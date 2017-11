Darbeye karıştığımla ilgili bir delil göstersinler idam olmaya razıyım

Sayın Kâzım GÜLEÇYÜZ,

Merhaba hocam, ben (...) T-2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A-24 nolu koğuşta tutuklu olarak bulunmaktayım. (...) Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktayım. 10 Ağustos’ta açığa alınıp hiçbir soruşturma geçirmeden, suçlu - suçsuz ispatı yapılmadan 1 Eylül KHK’sı ile ihraç edilene kadar en temel hukukî haklardan savunma hakkımı bile kullanmadan, hangi gerekçelerle ve ne ile suçlandığımı bile bilmeden, yaklaşık 3 yıllık memuriyet hayatımda hiçbir soruşturmaya veya şikâyete bile konu olmamışken hukuksuz, mesnetsiz, iftira veya yanlış anlaşılmadan kaynaklı duyum ve hislerle hareket edilerek çok sevdiğim mesleğimden idarî tasarrufla ihraç edilmem, başta insan haklarımıza, anayasamızca güvence altına alınan çalışma hakkını düzenleyen hükümlere ve kanunlar önünde eşitlik ilkesine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hükümlerine aykırı olarak hem mesleğimden uzaklaştırıldım hem de 5 Eylül’de kendi isteğimle memleketim (...)’dan gelip Emniyete teslim olmama rağmen kaçma tehlikesiyle tutuklandım. Ben (...)’un (...) İlçesi’nin Samikale Köyü’nde doğup büyüdüm. Çiftçilikle geçimini sağlayan bir aile evlâdıyım. Ben okumayı eğitim, bilim için değil, fakirlikten dolayı ekmek parası kazanmak ve iş sahibi olmak için tercih ettim. Bunu yaparken de eğitimimi aldım. Sıkıntılar içerisinde çobanlık yaparak üniversite sınavına hazırlandım. Lisede başarılı bir üniversite hayatı geçirdikten sonra (...) Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandım. Bölümümü birinci olarak bitirdikten sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans yaptım. Şu an ise (...) Üniversitesi’nde doktora yapmaktayım. Yalnız ders kaydına bile izin vermedikleri için eğitimim doğal olarak aksadı. Kasım 2013’den beri (...) Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktayım. Zorluklarla, yoksullukla çobanlık yaparak, annemin dikiş dikerek, babamın gece gündüz tarlalarda çalışarak iki ineğin birini satıp okuttuğu yoksul köylü çocuğu (...) artık iş sahibi olmuştu. Ancak ne hikmet ki, bu mutluluğum çok görüldü. Köylü, çiftçi ailenin fakir çocuğu sana bu kadar mutluluk yeter denilip, işimden ihraç edildim.

Milliyetçi muhafazakâr bir ailenin çocuğuyum. Benim için vatan, bayrak, namus, din her şeyden önce gelir. Bunlara ihanet etmek ölümdür. Bırak kendim ihanet etmeyi başkalarının ihanetine de asla izin veremem. Ne var ki canımı seve seve feda edeceğim bu kutsallar için şimdi ihanet etmişim muamelesi görüyorum. Eğer bu vatan için, bu bayrak için, bu din için ve namusumuz için sana düşen görev içerde yatmak deniliyorsa amenna yatayım. Fakat hain bir örgüt üyesisin, vatan hainisin vb. suçlamaları asla kabul etmem. Beni işsiz bırakabilirler, işkence yapabilirler, ama bana kimse vatan haini diyemez ve kabul ettiremez. Bu vatan, bayrağa dine ihanet edeceksem Allah benim canımı alsın.

Siz değerli büyüğümden isteğim vatanını canı gibi seven bir fert olarak hukukun askıya alındığı şu ortamda sesimi duyurmanız. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle “at izinin, it izine karıştığı” bu ortamda gerçek suçluların bulunup, cezalandırılması benim gibi vatanına, milletine, dinine, bayrağına bağlı, hainlikle ve hainler işi olmayan darbeyi en ufak bir şekilde bile olsa kabul etmeyen suçsuzların ise aklanmasına ve seslerinin duyurulmasına yardımcı olmanızdır.

Bir Televizyon programında Sayın Nedim Şener “bunların sesi çıkmıyor, suçlarını kabul ediyorlar” minvalinde bir cümle söyledi. Sizin aracılığınız ile kendisine sormak istiyorum: Her suskun olan, direnmeyen, kaba güce yeltenmeyen kişi suçlu mu oluyor? Şu an Türkiye’de yaşayan onlarca fakir var. Sesini duyuramıyor. Yoksulluğunu ve ihtiyaçlarını anlatamıyor. Şimdi bunlar sesini duyuramadığı için yoksul yoktur mu diyeceğiz? PKK yandaşları gösteriler yapıp suçsuz insanların ölmesine, yaralanmasına bir çok işyeri, araç vs. zarar görmesine sebep oluyorlar. Şimdi onların sesi çok çıkıyor diye haklılar mı? Bazen suçlular suçunu örtmek için bağırır, sesini gür çıkarır. Yani yağız hırsız ev sahibini bastırır hesabı, üç beş tane vatan haini darbeci yüzünden binlerce suçsuz, masum işsiz kalmış, hapse atılmış durumda.

Şu an ben 10 kişilik koğuşta 19 kişi ile birlikte bulunuyorum. 3 arkadaşın eşleri de tutuklu. İkisinin küçük yaşta çocukları da içerde, diğer çocukları ise dışarıda. 9 aylık çocuğu babasını görmeden hapiste büyüyor. 6 aydır görmüyor babasını. Diğer çocuk ise, dışarıda büyük baba-anne ile yaşıyor. Hem anne, hem babadan ayrı. Diğer arkadaşın 1,5 yaşındaki kızı annesi ile hapiste. 3,5 yaşındaki kızı ise dışarıda amcasının yanında. Çocuk hem anne hem babasına küsmüş, beni terk ettiniz diye. Şimdi Nedim Şener Bey, bu masum yavruların suçu ne? O masum yavrular sesini duyuramadı diye suçlu mu oldular?

Akdeniz Üniversitesi’nden bir hukuk profesörü ise yine bir TV programında şunu söyledi. “Kamu kurumlarında skor yapma, sayı tamamlama, üst tarafa yaranma ‘skor üretme gayreti içinde’ insanları mağdur ediyorlar. Evet, bu duygu doğrultusunda çalıştığım kurum tarafından görevimden uzaklaştırıldım. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Osman Şimşek hakkında farklı suçlardan en az üç tane dosya var. Yine hocanın internette Fetö’ye ait yurt okul vs. açılışlarında hazır bulunduğu boy boy resmi var. Kendisini gizlemek, şu kadar insanı işten attım demek için, onlarca masum insanı görevinden uzaklaştırdı. Hiçbir idari soruşturma yapmadan görevden uzaklaştırıldım. İnsanlar çıkıp suçlu suçsuz ayırmadan her gün gazetelerde, televizyonlarda hakaret ediyor. Hakkımda iddianame bile hazırlanmamışken, neden içeri atıldığımı bilmezken, daha yargılama sürecim bile başlamamışken diğer hiç kimse ilgilendirmiyor. Ama benim suçum veya suçsuzluğum belli değilken bu şekilde Nedim Şener gibi toplumun önünde olan insanların yargısız infaz yapması asla kabul edilemez. Kendisine haksızlık, hukuksuzluk yapıldı diye suçsuz insanlara aynı haksızlığı, hukuksuzluğu yapmak doğru mu? Darbeye karıştığımla ilgili bir delil göstersinler idam olmaya razıyım. Ama ne darbeden haberim oldu ne de bir darbeciyi tanıyorum. Darbe gecesi memleketimde yıllık izindeydim. Akşama kadar tarlada çalışmış, akşamda erkenden TV bile izlemeden yattım. Hain darbe girişimini bir gün sonra öğrendim. Ama şimdi hiçbir şeyden haberim olmadığı halde tutuklu olarak 9 aydır içerdeyim. Umarım ülkemin hukuku daha fazla zarar görmeden, bir an önce bu yanlıştan dönülür. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Saygılarımla.