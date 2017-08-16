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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Hamile halimle kaçarım diye kelepçe takıldı

Mağdur Kürsüsü
16 Ağustos 2017, Çarşamba
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben 25 yaşında hemşireyim. Suçsuz yere hem ben hem eşim görevimizden ihraç edildik. Eşim 23 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı. Ben üç aylık hamileydim. Şu an bebeğim altı buçuk aylık. Doğumu yalnız yaptım. Eşim yoktu yanımda. Hemen o ağrılar içinde görüşe gittim bebeğimiz ile babası görsün diye. Yalnız bırakmamaya çalıştım, ama evi toplayıp gitmiştik (...)’ya, başka arkadaşlarda kalarak görüşlere gittim. “Babalık nasıl bilemiyorum” diyor, eşim. “Bebeğimiz beni tanır mı?” diyor. Bunların nasıl telâfisi olur, ilk heyecanlarımız heveslerimiz kaldı hep. Evimizden işimizden olduk. Eşimin meslektaşları tarafından evde yapılan arama ardından beni de göz altına aldılar. Hamileyken göz altında tutuldum. Hamile halimle, kaçma ihtimalim yokken kelepçeli adliyeye götürüldüm. Saatlerce elimde kelepçe mahkemeyi bekledik. Adlî kontrol şartı ile serbest bırakıldım. Suçsuz yere bunları yaşadığım için dâvâ açtım, takipsizlik kararı verilmiş. Birçok kuruma, mahkemeye dâvâ açtım, ama hiçbir sonuç alamadım. Benim iddianamemde eşimin tutuklu olması, yurt dışına geziye gitmiştik balayına İtalya’ya onu yazmışlar büyük harflerle hepsi. Evde Mesnevî çıkmıştı. Yayınevi fetö’ye aitmiş. Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Yazımı yayınlarsanız sevinirim.

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    16.08.2017 17:21:56

    Evet bacım,dindaşım ve ülkemin insanı genç kardeşim.Eşinizden dolayı geçmiş olsun,sizede rabbim sabır metanet versin.Yeni aile ferdiniz yavruyada sağlık-sıhhat,iman selameti,sıdk,sadakat ve 'HAKKIN HATIRI ALİDİR,HİÇBİR HATIRA FEDA EDİLMEZ,düsturuna riayeti nasip eylesin. Ülke olarak 17 AĞUSTOS MUSİBETİNİ yaşadık.Bu bize birlik-beraberlik ve dayanışmanın nasıl olacağını gösterdi. Ancaaak 2002 de başlayan musibetin ayak sesleri ise şu an sizlerin feryatlarıyla arş-ı alayı titretmektedir.Fakaat birlik ve beraberliğe bu musibet tekrar sağlaması gerekirken tam tersi olan hal var.

  • Fatih

    16.08.2017 09:10:20

    İleride inanıyorum ki bu mektuplar kitap olacak ve okuyan nesiller gülsekmi ağlasakmı diye tereddüte düşecekler, yapılan zulümler akla mizana insafa gelir şeyler değil, nasıl bir açıklaması olabilir ki, bütün tutuklama, gözaltı, sorgulamalar tamamen şüphe ve zan üzerine bina edilmiş. İnanamıyor insan

  • arif

    16.08.2017 00:43:49

    "Zulümile abâd olanın,ahiriberbâd olur.". Allah acı sorsun ZALIMLERE

Risale-i Nur Külliyatı

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