Olmayan sendika üyeliğim yüzünden atıldım

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İyi günler diliyorum. Bu satırları (...)’dan yazıyorum. Umarım ilgi ve dikkate lâyık görürsünüz. 2015 yılında (...) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve atandım. Aynı zamanda ben % 48 engelli bir bireyim, engelli öğretmenlik kadrosuna aldığım 68 puanla atandım. Buraya kadar her şey çok güzel.

Ülkemize yapılan hain ve şerefsiz darbeden sonra ne yazık ki 22 Temmuz’da açığa alındığımı üzülerek öğrendim. 3 Ağustos’ta beni gözaltına aldılar ve nezarete atıldım. Daha sonra da askerlik dahi yapamamış (GATA’dan 2011 yılında muaf raporu düzenlendi.) ve ilâçlar ile yaşayan ve darbenin hiçbir şekilde yanında durmayan bu yarı ölüye (engelliye) “Silâhlı Terör Örgütü Üyeliği” suçundan soruşturma açılıp mahkemeye çıkarıldım. Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldım. 7 ay karakolda imza attım. Ben suçumun ne olduğunu öğrenmek istediğimde bana dosyada gizlilik kararı olduğu ve bu yüzden bilgi verilemeyeceği aktarıldı. Bu arada daha adlî işlem sonuçlanmadan 1 Eylül tarihinde ise 672 no’lu KHK ile ihraç edildim. Sabırla ve büyük bir üzüntü ile aylarca bekledim. Nihayet 07.03.2017 tarihinde (...) Cumhuriyet Başsavcılığı makamından bana takipsizlik kararı iletildi. Merak ettiğim husus, acaba suçlama neydi? Suçlamayı öğrendim: 1 gün dahi üyeliğim sözkonusu olmayan Aktif-Sen’e üye olduğum şeklinde ihbar edilmem. Bunun sonucu hakkımda soruşturma başlatıldı, yanlış okumadınız 1 gün bile üyeliğim yok.

OLMAYAN SENDİKA ÜYELİĞİ YÜZÜNDEN ATILDIM

Bu arada ailem ve ben çok yıpranmış durumdayız. Ben hastalığı strese bağlı biriyim yani üzülünce ağrılarım durdurulamıyor.

Bu aylarca süren yorucu durum benim sağlığımı bitirdi. Burada sormak istiyorum:

1) Beni yalan ve asılsız bir şekilde ihbar edip devleti ve kurumları boş yere meşgul eden ve onların saygınlığını çalan bu memurların (... İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve diğer sorumlular) hâlâ çalıştığını biliyor musunuz? Neden bunlar hakkında hiçbir adlî ve idarî işlem yapılmıyor?

2) Beni bu hasta ve engelli halimle ve de askerlik dahi yapamamış birini Silâhlı Terör Örgütü Üyesi suçuyla bir gecede mesleğimden atan kudret neden suçsuzluğu mahkeme kararı ile tesbit edilen bu engelliyi yine aynı hızla mesleğine iade etmez? Bu haksızlıklara sessiz kalmayıp bana olumlu bir şekilde dönüş yapacağınızı umut ediyorum. Saygılarımla.