*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Merhaba. Çok zor durumdayız. Eşim 9,5 aydır cezaevinde Bylock’tan tutuklu. Hiç kullanmadığı halde başka bir suçlama da yok. Erteliyorlar mahkemeyi. Başka yaptıkları bir şey de yok. Bu konudaki olumsuz açıklamalar, olan umutlarımızı yıkıyor. Allah’ın yardımı inşallah gelir. Darbeciler 250 kişiyi şehit etti. Fakat dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar, ateş düşürdüler içimize. İnanın bu konudaki açıklamalardan sonra ettiğim tek duâ Allah’ım dinî musîbetlerden koru bizi. Korkuyorum dinime zarar gelmesinden. Adalet arayan yönünüze güvenerek derdimi size anlattım. Sıkıntılardan çıkmamız için duâ talep ediyoruz.

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Sesimiz soluğumuz oldunuz

Biraz evvel herzaman yaptığım gibi Mağdur Kürsünüze geceden bakayım dedim. Kendi yazımı görünce çok duygulandım. Sesimiz soluğumuz oldunuz. Diğerleri gibi korkmayıp mazlûmun yanında oldunuz.

Allah, sizlerden tüm Yeni Asya ailesinden razı olsun. Gerçekler aydınlandığında yanımızda bir tek onlar vardı diyeceğimiz dostlarımız.

Allah razı olsun. Tekrar teşekkürler. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, daima yanınızda olsun. Amin.