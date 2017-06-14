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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Gözüme yaş kaçtı anne!

Mağdur Kürsüsü
14 Haziran 2017, Çarşamba
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Perşembe günü ilk defa kapalı görüşüne gittik eşimin. Ben ve üç yaşındaki kızım oyun oynayacağız babayla; telefon oyunu, camdan yakala beni yapacağız, elim burada baba diyeceğiz. “Oyun oynayıp geleceğiz, baban sonra işine gidecek, para kazanacak” dedim. Herşey çok güzeldi. Oyunlarımızı oynadık. Ama aylardır baban çalışıyor, gelecek diye oyaladığım kızım bir cümle kurdu ki... Üç yaşındaki kızım, “Artık şu hapishaneden çıksanda gitsek, yeter baba!” deyince nutkumuz tutuldu. Gözlerimiz yaşardı ve geri kalan dakikaları sükûnet aldı. En son kızım gözlerini siliyordu. “Sen yoksa ağlıyor musun?” dediğimde: “Yok gözüme yaş kaçtı anne” dedi. Üç yaşında bedeni sanki 20 yaşında aklı yüreği çocuğum, çocukluğunu yaşayamadı. Allah’a havale ediyorum bize bugünleri dar edenleri, çocuğumu babasından ayrı koyanları. Allah büyük. Ne diyeyim İlâhî adalet er ya da geç tecelli edecek, bilin istedim. İki cihanda da dâvâcı olacağım bizlere vatan haini diyenlerden, iftira atıp cezaevi kapılarında gözyaşı döktürenlerden...

 

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  • Ömer yetim

    14.06.2017 17:06:09

    Mutlaka ve kesinlikle davacı olun ve hiçbir zaman bu davanızdan vazgeçmeyin. Ben de size ve bütün masum ve mazlum lara şahitlik edeceğim.

  • Ali Tam

    14.06.2017 03:32:29

    Kur'an da Allah'in sabreden ve namaz kilan kullarini sevdigi hakkinda cok ayetler var. Elemler elbet bir vakit zeval bulup yerini lezzete birakacak, zira zeval-i elem lezzettir. Bu ise o gecen zamani sabirla beklemeyi gerektiriyor namaz ve niyazla devamli huzur-u ilahiye ilticayi iktiza ediyor. Üc yasindaki masum evladinizin göz yasi ve halisane sözleri Allah'a lisan-i hal ve kal ile birer yakaristir. Allah cok merhametlidir, bunlar da gececek insaallah.

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