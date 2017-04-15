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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

30 hafta karakola imza verdi, yine de tutuklandı

Mağdur Kürsüsü
15 Nisan 2017, Cumartesi
Olay kardeşimin başından geçmiştir:

1. Olay: Ağustos ayının 3’ü 4’ü gibi kardeşimin bir arkadaşı “Babamın evinde kolilerde (Fethullah Gülen’e ait) kitaplar var, taşımama yardımcı olur musun?” dedi. Kardeşim de yardımcı olmak amacıyla arkadaşıyla birlikte gittiler. Ev polis takibindeymiş ve kitapları taşırken yakalandılar. Kitapların sahibi ve kardeşimin arkadaşı tutuklandı, kardeşim ise adlî kontrolle serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra tam 30 hafta karakola imza atmaya gitti. Adlî kontrol yükümlülüğünü tam 30 hafta boyunca yerine getirdi.

 2. Olay: Mart ayının başında sabah saat 11.00’da eve yine polisler geldi ve kardeşimi götürdüler. 1 gün nezarette kaldı ve ertesi gün bylock ve Bank Asya sebebiyle tutukladılar. Mahkeme tarafından tutuklama gerekçesi aynen şöyle: “Adlî kontrol yükümlülüğüne riayet edeceği yönünde vicdani kanaatin oluşmaması.”

 30 hafta boyunca imza atmış ama yine de inandırıcı olmamış. Ağzıyla kuş mu tutması gerekiyordu acaba? Kardeşim şimdi bir aydır tutuklu ve tüm bylock mağdurları gibi boşu boşuna yatıyor. Şu tarihte para yatırmışsın diyor, ama şu kişiyle mesajlaşmışsın diyemiyorlar. Ellerinde mesaj olsa önümüze getirip koymazlar mıydı?

Ayrıca bylock programı için sunucu hizmeti veren Baltic Servers şirketine (şimdiki adı Cherry Servers) ad-soyad telefon bilginizi verip bylock kullanıcı olup olmadığınızı sorduğunuzda size şu cevabı veriyorlar:

Cherry sunucuları, gelen ve giden verileri takip etmeyip depolamayan ve sunucuları yönetmediğimiz bir Bare-Metal sunucu tedarikçisidir. Müşterilerimiz kendi sunucu güvenliklerinden mesuldür ve maalesef ki, bugünlerde çok sıradışı sayılmayan bilişim suçları girişimlerinin müşterilerimizin sunucularından birini ihlâl etmesi bizim için hiç de şaşırtıcı değil.

Kişisel bilgilerle ilgili olarak, üçüncü şahıs kurumlarla işbirliği yapmıyoruz ve müşterilerimizle ilgili hiçbir bilgiyi bu tür kurumlarla paylaşmayız. Şirketimiz Litvanya’da kayıtlı olduğu için, sadece Litvanyadaki resmî kurumlara karşı sorumludur ve sadece geçerli bir Litvanya mahkemesinde ya da yerel kanunlar tarafından mahkûm olduğumuzda  bilgi verebiliriz.

Thomas P.

Servis Mühendisi

Support engineer

Bu ne demek? MİT, siber suç işleyerek verileri elde etti. Veriler hukukî değil.

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