Öncelikle saygılarımı sunarım,

Ben ve eşim ihraç iki öğretmeniz. Eşim geçtiğimiz Şubat ayında tutuklandı. Eylül ayında ise, 6/3 ay vererek serbest bıraktılar ancak Baro’nun bize vermiş olduğu avukat sonuca itiraz etmediği için eşim 27 Eylül’de cezası kesinleştiği için yeniden cezaevine girdi. Yapmış olduğumuz itirazlar maalesef kabul edilmedi ve eşim hiçbir suçu yokken özgürlüğünden, ailesinden ve suçsuzluğunu kanıtlama imkânından oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an. Eğer bu mağduriyet düzeltilmezse 3 yîl hiç bir suçu, günahı yokken cezaevinde kalmak zorunda. Nasıl bir hukuk sistemidir ki avukatın hatasını size çektiriyorlar. Bizim sesimiz olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler.