Aynı saniyede, aynı telefona 5 arama gelir mi?

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Ben 31.03.2017 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmış 23 yaşındaki bir jandarma astsubayının ağabeyiyim. ()...’da sıralı ya da ardışık arama denilen bir kumpasın içinde 400’e yakın asker var. Güya ankesörlü telefonlardan askerler aranmış; bu numaralar fetö irtibatlı kişilermiş. 2 arama 3 arama 4 arama olan askerler bile tutuklandı. Şimdiyse hepsi serbest bırakılıyor. Tutuklanırken medyada boy boy haber oldu. Şimdi serbest kalırken iddiaları çökerken basında yer bulmuyor.

Kripto adı verilen askerler sırayla tahliye ediliyor. İlk etapta itirafçı olanlar anında serbest kaldı. Diğerlerinin de itirafçı olmasını istediler, ama kimse anlatacak bir şeyi olmadığını söyleyince 10 ay zulmettiler ve nihayet serbest kalmaya başladılar.

Kardeşimin durumu ise 2 etkin pişmanlıktan güya yararlanan kişilerin ifadeleriyle halen tutuklu. Birisi ifadelerini geri aldığını, polis zoruyla ifade kâğıdı imzalatıldığı, ailesiyle çocuklarıyla tehdit edildiğini ve işkence altında ifade verdiğini ifade etti. Kardeşimin ardışık aramalarına gelince; 24 arama tesbit edilmiş. En son arama darbeden 8 ay önceye ait ve aynı saniyede aynı telefona 5 arama gelmiş gibi BTK kayıtları var. Bir telefonun aynı saniyede 5 arama alamayacağını kudretli savcılar bilemeyecek kadar... Sizden isteğim ‘kripto askerler’ denilen zulme de yer vermeniz. Milletimiz bu zulmü görsünler. Bu arada kardeşim jandarma otosuyla (...)’dan darbeye katılan askerlerin önünü otobanda kesmiş bir asker, ama şu anda (...)’daki askerlerle aynı koğuşta. Darbeye katılanlar ve darbeye direnenler altlı üstlü ranzada yatıyor.

Saygıylarımla.