*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Bize moral ve güç veren yazılarınız için, namuslu ve haklının yanında ve zalimin karşısında duran yayın politikası anlayışınız için gazetenize çok teşekkür ederim.

Bende 672 sayılı KHK mağduru bir öğretmenim. Sadece Kasım 2017’de dâvet edilip, KOM şubede ifade verdim. Tutuklama, gözaltı v.s. yaşamadım. Yıllar önce üye olduğum yasal ve hatta aidatı dahi devletçe ödenen bir sendika üyeliği nedeniyle atıldığımı düşünüyorum (Düşünüyorum, çünkü hâlâ neden atıldığım bildirilmiş değil). İnsan hayatıyla, ekmeğiyle oynamak bu kadar mı ucuz? Ki, bize bu zulmü reva görenlerin, 28 Şubat’tan dem vurup, sürekli mağduriyet edebiyatı yapan bir siyasî irade olması da tirajikomik. 2 yıldır, ha bugün, ha yarın diye dönmeyi bekliyoruz ailecek. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Başka yerde de iş bulamıyorum. Çünkü bir kerede terörist, vatan haini diye ilân edildik. Ne yaşadığımızı bir Allah bir de ailem bilir.

Eminim ki birçok masum benimle aynı durumda. Hakkımızı arayacağımız bir merci de yok.

Biliyorum ki birçok insan hâlâ hapiste, mahkemeye bile çıkmadılar.

Zulüm çok büyük, her geçen gün umudumuz azalıyor. Kurdukları komisyonun ne iş yaptığı belli değil. Lütfen sesimiz olun.

Kolaylıklar diliyor, Allah yâr ve yardımcınız olsun.