Adaletin kendisi de, vicdanı da rafa kaldırılmış

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Eski Cumhuriyet savcısı (...), FETÖ soruşturmaları kapsamında 17. 07.2016 tarihinden itibaren tutukludur. (...) 2 no’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yatmaktadır. 286 gündür tutukludur, 23 Eylül 2016 tarihinden itibaren de, 7 ayı aşkındır tek kişilik hücreye alınmış ve tecrid edilmiştir. Günde bir saat havalandırma ve spor hakkını yalnız başına ve kimseyle temas olmadan, 38 gün boyunca kullanmıştır. Halen 2 saat havalandırma hakkını 2 kişi ile birlikte kullanmaktadır.

Üç çocuğu vardır. İkisi engelli yatalak, tamamen bakıma muhtaçtır. Eşi, ev hanımı olup sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Başkaca bir gelirleri ve üzerlerine kayıtlı menkul-gayrimenkulleri de yoktur. Sadece engelli oğullarına ait olan bir engelli arabaları vardır.

(...) mesleğinde çalışkan, başarılı ve dürüst, özgür bir geçmişe sahiptir. Sicili ve meslekî kariyeri başarılarla doludur. Buna rağmen hiçbir unvanlı göreve getirilmemiş, herhangi bir zümre, grup ve siyasal organın emri, otoritesi altına girmemiştir. Hukukun üstünlüğünü ve anayasayı daima kendine rehber edinmiştir. Bunun faturasını da ihraç ve tutuklulukla ödemektedir.

Neredeyse 19 yıllık evlilik hayatı hastanelerde geçmiştir. 7 yıl çocukları olmamıştır. Beşinci tüp bebek denemesinde 2005 yılı Kasım ayının 9. gününde doğan ikizleri, doğumda ölmüştür. Altıncı deneme başarısız olmuş, yedinci tüp bebek tedavisi sonucunda 29.09.2007 tarihinde büyük kızı Tuğba dünyaya gelmiştir. Maalesef, Non-Ketotik Hiperglisenimi adı verilen doğuştan genetik metabolik bir hastalığı vardır. Şu an 10 yaşına giren Tuğba, sürekli bakıma muhtaç ve yatalaktır.

23.03.2009’da tek sağlıklı çocukları olan Tuğçe Seher dünyaya gelmiş ve eşi 2013 yılında 3. çocuklarına hamile kalmıştır.

Hamileliğinin 20. haftasından itibaren Eylül 2013 ila 26.01.2014 tarihleri arasında hastanede sürekli yatmak zorunda kalarak Ömer’i dünyaya getirmiştir. Ancak o da büyük ablası gibi hastadır. (Non-Ketotik Hiperglisenimi) Ömer, annesi ile birlikte bir ay hastanede komada kalmıştır. Bu süre zarfında diğer çocuklara tek başına bakmıştır.

Özetle, hayatları bir ayakları hastanede, yılın en az 40 ila 60 günü refakatli yatılı hastanede geçirmişler, en az bir o kadar da ayakta tedavi vs. olmuşlardır.

(...) ancak rutin dosyalarını ve işlerini yapabilecek zamanı hastane işleri arasında fedakârlık yaparak bulmuştur. Hep çalışkan, gayretli ve takdir toplayan bir kişilik olmuştur.

Eşi, “Hal böyle iken, eşime isnad edilen suçlamalarla, silâhlı suç örgütü, Anayasayı ihlâlle hiçbir ilgisi yoktur. Dünyamız, evimiz, hastane ve çocuklarımızdan ibarettir. Adlî ve idarî dosyada izafe edilen hiçbir somut delil ya da fiil yoktur. Uygulanan tutukluluk tedbiri bize verilen bir cezadır. Ölçülü değildir. Adlî kontrole çevrilmelidir. İhraç da haksızdır. Görevden uzaklaştırma tedbirine çevrilmesi, içinde bulunduğumuz aile durumumuzun da bir gereği olmalıdır. Annem kalp hastasıdır, yürüyemiyor, 72 yaşında. Ona 79 yaşında olan babam bakıyor. Ablam epilepsi hastasıdır. Eşimin ise annesi, babası ve tek kardeşi öldüler. Bu durumda yalnızım ve kimsem yok” diye feryat etmektedir.

Bu feryatları duyan hiçbir resmî makam olmadığı gibi, aksine (...) 7 aydır kaldığı hücrede psikolojik olarak rahatsızlanmış ve 02.03.2017 tarihinde (...) Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na tedavi amacıyla başvurmuştur. Adı geçen Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 02.03.2017 tarih ve 3744 sayılı Sağlık Kurulu Raporu’na göre (...)’a, “Major Depresif Bozukluk” tanısı konmuş ve “hastanın tedaviye başlamasının, aylık psikiyatri poliklinik kontrollerine gelmesinin ve poliklinikte tedavisinin düzenlenmesinin ve tedavi sonuçlanana kadar tek kişilik odada kalmasının ertelenmesinin uygun olduğu” tıbbî kanaatine varılmış olmasına rağmen, (...) hâlâ tek kişilik hücrede tutulmakta ve tedavisi yapılmamaktadır.

Adaletin kendisi de, vicdanı da rafa kaldırılmıştır.

Allah kimseyi bu yargının eline düşürmesin demek yerinde olsa gerektir.