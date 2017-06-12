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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

OHAL Komisyonunu beklerken eşim de ihraç oldu

Mağdur Kürsüsü
12 Haziran 2017, Pazartesi
*Mesaj sahibinin kimlik bilgileri bizde mahfuzdur.

Benim adım (...) (...) (...) Ortaokulunda Matematik Öğretmeni olarak çalışmaktaydım. Bir Eylül’de Resmî Gazete’de yayınlanan 672 no’lu KHK ile ihraç oldum. Millî Eğitim’den gelen yazıda muhtelif tarihlerde Aktif Eğitim Sen sendikasında üyeliğim olduğu için soruşturma geçirmem için açığa alındığım yazıyordu. Fakat hiçbir soruşturma geçirmeden KHK ile ihraç oldum.

10 yıllık meslek hayatımda bir kere sendikaya üye olup çıktım, fakat sonuçları benim için felâket oldu. Giriş amacım tamamen eğitim sendikası olmasıdır. Zaten Millî Eğitim Bakanlığı’ndan da gelen yazı bu sendikanın yasal bir kurum olduğunu ve bir örgüt olmadığını gösteriyordu. Ama gerçekler bu şekilde değilmiş. Ben de gelişmelerden rahatsız olarak hiçbir etkinliğine katılmadığım tamamen pasif bir üye olduğum eğitim sendikasından istifa ettim.

Mesleğime geri dönme iznimin verileceği OHAL Komisyonunun kurulmasını beklerken eşim (...) yayınlanan 689 nolu KHK ile askeriyedeki hemşirelik görevinden ihraç edildi. Nedeni de benim muhtelif tarihlerde sendika üyeliğimden dolayı KHK ile ihraç edilmemdir. Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini beklerken FETÖ’nün hiçbir kurumunu kullanmamış ve her zaman karşı olan birisi olarak eşim de ihraç olmuştur. Zaten bu fark edilmeyen örgütün hiçbir kurumunu (banka, okul…) ne ben ne de eşim kullanmamıştır.

Ülkemizi seven ve bu doğrultuda ülkemize zarar verebilecek her türlü hareketin karşısında olan bireyler olarak mağduriyetimizin giderilmesi için sesimizin duyulmasında yardımlarınızı bekliyoruz.

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Yorumlar

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  • Halid Bin Velid

    12.06.2017 15:11:53

    Reçete Kur'an-ı Kerimdedir.

  • Cenk

    12.06.2017 14:09:00

    Öncelikle Kazım Bey e bu duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin başından itibaren biz mağdurların yanında yer aldı. Bu yazıda ben tamamen kendi durumumu anlattım. Genel bir yorum ya da fikirde bulunmadım. Yorum yapan Metin Bey sanırım yazımı dikkatli okumamış. Yaşadığımız süreçten dolayı duygusallığınızı çok iyi anlıyorum ama ben özellikle bir ifade kullandım: " Millî Eğitim Bakanlığı’ndan da gelen yazı bu sendikanın yasal bir kurum olduğunu ve bir örgüt olmadığını gösteriyordu." Bu cümledeki "farkedilmeyen örgüt" ifadesi önemli benim için. Devletim bile farketmedi.Bu örgütün tüm kurumları yasaldı.Şimdi ancak örgüt diyebiliyoruz.Umarim anlatabilmişimdir. Saygılar

  • Abdullah Çelik

    12.06.2017 12:50:03

    Kurt, tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Zaten: kurtla ortak olan tilkinin payı, ya tırnaktır yada bağırsak

  • metin

    12.06.2017 10:10:22

    Magdurum diyen arkadasa sesleniyorum. Diyorki bu örgütün banka okul vs kullanmadim. Yani bunları illegal sayiyor ama üye olduğu sendikayi yasal olarak niteliyor. Sendikaya izin veren devlet kurumları da banka okul vs.ye iizin veren illegal kurumlar mı? Böyle düşündüğünüz müddetçe kusura bakmayin hakkınızı alamazsınız. Sendika,banka.okul.yurt vs.herneyse hepsinin izineleri devletten alınır hepsi de yasaldir. Yok ben sendikaya sukadar üye oldum istifa ettim demekle kimse aklanmaz. Sunun denmesi gerekiyor bunlarin hepsi yasal dı ve hepsinin izinlerini devlet verdi. Yoksa ha bire boşa kürek çekilir. Saygılar.

  • HÜSEYİN İLHAN

    12.06.2017 00:34:05

    Mağdur kardeşim TERÖRİST ÖRGÜT dedikleri o gruba ençok yardım-yataklık yapandan,yaptırandan ve kafasına göre milat ilan eden alil kafanın sağlıklı tasarrufu olamaz.HASBÜNALLAHİVENİĞMELVEKİİİL deyiniz ve diyoruz.O her kapalı kapıyı açan ve açtıran,her karanlık noktaı aydınlatan ve herşeye gücü yetendir.Burnunun dibini görmekten aciiiz,dün destek verip gönderdiği yerde şehit olanlara vefasızlık değil hakaret edecek,haklarını yedirecek kadar dalalette olana hiiiiç güvenilmeeez.

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