*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Gözlerimi açamıyorum. Ayağa kalkamıyorum. Adım atamıyorum. Bana güzel şeylerden bahsedin. Ümitlenemiyorum, gülemiyorum, ama çok ağlıyorum. Hıçkırıklara boğuluyorum. Yüzümü kapatıp ellerimle sadece ağlamak istiyorum. Bir ışık cılızca. En uzağımda parlatıyor kıvılcımlarını.

İmtihan! İmtihan! İmtihan!

Korkmuyorum artık. Bir duâ takılıyor dilime: ‘’Allah sabredenlerle beraberdir.’’

Sonra Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur sabret.

Alıyorum elime tesbihi. Çekiyorum tane tane *’’Hasbinallah ve nimel vekil.”

Çektikçe bırakıyorum kendimi duâ okyanusunun içimi serinleten sularına. Artık karanlıklardan aydınlığa gidiyorum.

İç çeke çeke **“Hasbiyallahu lailahe illahu aleyhü tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Aziym.”

Mü’min işte ümit ve korku çizgisinde hep bir kayboluş hep bir arayış. Aslında ‘O’ hep var.

Sadece inanmak teslim olmak gerek. Teslimiyet Allah’ın rahmetine merhametine adaletine güven demek. Kanaati tam tutup duâlarına güvenmek ve hiç bırakmamak sabırla ilerlemek korkmak, ama hep ümitvar olmak gerek.

*Allah bize yeter, O ne güzel vekildir! (Al-i İmran 173)

**Allah’a güvendim (bana yeter) ondan başka ilah yoktur, O vardır, ki bende O’na bağlanıp işimi O’na bıraktım; O arşın aziym Rabbidir.

