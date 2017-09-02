Haksızlık karşısında susanları Allah’a havale ediyorum

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben (...)’de yaşıyorum. Eşim (...) kimya mühendisi. 8 Ağustos’ta bylock iddiası ile gözaltına alındı ve 10 Ağustosta da tutuklanarak (...) cezaevine hapsedildi. 7 ve 10 yaşlarında iki cocuğumla ortada kaldım çok zor durumdayım.

Biliyorum benim gibi zor durumda kalan çok kardeşim var. Çocuklarımın gözyaşlarına artık dayanamıyorum. Ben dayanamazken Rabbim sonsuz merhamet sahibinin müslüman kardeşlerime gazabından korkuyorum. Lütfen bize yardım edin, eşlerimizi annelerimizi babalarımızı evlatlarımızı çıkartın o hapislerden. İnanın işçi öğretmen mühendis v.b. bunların darbeden haberi yok. “İtirafçı olun” diyorlar. Neyi itiraf etsinler, aynı sofraya oturdukları arkadaşının mı ismini versinler? İyi de verecekleri isimler de darbeci değil ki. Eşimi ve masumları lütfen günah keçisi ilan etmekten vazgeçsinler. Haksızlık karşısında susanlar için endişe ediyorum. Onlar göz göre göre ahiretlerini mahvediyorlar.

Haksızlık karşısında susanları Rabbime havale ediyorum.