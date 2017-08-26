Neme lâzımcıları ben affetsem de Rabbim affetmez

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Kışlık hazırlıklar için tutmuştum memleketin yolunu. Otogardan aldı eşim, oturduğumuz eve geçiyorduk hiçbir şeyden habersiz, ikindi ezanıyla girdik binaya. Asansörden inince eşim şok olmuştu ‘kapı açık’ dedi. İnanamadım hırsız mı acaba derken polisler karşıladı. Evime hırsız gibi girilmişti. Neyse bu çok acıtmadı canımı, toplamışlar ellerine 10-15 kitap, zapta geçiriyorlardı. O anki duyguyu anlatsam bile anlayamazsınız. Ben 27, eşim 29 yaşında gencecik bir teröristmişiz, öyle diyorlar. Daha 1 yıllık evliydik gerçi şimdi tam 2 yıl oldu. Şaşkındım, ne olduğunu idrak edemiyordum. Bu şehirde ondan başka kimsem yoktu, yapayalnız kaldım. Telefonlarımızı da aldılar. Kime nasıl haber vereceğim, dedim. Eşim ablasının numarasını yazdı, ona git, dedi. Gittim ne acılarla ne sancılarla, ama ha bugün ha yarın gelir diyordum hâlâ gelmedi. Toplandık, tekrar döndük evimize. Gece gündüz pencerede dikiliyordum. Okul başladı, ha ben üniversite okuyorum. 2. sınıftayken çok başarılıydım herkes gıpta gözüyle bakardı, şimdi öyle mi? 2 ay bu şehirde kaldık sonra kalabalık oluyor diye başka şehre gönderdiler. Dersin birinden devamsızlıktan kaldım. 4 ay her hafta gittim eşime 2.5 saat uzaklıkta bir şehirdeydi.

Dile kolay, kışın kemikleri sızlattığı yerdi. Dışarıda bekliyorduk abdest için. Çoğu zaman su bulamazdık, donmuştu caminin suları. Siz hiç kar ile abdest aldınız mı, biz aldık. Neydi de bizi cani gibi arıyorlardı acaba? 2 yerde çoraplara kadar çıkartılıyordu, her şeye katlanıyorduk. Eşlerimizi cam arkasında parmaklıkların arasında gorüyorduk. Hamd olsun canları sağdı ya. 4 ay sonunda başka yere gönderdiler aynı sebeple. Bu sefer daha uzaktı, tam 5 saat gidiş 5 saat dönüş. İmtihanlar daha da artıyordu. Rabbim dedim, bahar gelmeden kurtar bizi bu yollardan, dedim. Ekinler biçildi hâlâ gidip geliyorum hem de her hafta. Tam 344 gün oldu, o orada hapis, ben dışarıda.

Allah’a inanıyoruz. Artık okuyup ne yapacağım, ama bitir okulunu, diyor eşim. Neleri atlayarak yazdım bir bilseniz, ne kederleri içime gömdüm? Susanları, ama neme lâzımcıları ben affetsem de Rabbim affetmez. Allah utandırmasın.