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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gerekçeli kararı siz yorumlayın!

Mağdur Kürsüsü
20 Şubat 2018, Salı
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Sizi titizlikle izliyorum ve duruşunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önceden de buradan size yazmış ve Mağdur Kürsüsü’nde sesimizi duyurmuştunuz. Bu yüzdende size yine çok teşekkür ediyorum. O zamanki gönderdiğim bilgide yerel mahkemenin verdiği karardan dolayı mağdur olduğumuzu yazmıştım. Şimdi size bu mahkemenin gerekçeli kararını göndermek istiyorum. İsmim sizde saklı kalmak üzere yayınlarsanız sevinirim. Bu ülkede ne zamandan bu yana dini sohbete gitmek terör örgütü üyesi suçunu oluşturuyor. Aynen gerekçeli kararda hakkımda, “ 17-25 Aralık sürecine kadar bu yapı içerisinde sohbetlere katıldığını ancak bu süreçten sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüğü için bu yapıdan ayrıldığı, 15 Temmuz tarihindeki darbe girişimi sırasında (...) Polis Merkezinde görevli tüm personele telefonla ulaşarak polis merkezine gelmelerini sağladığını, personele çelik yelek, silah ve mermi sağladığını (...) Mahallesi’nde bulunan askeri kışlanın önünde görev alarak canla başla çalıştığını bildirmiş. Sanığın bu savunması doğrultusunda (...) Mahalle muhtarı ve aynı karakolda görev yapan (...) tarafından sanığın 15 Temmuz gecesine ilişkin savunmalarını teyit etmişlerdir. Her ne kadar sanık 17-25 Aralık süreci sonrası bu yapıyla bağlantısını sonlandırdığını beyan etmiş, yine sanık hakkında dosya kapsamında örgütsel amaçlı program kullandığına, çağrı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığına, katalog evlilik tabir edilen örgüt içi evlilik yaptığına dair bir iddia ve tespit YOK İSE DE, polis memuru olan sanığın konumu dikkate alındığında 17-25 sürecinden önce de bu yapı ile irtibatının, sosyal alanda temas sonucu zorunlu olarak yolunun kesişmesi yönünde DEĞERLENDİRELEMEYECEĞİ, devamlı ve yoğun biçimde sohbet tabir edilen bu faaliyetlere katılmasının örgütsel saikle hareket ettiğine delalet ettiği, emniyet mensubu olarak görev yaptığı süre zarfında bu yapının sohbet adlı örgütsel faaliyetlerine katılması, sanığın eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk unsurlarını taşıdığı, sanığın feto/pdy silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, sanığın feto/pdy silahlı terör örgütü üyesi olduğu anlaşılmıştır.” Yorumu siz yapın.

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  • ali

    20.2.2018 15:50:58

    niçin çıktım? nasıl çıktım? bunu izaha gerek yok. gördünüz, yürüdüm çıktım! ama, çıkmamış da olabilirim. çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. görünen köy... uzakta değildir. buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? bunlar bi takım uydurma laflardır... sahi ya ben buraya neden çıktım? kim çıkardı lan beni buraya?! KARAR ın özeti

  • ali

    20.2.2018 15:48:56

    Hukukta zaman (17-25 aralık )i şahıslar değil YASALAR belirler

  • Gündüz Alp

    20.2.2018 09:19:49

    Bence mahkeme bu gerekçesiz gerekçeli(!) kararı ile : "Hukuk öldü! Ruhuna el-Fatiha deyin!" demiş!!!

  • sevim

    20.2.2018 09:02:50

    bu şu demek oluyor 17-25 aralık miladı siz gariban halk için geçerli değil o kandırılan devlet büyüklerimiz için geçerlidir.oyüzden haddini bil sen kim oluyorsun da 17-25 aralığı kendine milad olarak alıyorsun demektir.

  • abdullah

    20.2.2018 08:52:07

    3713 sayılı terörle mücadele kanununun tanımında terör, " Temel hak ve hürriyetlerin cebir ve şiddetle kaldırılması deniyor. " Anayasa md.24 - 25- 26 ile teminat altına alınan din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat özgürlüğünü cezalandırmanın kendisi aslında terör faaliyetidir. HAKİMLERİN ÇOĞU, TERÖRÜN NE OLDUĞUNU YA BİLMİYOR, YA DA RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLMEYEN BİR ( ALINAN BİR KARAR VEYA BİR TANIM) UYGULANIYOR.

  • abdullah

    20.2.2018 08:44:02

    Pes doğrusu. Diyecek söz bulamıyorum.!

  • Toygar

    20.2.2018 08:26:36

    "...sanığın feto/pdy silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği.." gibi bir durum değerlendirmesi yapan mahkeme, FETÖ diye bir kurumun darbeye teşebbüs etmediğini "..sanığın 15 Temmuz gecesine ilişkin savunmalarını teyit etmişlerdir.." ifadesiyle ikrar etmiş. Mahkeme ne dediğini bilememiş, ya da ne demiş anlayan var mı?

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