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Değerli Yeni Asya Gazetesi çalışanları ve yöneticileri, hepinizi saygı ve hürmetle selâmlıyorum. Öyle sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ki insan derdini anlatacak, derdine ortak olacak birini arıyor. Hepinizden Allah razı olsun. İki kızım bir oğlum var, Allah’a hamdolsun. Memuriyet hayatıma başladığım günlerde ilçede kitapçı olan bir kardeşimle tanıştım. Onun vasıtasıyla, Rabbim ondan razı olsun, Risale-i Nur’la ve yayınlarınızla tanıştım. Çocuklarımı Can Kardeş, Bizim Aile ve Köprü dergileri ile yetiştirmeye çalıştım. Oğlum ilk okulu bitirince bütün özlemimi onda gidermek için imam hatip okuluna gönderdim, okulda çok başarılı idi. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Biraz da benim ısrarım ve çok arzu etmem nedeniyle Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdık. Bütün hayalim Risale-i Nur’un avukatlarından olan Bekir Berk Abi gibi bir avukat olması idi. Oğlumun üniversiteye başladığı zamanlarda 28 Şubat olayları başladı. Sağlık meslek lisesini bitiren büyük kızım zamanın idarecileri tarafından başörtüsü nedeni ile açığa alındı, baskılara dayanamayarak istifa etti ve beş yıl geri dönemedi. Küçük kızım ziraat mühendisliği okumasına rağmen başörtüsü nedeni ile görev talep etmedi.

Oğlum 2015 yılında İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’da bir şehirde arkadaşıyla avukatlık bürosu açarak çalışmaya başladı. Ama maalesef 15 Temmuz darbesini bahane ederek ve ne olduğu belirsiz üç kişinin iş vermesi sonuncunda göz altına alındı. Şimdi tutuklu durumda, iddianamesi ancak 8 ay sonunda hazırlanabildi ve yakın bir tarihte mahkemesi var. Çok üzülüyorum, 28 Şubat’ta da hedef olduk, şimdi de hedef oluyoruz. Üzülüyorum, ama geçmişte Üstadımız gibi birçok İslâm âliminin de çektikleri zulümler karşısında bunlar küçük şeyler deyip, teselli olu- yorum. Şimdi de yakın bir geçmişte eşi hakkında gözaltı kararı verilmiş, onun tedirginliği içindeyiz. Hepinizden Allah razı olsun duâlarınızı bekliyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.