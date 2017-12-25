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25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Öfke ile hareket edilerek yavrularımızın geleceği karartıldı

Mağdur Kürsüsü
25 Aralık 2017, Pazartesi
Öncelikle Allah’ın selamı ile yazıma başlamak istiyorum. Geçen gün bir dostlar meclisinde sohbet ederken iki üniversite öğrenci velisinin oğullarının uzak yerlerdeki üniversite kazandıklarını, çocuklarını KYK yurduna verdiklerini ve hatta yer bulamadıkları için kimlerle, nasıl kalacaklarından endişe ettiklerini beyan ediyorlardı.

2 oğlum Allah’ın yardımı ve kendi çabalarıyla birisi Fen-Edebiyat Fizik bölümünü bitirmesine rağmen ancak polis olabilmiş, diğeri de Ankara Siyasal mezunu olarak (...) Üniversitesinde kendi branşında öğretim elemanlığını kazanmıştı. Ancak 15 Temmuz’da patlak veren hain kalkışma olayından sonra (...)’daki oğlum önce açığa alınmış, sonra da 2017 yılı başında görevine son verilmiştir. Kısa bir sonra da tutuklanıp cezaevine konulmuştur. Ocak 2017’den beri tutuklu olarak yargılanmayı beklemektedir. Önce Haziran 2017’de (...) yargılanacaktı. İlgili mahkeme görevsizlik kararı verdi. Sonra iş Yargıtay’a intikal etti. Oranın vereceği görevlendirme kararını bekliyoruz. Oğlum, evli ve bir bebek sahibidir. Zorunlu olarak ve kamudan emekli olan bir baba olarak gelinim ve torunumun geçimini sağlamaya çalışıyorum. Evladımız, tutuklu ve bilinmeyen bir tarihe kadar yargılamayı bekleyecek. Bu kadar zulüm ve haksızlık olur mu? Derdimizi kime anlatacağımızı bilemiyoruz. Bu problemler çıkmadan önce iktidarla içli-dışlı olanlar bir anda mı kötü oldu? Hukuken suç olmayan şeyler bahane edilerek tutuklanmaları nasıl bir şey? Bu zulüm ne zamana kadar devam edecek?

Lider pozisyonunda olanların darbe yapmaya çalışacaklarını biz ne bilelim? Her neyse… Biz zahire göre hüküm verip iyi niyetle hareket ettik. Benim gibi nice orta gelirli insanları, ancak bu şekilde çocuklarını üniversitede okutabilmişti. Şu anda her şey 180 derece değişti. Bütün değerler alt üst oldu. Şimdi kara kara geleceğimizi düşünüyoruz. Genç yavrularımızın öfke ve kinle hareket edilerek geleceği karartılmıştır. Dileğimiz aynı durumdaki tüm masum ve mazlum durumdakilerin bir an evvel cezaevlerinden çıkartılarak tutuksuz yargılanmaları ve beraat etmeleridir. Gece-gündüz dualarımız onlar içindir.

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