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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Anlıyor musunuz bu duyguyu?

Mağdur Kürsüsü
25 Şubat 2018, Pazar
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

(...) Şu an annemin duruşması var. Tutuklu yakınları arkada oturuyor. 16 ay oldu, güçleri tükendi insanların. Geçenlerde bir duruşmada eşi tahliye olan kadının “tahliye oldu” diye bağırarak salondan çıkıp sonra yığılıp kalmasına şahit oldum. Sanki gücü o ‘an’a kadardı. Onlar için karagünler bitmişti çünkü artık. Az sonra çocukları babalarına kavuşacaktı. Anlıyor musunuz bu duyguyu? Güçlü durmak zorunda olmamanın nasıl bir ferahlık olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Eşim için, annem için, kendim için değil, annesiz babasız koca dünyada bir buçuk senedir tek başına direnen çocuklar için güçlü durmak zorunda olmaktan yoruldum. Etrafımdakiler, en zor durumda olanlardan biri sensin artık biraz kendine üzül diyorlar. Annesi babası içeride olduğu için artık konuşmayan, stresinden ellerinin kan içinde kaldığını bile fark etmeden ellerinin derilerini koparan, annesine “duruşmaya ben de geleceğim” diyen ilkokul çocuğunun yaşadığı zulmün yanında beni asıyor olsalar bir anlamı var mı?

Ben bir rüya gördüm, puslu karanlık bir havada kaldırımda yürüyorum... Sonra bakıyorum sokak ortasında iki kişiyi asıyorlar. Biri genç bir erkek, biri genç bir kadın. Kadını asıyorlardı, tam yavaş yavaş darağacına sarılı ipi sıkıyorlardı. Ama ipi inceydi gidip koparabilirdim dişimle sanki. Sadece bir saliselik tereddüt ettim, onu kurtarırsam benim başıma gelir aynısı diye. Hemen koştuk kurtardık kadını. Ama ben o kadar vicdan azabı çektim ve utandım, bir anlık tereddütümün ıztırabını o kadar şiddetli hissettim ki. Rüyamda bu vicdan azabını ruhumu kabz ediyorlarmış gibi çok ağır hissettim. Gerçek hayatta ise yaşamaya dayanabileceğimi sanmadığım bir acıydı. Uyandığımda karar verdim gerçek hayatta yaşamayacağım bu ıztırabı.

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  • Şahinoğlu

    25.2.2018 16:40:09

    Zulüm ile abad olmaya çalışan kahr ile berbad olur.Mazlumları da şüphesiz Allah sevindirir ve mükafatlandırır.

  • Erol

    25.2.2018 16:08:58

    İnşallah sabrınız rabbim mükafatlandırır unutma ki ALLAH GÖREN VE BİLENDİR... sabrrr inşallah sabr

  • Fatih

    25.2.2018 04:28:03

    insanları ne hale getirdiklerini biliyorlar mı acaba ? hayır , hiç sanmıyorum, kin nefret öfke gözlerini bürümüş.

Risale-i Nur Külliyatı

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