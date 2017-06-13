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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

O gözaltının rövanşı

Mağdur Kürsüsü
13 Haziran 2017, Salı
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben, 17/07/2016 tarihinden beri tutuklu olan C. savcısı (...)’ın eşiyim.

Kendisi 25 yıllık savcı olup darbe teşebbüsü sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Evimize gelen ve kimlik göstermeyen polisler tarafından fiziken mevcut olmayan ancak bir memurun cep telefonundaki Whatsup uygulamasında görüntüsü bulunan ancak içinde eşimin ismi bulunmayan bir karar ile evimiz aranmış ve eşim gözaltına alınmıştır. Doktor raporu alınması için götürüldüğü hastanede polisler tarafından, eşimin darp edilmesine göz yumulmuş, eşim kendisini korumak için sığındığı polis aracında da kapısı açılarak tekme yumruklarla darp edilmiş ancak bunların hiçbiri doktor kontrolü usulüne uygun yapılmadığı için rapora yazılmamıştır. Başına aldığı darbe nedeni ile şişlik oluşmuş, kollarında ise ekimoz ve sıyrıklar oluşmuştur.

Akabinde götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde gözleri bağlanmış, otur kalk hareketleri ile ördek yürüyüşü gibi hareketler yapmaya zorlanmış ve 2008 yılında görevli bulunduğu Mersin’de yapılan bir akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10-15 kişi ile birlikte bir siyasal partinin milletvekili aday adayını neden göz altına aldırdığı sorulmuştur. Bunun haricinde gözaltına alınmasına sebep gösterilen suçlama ile ilgili hiç bir soru sorulmamıştır.

Daha sonra  şeker hastası olan eşime 40 saat boyunca yiyecek ve içecek verilmemiş, her fırsatta hakaret ve küfre maruz bırakılmış, 2-3 gün öncesine kadar çalıştığı adliyede teşhir edilmesi için mahkeme önüne çıkarılıncaya kadar Adliye koridorlarında yerlerde ters kelepçeli olarak oturtulmuş, geçen polisler tarafından tekmelenmiştir.

Önüne çıkarıldığı mahkemede hakim suçlama ve delilleri bildirmemiş ve tutuklanma kararını bizzat tefhim etmemiştir. Sonrasında da 15 kişilik cezaevi koğuşlarında 25 kişi kalmış ve tüm kış ayı boyunca yerde terleme yapan duvarların oluşturduğu nem ile ıslak battaniye üzerinde yatmıştır.

Sorguda sorulan gözaltı işlemi ile ilgili olarak tutuklanan bir siyasi partinin milletvekili adayının cezaevinde iken avukatına söylediği ‘o savcıyı kazığa oturtma’ dileği partisinin desteği ve darbe bahanesi ile gerçekleştirilmiştir.

10 aydır tutukludur ve isnad edilen suçlama ve delillere ait hiç bir bilgisi yoktur.

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Yorumlar

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  • Mehmet Emir

    14.06.2017 12:42:00

    :-( Allah sabır versin ve inayeti üzerinizde olsun..

  • Ali KALKAN

    13.06.2017 11:40:35

    İyi ki mahkeme-i kübra var.

  • yusuf

    13.06.2017 10:03:28

    Akıl alır gibi değil....Allah tüm mazlumların yardımcısı olsun....

  • SertaÇ

    13.06.2017 09:34:19

    ALLAH tüm mağdurların yanındadır.

  • HÜSEYİN İLHAN

    13.06.2017 05:16:04

    AKP li bir çok kişiden bizzat dinlediğim şu hakikatlerdir.AKP maalesef ilk günlerdeki AKP değil.AKP yağmanın,hırsızlıkların,milletin malına el uzatmanın merkezi olmuş haldedir.Mağdurlarında ifade ettikleri gibi DARBE senaryosu ile yolsuzlukları ortaya çıkaranların hesabı görülmektedir. Sahi KENTSEL DÖNÜŞÜM dedikleri ve güya ruhsat harcı alınmama kararlarına rağmen AKP li belediyeler emsal artışı için daire başına hayli yüksek meblağlı paraları neye dayanarak alırlar,Aldıkları paraları neden belediye tahsilat makbuzlarıyla değilde MALUM VAKIFLARA,BELEDİYE SPOR KULÜPLERİNE YAPTIRIP,KİMİSİ İÇİNDE CAMİ VS. inşa edin derler. NOT;HAYIR yapacak kiş HÜR İRADESİ ve RIZASI ile yaparsa hayır olur.Aksi HAYDUTLUKTUUR.

  • Ali Tam

    13.06.2017 03:56:45

    Insanlar dünyada derileri demir taraklarla kazınacak işkencelere ve (eğer lüzum olsa) ahirette en ağır Cehennem ateşine maruz kalabilir. İnsanın kalbi ruhu huzur ile güllük gülistanlık kalabiliyorsa mazlumen mahkum ve zulmen falakaya yatırılmış ayakları sişip patlayıncaya kadar zalim memurlara vurun vurun diye haykıran -Üstadından tam eğitim almış- merhum ve muazzez ağabeyimiz Zübeyir Gündüzalp gibi herdaim onurlu ve galip olur.

  • Serhat

    13.06.2017 01:14:08

    ALLAH yardımcısı olsun.zalimler için yaşasın cehennem.

Risale-i Nur Külliyatı

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