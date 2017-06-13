O gözaltının rövanşı

*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Ben, 17/07/2016 tarihinden beri tutuklu olan C. savcısı (...)’ın eşiyim.

Kendisi 25 yıllık savcı olup darbe teşebbüsü sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Evimize gelen ve kimlik göstermeyen polisler tarafından fiziken mevcut olmayan ancak bir memurun cep telefonundaki Whatsup uygulamasında görüntüsü bulunan ancak içinde eşimin ismi bulunmayan bir karar ile evimiz aranmış ve eşim gözaltına alınmıştır. Doktor raporu alınması için götürüldüğü hastanede polisler tarafından, eşimin darp edilmesine göz yumulmuş, eşim kendisini korumak için sığındığı polis aracında da kapısı açılarak tekme yumruklarla darp edilmiş ancak bunların hiçbiri doktor kontrolü usulüne uygun yapılmadığı için rapora yazılmamıştır. Başına aldığı darbe nedeni ile şişlik oluşmuş, kollarında ise ekimoz ve sıyrıklar oluşmuştur.

Akabinde götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde gözleri bağlanmış, otur kalk hareketleri ile ördek yürüyüşü gibi hareketler yapmaya zorlanmış ve 2008 yılında görevli bulunduğu Mersin’de yapılan bir akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10-15 kişi ile birlikte bir siyasal partinin milletvekili aday adayını neden göz altına aldırdığı sorulmuştur. Bunun haricinde gözaltına alınmasına sebep gösterilen suçlama ile ilgili hiç bir soru sorulmamıştır.

Daha sonra şeker hastası olan eşime 40 saat boyunca yiyecek ve içecek verilmemiş, her fırsatta hakaret ve küfre maruz bırakılmış, 2-3 gün öncesine kadar çalıştığı adliyede teşhir edilmesi için mahkeme önüne çıkarılıncaya kadar Adliye koridorlarında yerlerde ters kelepçeli olarak oturtulmuş, geçen polisler tarafından tekmelenmiştir.

Önüne çıkarıldığı mahkemede hakim suçlama ve delilleri bildirmemiş ve tutuklanma kararını bizzat tefhim etmemiştir. Sonrasında da 15 kişilik cezaevi koğuşlarında 25 kişi kalmış ve tüm kış ayı boyunca yerde terleme yapan duvarların oluşturduğu nem ile ıslak battaniye üzerinde yatmıştır.

Sorguda sorulan gözaltı işlemi ile ilgili olarak tutuklanan bir siyasi partinin milletvekili adayının cezaevinde iken avukatına söylediği ‘o savcıyı kazığa oturtma’ dileği partisinin desteği ve darbe bahanesi ile gerçekleştirilmiştir.

10 aydır tutukludur ve isnad edilen suçlama ve delillere ait hiç bir bilgisi yoktur.