boyunca seni… Etrafında olan bitenin farkındaymış gibi, yaşananlara kayıtsız kalmadığını gösterdin… 

Seni sayfalara sığdıramam, kalbimde meydana getirdiğin heyecanı, mesela yeni fotoğraflarını gördüğümdeki mutluluğumu kâğıda nasıl dökeyim…  “Tatmayan bilmez”… Senin sevginin ne kadar mutlu edici olduğunu hiçbir kul bilmeyecek, çünkü kimse senin baban olamaz oğlum… 

Seni çok seviyorum oğlum, senden ayrı geçen zamanlarımın, çektiğimiz ayrılık acılarının günahlarımıza kefaret olması dileklerimle… 

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Yorumlar

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  • KHK mağduru

    16.08.2017 00:24:05

    Göz yaşlarıyla okudum her birimizin farklı bir hikayesi var işte.kader bizi bu noktada birleştirdi

  • sevim

    15.08.2017 11:12:10

    ben hakkımı helal etmiyorum bu dünyada da öteki dünyada da ellerim yakalarında.bu isyan falan değil hakkımı istiyorum sadece hakkımı

  • haktan

    15.08.2017 08:27:29

    ağlattın beni o kadar zulüm görüp hakkını helal etmek.

  • Yine 672

    15.08.2017 08:18:04

    Yine yeniden ağlattın beni cocuk... Daha kac cocuga kac anneye kaç babaya aglayacağız bilemiyorum. Baban hakkını helal edebilmiş, acaba sen edebilecekmisin cocuk?

  • Khk 672

    15.08.2017 00:20:05

    Hergün ağlayarak okuyordum bugün daha başka ağlıyorum. 672 ile ihraç bir öğretmenim 16 yaşındaki kızımı bugün 600 un üstünde çıkan şekeri yüzünden ambulansla hastaneye getirdik.başucunda göz yaslarimi saklayarak bekliyorum.ilk defa nükseden hastalığına ben mi sebep oldum diye de vicdan azabı yaşıyorum.Şimdi herzamankinden daha çok korkuyorum beni de alırlarsa diye.Vicdanım rahat suçsuzum ama yine de korkuyorum...yavrum bu halde iken bir de.Rabbim yardımcı olsun hepimize

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