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Ben 25 yaşında hemşireyim suçsuz yere hem ben, hem eşim görevimizden ihraç edildik. Eşim 23 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı. Ben üç aylık hamileydim. Doğumu yalnız yaptım eşim yoktu yanımda. Hemen o ağrılar içinde görüşe gittim, bebeğimiz ile babası görsün diye. Yalnız bırakmamaya çalıştım, ama evi toplayıp gitmiştik (...)’ya başka arkadaşlarda kalarak görüşlere gittim. Babalık nasıl bilemiyorum diyor eşim. ‘Bebeğimiz beni tanır mı?’ diyor. Bunların nasıl telâfisi olur? İlk bebeğimiz babası cezaevindeyden doğmuş oldu. Heveslerimiz yarım kaldı hep. Evimizden işimizden olduk. Eşimin meslektaşları tarafından evde yapılan aramanın ardından beni de göz altına aldılar. Hamileyken göz altında tutuldum. Hamile halimle kaçma ihtimalim yokken kelepçeli adliyeye götürüldüm. Saatlerce elimde kelepçe, mahkemeyi bekledik. Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Suçsuz yere bunları yaşadığım için dâvâ açtım takipsizlik kararı verilmiş. Birçok kuruma, mahkemeye dâvâ açtım, ama hiçbir sonuç alamadım. Benim iddianamemde eşimin tutuklu olması ve yurt dışına geziye gitmiştik İtalya’ya onu yazmışlar. Büyük harflerle hepsi, evde Mesnevî çıkmıştı, yayınevi fetö’ye aitmiş. Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Yazımı yayınlarsanız sevinirim.