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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bize hain diyenler gözyaşlarımızda boğulacak

Mağdur Kürsüsü
15 Haziran 2017, Perşembe
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Size kısaca mağduriyetımı anlatacağım.

17 Mart 2017 tarihinde HSYK kararı ile 202 kişi ile birlikte ihraç edilen bir hâkimim. 18 Temmuz 2017 tarihinde göreve başladım. İki yıl staj yaptım. Staj sürem boyunca ben ve diğer tüm staj gören hâkim savcılar en az 4-5 kez güvenlik soruşturmasından geçtik ve mesleğe darbe kalkışmasından sonra başladık. Üniversite hayatım boyunca f.önün hiçbir evinde, yurdunda kalmadığım gibi, çevremdeki arkadaşlarımdan da bu yapıdan hiç kimse yoktu.

7 gün gözaltında kaldım. Savcılık sorgusunda tarafıma hiçbir suçlama yapılmadı. Hakkımda beyanda bulunan itirafçı da yoktu. Hayat hikâyemi meslekte görev yapan tanıklarımla anlattıktan sonra sorgunun bitiminde babamın kullandığı hatta bylock tesbit edildiği söylendi. Serbest bırakıldım.

Babam sorgum sırasında koridorda bekliyordu ve gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Annem, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi hukuk fakültesinde son sınıfta okurken başörtüsü yasağı yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı.

2011 yılında çıkan af ile birlikte üniversiteye geri döndü. Son sınıftan devam ederek okulunu bitirdi. Annem 4. sınıfta okuyorken ben aynı üniversitede 3. sınıfı okuyordum. Sınavlarımıza arkadaşlarımda birlikte kaldığım öğrenci evınde hazırlandık. İşte böyle bir annenin evlâdıyım. Şimdi izin verirseniz babamı anlatayım.

Babam 94-99 yılları arasında Refah Partisi’nden kendi doğup büyüdüğü kasabasında belediye başkanlığı yaptı. 28 Şubat darbesinde günlerce göz altında kaldı, yargılandı, beraat etti.

Babam cemaat denilen yapıyla hayatının hiçbir döneminde bağlantı kurmamıştır. Ancak bylock denilen lânet programın anlatılan bütün şaibelerine rağmen bir ailenin hayatını paramparça ettiler, sevdiklerinden, geçmişinden kopardılar. Bunun hesabını verecekler.

Babamda tesbit ettiklerini iddia ettikleri lânet bir program yüzünden benle ilgili hiçbir bir delilleri olmamasına rağmen hayatta en çok sevdiğim, beni hayata bağlayan mesleğimden ettiler. Her on yılda bir devlet tarafından mağdur edilen bir aile olup çıktık. Ailemin ve benim akıttığım göz yaşlarında şu an devleti f.öden kurtardığını  zanneden, kendilerini kahraman bizi hain ilân eden herkes günü gelecek  gözyaşlarımızda boğulacak. Buna zerre şüphem yok. 

Allah mazlûmların yardımcısı olsun.   

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  • Halit Kivanc

    15.06.2017 11:35:38

    Bize hain diyenler geceleri ne kabuslar görüyorlar acaba. Sabaha kadar terleyip hiç bir şey olmamış gibi nasil hayata devam ediyorlar. Iftira atan zorbalar çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor. Insanligim bu soruları cevaplayamiyor.

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