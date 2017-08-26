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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Neme lâzımcıları ben affetsem de Rabbim affetmez

Mağdur Kürsüsü
26 Ağustos 2017, Cumartesi 00:10
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Kışlık hazırlıklar için tutmuştum memleketin yolunu. Otogardan aldı eşim, oturduğumuz eve geçiyorduk hiçbir şeyden habersiz, ikindi ezanıyla girdik binaya. Asansörden inince eşim şok olmuştu ‘kapı açık’ dedi. İnanamadım hırsız mı acaba derken polisler karşıladı. Evime hırsız gibi girilmişti. Neyse bu çok acıtmadı canımı, toplamışlar ellerine 10-15 kitap, zapta geçiriyorlardı. O anki duyguyu anlatsam bile anlayamazsınız. Ben 27, eşim 29 yaşında gencecik bir teröristmişiz, öyle diyorlar. Daha 1 yıllık evliydik gerçi şimdi tam 2 yıl oldu. Şaşkındım, ne olduğunu idrak edemiyordum. Bu şehirde ondan başka kimsem yoktu, yapayalnız kaldım. Telefonlarımızı da aldılar. Kime nasıl haber vereceğim, dedim. Eşim ablasının numarasını yazdı, ona git, dedi. Gittim ne acılarla ne sancılarla, ama ha bugün ha yarın gelir diyordum hâlâ gelmedi. Toplandık, tekrar döndük evimize. Gece gündüz pencerede dikiliyordum. Okul başladı, ha ben üniversite okuyorum. 2. sınıftayken çok başarılıydım herkes gıpta gözüyle bakardı, şimdi öyle mi? 2 ay bu şehirde kaldık sonra kalabalık oluyor diye başka şehre gönderdiler. Dersin birinden devamsızlıktan kaldım. 4 ay her hafta gittim eşime 2.5 saat uzaklıkta bir şehirdeydi.

Dile kolay, kışın kemikleri sızlattığı yerdi. Dışarıda bekliyorduk abdest için. Çoğu zaman su bulamazdık, donmuştu caminin suları. Siz hiç kar ile abdest aldınız mı, biz aldık. Neydi de bizi cani gibi arıyorlardı acaba? 2 yerde çoraplara kadar çıkartılıyordu, her şeye katlanıyorduk. Eşlerimizi cam arkasında parmaklıkların arasında gorüyorduk. Hamd olsun canları sağdı ya. 4 ay sonunda başka yere gönderdiler aynı sebeple. Bu sefer daha uzaktı, tam 5 saat gidiş 5 saat dönüş. İmtihanlar daha da artıyordu. Rabbim dedim, bahar gelmeden kurtar bizi bu yollardan, dedim. Ekinler biçildi hâlâ gidip geliyorum hem de her hafta. Tam 344 gün oldu, o orada hapis, ben dışarıda.

Allah’a inanıyoruz. Artık okuyup ne yapacağım, ama bitir okulunu, diyor eşim. Neleri atlayarak yazdım bir bilseniz, ne kederleri içime gömdüm? Susanları, ama neme lâzımcıları ben affetsem de Rabbim affetmez. Allah utandırmasın.

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Yorumlar

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  • Aysu

    26.08.2017 23:39:58

    Allah razi olsun sizlerden. Bu insanların sesini, ne gibi durumlara maruz birakildiklarini sizlerin sayesinde duyuyoruz. Bu günler de gecicek elbet. Hakla çarpışan er geç yenik düşer su fani dünyada. Önemli olan öteki taraf. Rabbim mazlumun yaninda. Onun adaleti cok Buyuk

  • haldun

    26.08.2017 13:11:03

    hey benim değerli bacım dönüp maziye bir bakın" biz hangi hatayı yaptık da kader bize bunu reva gördü" deyip nefis muhasebesi yapın;istişaresiz destursuz ve düstursuz şimdi size zulmedenlere sonsuz destek verdiğinizi unutmayın.Üstad bediüzzamana neden kulak vermediniz evet şu an zalim beşer zulm ediyor ama bunda kaderin de bir payı vardır?inşaallah ders almışızdır.Şu an sekülerleşmiş bazı guruplar var düştüğünüz durumdan ders almayan ve dünyalık adına sonsuz destursuz düstursuz bütün gücü elinde toplayıp adaleti hak ve hukuku rafa kaldıranlara destek verenler,var inşaallah intibaha gelirler de kadere fetva verdirmezler.

  • Hasan unlu

    26.08.2017 13:02:25

    Nerede hakiki muslumanlik, bizden gitmis insanlik bile Alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile...

  • meryem

    26.08.2017 12:25:28

    Rabbim ihlasinizi artırsın inşallah!.Bütün dualarimiz siz ve sizin gibiler için tez zamanda Rabbimin adaleti tecelli etsin inşallah.

  • meryem

    26.08.2017 12:21:21

    Allah mazlumların yanındadır.Zalimler için yaşasın cehennem !...

  • Furkan

    26.08.2017 02:19:02

    Vicdanı olan zulmetmez,zulmeden rahmet yüzü görmez

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