Daha mahkemeler bitmeden suçlu ilan edildik

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(Bu mektup, gazeteci Nagehan Alçı’ya hitaben yazılmış ve Yeni Asya’ya da gönderilmiştir.)

Merhabalar Nagehan Hanım,

Bu mektubu 27/05/2017 tarihinde gözaltına alınıp, 30/05/2017 tarihinde tutuklanan ve hala (...) kapalı cezaevinde mahkemesini bekleyen eski polis memuru, nişanlım (...)’ın adına size yazıyorum. Umarım siz de bu serzenişlere kulak tıkamayıp mazlumların sesini duyuranlardan olursunuz. Aşağıda yazacaklarım onun mektubuna aittir.

Sayın Alçı;

Bu mektubu size yazmamdaki amaç, suçsuz olduğumu ve ya işlediğim söylenen fiilin suç olmadığını anlatmak için değil; çünkü siz de biliyorsunuz ki birazdan okuyacağınız kısımda anlattığım şeyler suç değildir. Bunu sadece ben demiyorum. Devletin en önemli kurumlarından biri de söylüyor.

Neyse çok uzatmayayım. Ben (...) Cezaevinde FETÖ üyesi olmak iddiası ile tutuklu bulunmaktayım. İşlediğim iddia edilen fiil “Bylock kullanıcısı” olmak. Şimdi size Bylock ile ilgili doğruları anlatmayacağım. Çünkü ne kadar anlatsam da siz de bunun bir suç olduğunu düşüneceksiniz. Ama MİT, yani programı deşifre ettiği söylenen kurum, kendi personeli için bu kriterin tek başına suç olmayacağını, kurumdan çıkarmak için yeterli delil olmadığını söylüyor. Bu haber Cumhuriyet Gazetesi’nde çıktı. 15 Temmuz’dan sonra şu ana yakın bir tarihte ayrıca basına da yansımıştır. MİT’in yazısı var. Bu arada doğruları da isterseniz yazarım.

Burada iki durum ortaya çıkmaktadır.

1. Bylock bir terör örgütü üyeliği unsuru ise; MİT içinde teröristler çalışıyor.

2. Bu suç değil ise biz suçsuz yere içerdeyiz.

Elbette size bu mektubu yazma sebebim bu da değil. 23/06/2017 tarihinde HaberTürk Gazetesi’nde çıkan yazınız ile alakalı bu mektubu size yazıyorum.

“Zamanında Ergenekon Terör Örgütü ve Balyoz gibi darbe planları konusunda çok sert tavır almış bir gazeteci olarak bugün dönüş mü yapıyorum? Hayır, o dönem için esasa dair hiçbir görüşüm değişmedi ama usül yönünden bu davaların hepsi çökmüştür. “Usül esastan üstündür.”

Özellikle Ergenekon davasında aleni mafya babası olan bazı teröristler sanıktı, ama onlar dahil hepsinin beraati hukuki bir zarurettir. Bu davaların savcılarının her şeyi sahtekarca yaptıkları artık net. Dolayısıyla tüm Ergenekon-Balyoz ve benzeri davaların beraatle neticelenmesi hukukun bir gereğidir.

O bakımdan mahkemenin salı günü 19 sanık hakkında aldığı Yüce Divan kararını doğru bulmuyorum. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere tüm Ergenekon sanıkları beraat etmelidir.”

Bu yazı üzerine bu mektubu yazmak istedim. Şimdi burada bizim davalarımız ile ilgili bir kaç kanun maddesi yazacağım; kendi düşüncelerimi söylemeden önce. Burada madde sıralarında herhangi bir öncelik yoktur. Sadece kanun sırasına göre düzenledim. Sadece usule ilişkin yazıyorum bunları.

Anayasa Madde-22 (Fıkra-2)

-”Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeblerinden biri veya bir kaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez, gizlice dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını 8 saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiğinden kalkar.”

Size soruyorum; bu maddenin 3 fıkrası vardır. 2. fıkrası Bylock tespitlerinde çiğnenmemiş midir? Hangi karar veya mahkeme imzası ile bu tespit yapılmıştır. Bana tebliğ edilen yazıda herhangi bir karar, mahkeme adı, hakim adı yoktu. Takdir sizin. Usul demiştiniz.

Anayasa Madde-38 Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

Fıkra 1: Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Fıkra 4: Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

Fıkra 6: Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Bu madde ise 10 fıkra vardır. Usul yönünden 1. 4. ve 6. fıkra çiğnenmemiş midir? 1. fıkrası ile ilgili 2014 yılında yapıldığı söylenen 2016 başlarına kadar kullanıldığı tespit edilen bir sistem, kullanıldığı zaman suç değildi. Kanunda veya herhangi bir yerde böyle bir suç olsa idi zannediyorum çoğu kişi yapmayacaktı. Bunu detaya girmeden düz mantık söylüyorum.

Hatta bırakın o zamanı şimdi bile herhangi bir kanunda, uzaktan yüklenen veya internetten indirilen bir cep telefonu programını kullanmak, devletin izin verdiği bankaya, kendi hesabına para yatırmak, yasal sendikaya üye olmak, devletin teşvik verdiği bir okula çocuğunu göndermek suç değil diye biliyorum. Yanlış isem söyleyin. Bu arada ben esastan değil usulden yana bakıyorum. Esasa ilişkin konuları yazmayacağım. İçerik falan demiyeceğim.

4. fıkra ise yeterince açık galiba. Daha mahkemeler bitmeden suçlu ilan edildik. Teröristte olduk, hain de...

Son olarak 6. fıkra. Bu konuda ilgili kanun maddeleri apaçık çiğnenerek servara girildiği, bilgilerin alındığı, gerek siz, gerek diğer gazeteciler, gerek devletimizin yetkilileri tarafından söylendi. “Usul esastan üstündür” değil mi Sayın Alçı? Çünkü bu konu ile ilgili kanunlarımızda açık maddeler var.

Anayasa Madde 129

1. Fıkra: Memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdür.

Bu fıkraya bakarsak benim şahsım ne anayasaya ne de kanunlara sadık kalmayacak bir işlem yapmadım. Esasta ve usulde yapmadım. Aksini iddia edenlerde nedendir bilmiyorum ortaya delil koyamıyorlar.

2. Fıkra: Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

4 Ekim’de açığa alındım, 22 Kasım’da ihraç edildim. Savunmam alınmadı. Usul demiştiniz değil mi?

3. Fıkra: Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.

Sizce tekrar yazmama gerek var mı usul yönünden?

Bundan sonra size usule ilişkin sadece kanun maddelerini yazacağım. Çünkü son yazdığım 129. madde dahi Anayasa’ya göre usul yönünden yanlıştır.

TCK Madde 2 (1), TCK Madde 7 (1), TCK Madde 243 (1) Mahkeme kararı yoktu değil mi sisteme girerken? Yine hatırlatayım “Usul esastan ötedir” siz demiştiniz.

Yine usulden gideyim.

CMK Madde 135 (1) Usul demiştik değil mi?, CMK Madde 140 (1) Usule uygun mu Sayın Alçı?

Şimdiye kadar hep usulden bahsettim. Sadece 2 konu için esasa gireceğim. Kusura bakmayın. Daha iyi anlaşılmak için.

1.si Bank Asya. Ben veya bir başkası kendi hesabına para yatırıyor. Nasıl oluyor da teröre yardım oluyor? Kaldı ki yine esastan gireyim; 2014 yaz aylarında paramı çekmiş, örgüte yardım edin denildiği zaman yardım etmemişim.

2.si ByLock. Sanırım Antalya İstinaf mahkemesi olsa gerek, içeriğe bakamdan konuştuğu kişilere bakmadan ceza verilemez demişti. Esas yönünden bakmıştı. Sahi ne oldu bu kararı verenlere ve karara muhalefet eden hakime?

Sadece sizin söylediğiniz konuya değinmek istedim. Nasıl ki bugün Ergenekon için bu sözleri söylüyorsanız, yarın da biz, darbeye bulaşmamış, kumpaslardan haberi olmayan, kimseden talimat almayan, devletin sıralı amirleri dışında kimseden emir almayan vb. kişiler için de aynısını söyleyeceğinizden eminim. Ama bir farkla: Ben terörist değilim.