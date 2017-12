Ne tedavi ediyorlar, ne de serbest bırakıyorlar

Merhabalar, öncelikle sesimiz olduğunuz, korku ile yönetilen ülkemizde cesur olarak bize bu imkânı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben babamın hem hoğuş hem de okul arkadaşı için yazıyorum.

1. (...), 1968 Manisa doğumludur, 49 yaşındadır. Evli ve biri 11 diğeri 23 yaşında olmak üzere 2 oğlu vardır. Mesleği öğretmenlik olan (...) Bey, öğrencileri ve çevresi tarafından çok sevilen bir öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılın öğretmeni ödülünü almaya layık görülmüştür. Türkiye’de yapılan menfur darbe girişiminin ardından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin KHK ile memuriyetten ihraç edildi. Ailesini tek memur maaşıyla geçindiren (...) Bey’in hiçbir maddi geliri kalmadığı gibi bir de tutuklandı.

2. (...) Bey, 6 günlük gözaltı süresinin ardından 12.08.2017 tarihinde tutuklanarak (...) E Tipi Kapalı Cezaevine sevkedildi. Yani şu an itibariyle 16 aydır tutukludur.

3. (...) Bey için asıl yakındığımız durum ise sağlık problemleri ve tedavi edilmezse idrar yolları felcine kadar götürecek olan acılı ve ağrılı hastalığı... Cezaevine girmeden önce prostat ve hemoroid hastası olan (...) Bey’in hastalığı cezaevindeki olumsuz koşullar, üzüntü, sıkıntı, stres sebebiyle daha da ağırlaştı. 2017 Temmuz ayından beri (5 aydır ) vücuduna idrar sondası takılı olan (...) Bey acil durumuna rağmen 5 aydır tedavi olmayı bekliyor. Durumu o kadar ağır ki idrarından ağrılı kan ve katı parçalar gelmekte. Sondayı takan doktor bir an önce tedavi edilmesi, vücudunda idrar yollarında çalışmayan kasın hangisi olduğunun tespit edilmesi gerektiğini aksi takdirde idrar yollarının felç olabileceğini söyledi. (...) Bey, her ne kadar hastaneye götürülse de her seferinde tedavi etmemek için bahane bulunuyor. Şimdiye kadar 7 kere sadece bu hastalığı için hastaneye götürülmüşse de, bunların 5 tanesinde randevu, farklı bir hastaneye sevkedilerek sonuçlandı. Diğer 2 tanesinin birinde hastanede bu konuyla ilgilenen doktorun izinli olması sebebiyle ileri bir tarihe randevu verildi, diğerinde ise devletin bu hastaya ödenek ayırmamış olmasından ötürü ileri bir tarihe randevu verildi. Son sevk ilk sevk olduğu hastanelerden birisine yapıldı. Yani en başa geri dönüldü şimdiye kadar yapılan bütün işlemler, sevkler tekrar yapılacak. Bu döngü böyle devam edip gidecek. Bir hastanede yatak olmaması sebebiyle sevkedilmişti ancak diğer hastanelerin hiçbirinde yatak olmasına rağmen yatırılmadı. Cezaevinden getirilip götürülmek suretiyle hasta tekrar tekrar yoruldu, tedavisi geciktirildi. Biz de şu an son sevkedildiği hastaneden hangi bahaneyle bakılamadan döndüğünü öğrenmek için bekliyoruz(!)

(...) Bey, (...) Üniversitesi Hastanesi’ndeyken sondası değiştirilmiş, sonda değişimi sırasında bayıldığı halde sırf tutuklular için hasta yatağı olmamasından dolayı yatırmamışlar. Cezaevi bünyesinde tedavi olmak çok zor. Kesinlikle hasta olmamak gerekiyor. Acil hasta olsanız bile 6-7 saat sonra ancak bakılabiliyorsunuz. O arada size ne olduğu umurlarında bile olmuyor.

4. Eşi, (...) Bey’in durumunu anlatmak için adliyeye gittiğinde ise bu konuyla ilgilenen (...) Adliyesi 3. kat Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu’ na çıkması engellenmiştir. Tutuklu ailelerinin bu kata çıkması aylardır yasak.

5. Ayrı bir problem ise şu ki; (...)’ın ailesiyle görüş günü Perşembe günü. Her ne hikmetse hastaneye götürülme günleri de hep bu güne denk getiriliyor. Bu sefer de ailesi (...) Bey’i görebilmek için sabahtan akşam mesai bitimine kadar (...) Bey’in hastaneden geri getirilmesini bekliyor.

6. (...)’ın 2 oğlu var. Bunlardan küçük ve 11 yaşında olan epilepsi hastasıdır ve küçüklüğünden beri tedavi görmektedir. Epilepsi hastalığında nöbet geçirmemek hastalığın ilerlememesi için çok önemli bir şart olup her nöbette hastayı bir derece daha geriye götürmektedir. Ancak (...), babasının içeri alındığından beri birçok kez ağlama krizine girdi. Babasına üzülüp bunu dile getiremediğinden dolayı herşeyi içine atıyor. (...) bey ve oğlu (...), ikisi de aynı okulda olduklarından (...) sürekli babasının ilgisi ve yardımıyla büyüyen bir çocuktu. Herşeyi birlikte yapar, birlikte ders çalışırlar, birlikte gelip giderler bazen birlikte uyurlardı. Babası tutuklandığından beri (yani 2 eğitim-öğretim yılı), (...) bütün bu sayılanları babasız yapıyor. Babasının bütün bu ilgi ve şefkati bir anda kesilerek babasından uzak yaşamak zorunda kaldı. Arkadaşlarından çekiniyor. Gitgide içine kapanık biri olmaya başladı. Zaman zaman yapılan epilepsi kontrollerinin sonuncusu olumsuz geldi ve (...) tamamen iyileşebilecek bir hasta olmasına rağmen şu anda ömrü boyunca epilepsi hastası olma ihtimaliyle karşı karşıya. Hastalığının ilerlemesinin sebebi ise son 2 yılda bütün bu yaşadıkları...

Tertemiz bir ailenin yaşadığı onca şeye hakimler, savcılar aracılık ediyor. (...) Bey’in hayati durumunu bildikleri halde ne serbest bırakıyorlar ne de tedavi olması için bir şey yapıyorlar. Sizden bu aileye ve diğer binlerce aileye yapılan zulme ve haksızlıklara karşı dur demenizi, etkili yollarla bizlere yardımcı olmanızı ısrarla ve minnetle talep ediyoruz.