OHAL Komisyonunu beklerken eşim de ihraç oldu

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Benim adım (...) (...) (...) Ortaokulunda Matematik Öğretmeni olarak çalışmaktaydım. Bir Eylül’de Resmî Gazete’de yayınlanan 672 no’lu KHK ile ihraç oldum. Millî Eğitim’den gelen yazıda muhtelif tarihlerde Aktif Eğitim Sen sendikasında üyeliğim olduğu için soruşturma geçirmem için açığa alındığım yazıyordu. Fakat hiçbir soruşturma geçirmeden KHK ile ihraç oldum.

10 yıllık meslek hayatımda bir kere sendikaya üye olup çıktım, fakat sonuçları benim için felâket oldu. Giriş amacım tamamen eğitim sendikası olmasıdır. Zaten Millî Eğitim Bakanlığı’ndan da gelen yazı bu sendikanın yasal bir kurum olduğunu ve bir örgüt olmadığını gösteriyordu. Ama gerçekler bu şekilde değilmiş. Ben de gelişmelerden rahatsız olarak hiçbir etkinliğine katılmadığım tamamen pasif bir üye olduğum eğitim sendikasından istifa ettim.

Mesleğime geri dönme iznimin verileceği OHAL Komisyonunun kurulmasını beklerken eşim (...) yayınlanan 689 nolu KHK ile askeriyedeki hemşirelik görevinden ihraç edildi. Nedeni de benim muhtelif tarihlerde sendika üyeliğimden dolayı KHK ile ihraç edilmemdir. Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini beklerken FETÖ’nün hiçbir kurumunu kullanmamış ve her zaman karşı olan birisi olarak eşim de ihraç olmuştur. Zaten bu fark edilmeyen örgütün hiçbir kurumunu (banka, okul…) ne ben ne de eşim kullanmamıştır.

Ülkemizi seven ve bu doğrultuda ülkemize zarar verebilecek her türlü hareketin karşısında olan bireyler olarak mağduriyetimizin giderilmesi için sesimizin duyulmasında yardımlarınızı bekliyoruz.