"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Önce ByLock yok dediler, sonra var

Mağdur Kürsüsü
25 Ekim 2017, Çarşamba
Ülke olarak ve şahsım çok zor günlerden geçiyoruz. Özgürlüğümün elimden alındığı şu günlerde gazetenizde çıkan yazılar, özellikle de 2. sayfa bize umut veriyor. Bundan dolayı sizin şahsınızda tüm Yeni Asya ailesine teşekkür ediyorum.

Kısaca kendi yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. Ben 2016 yılı Şubat ayında (...) iline öğretmen olarak atandım. Daha öncesinde İstanbul’da özel bir okulda öğretmen olarak çalışıyordum. Eşim de (...)’da devlet hastanesinde hemşire iken eş durumu tayini ile Haziran ayında (...)’ya tayinini aldı. 15 Temmuz gecesi biz de herkes gibi hain darbe girişimini TV’den öğrendik. O gece artık hayatımızın eskisi gibi olmayacağını bilemezdik. Önce eşim 27 Temmuz’da açığa alındı. Ben ise 12 Ekim’de açığa alındım. 29 Ekim’de de ihraç edildim. Suçum olmadığı için hemen (...) İdarîMahkemesi’ne başvurdum. Mahkeme OHAL kararnamesi ile ihraç edildiğim için incelemeye gerek duymaksızın başvurumu reddetti. Ben de (...) Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf dâvâsı açtım. 2 Ocak günü (...) Adliyesi’ndeydim.

13 Ocak Cuma sabahı evime gelen polisler beni gözaltına aldılar. Telefonuma ve bilgisayarımın hard diskine el koydular. 14 Ocak Cumartesi günü polis ifadesinde benim ByLock isimli programı kullandığım iddia edildi. Çalıştığım özel kurumlar, Bank Asya’daki hesabım Asya Termal Otel’de 2010’da neden kaldığım gibi suç olmayan şeyler soruldu. Sonra Nöbetçi Sulh Ceza hâkiminin karşısına çıktım. Benzer sorular burada da sorulduktan sonra “Terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandım.

Tutuklandıktan 2 ay sonra iddianamem hazırlandı ve gizlilik kararı kalkınca dosyamın içeriğine ulaşabildim. Dosyamın içeriğine ulaşınca hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. Çünkü memleketim olan (...)’daki kapı komşumuz, beni yaz izni için 18 Ağustos 2016 tarihinde memleketime gittiğimde Jandarmaya ihbar etmiş. Benim köye kaçmak üzere geldiğimi, eğer acele edilmezse kaçacağımı söylemiş. Ancak Jandarma hakkımda hiçbir delil olmadığı için hemen işlem yapmamış. Ancak bu ihbar telefonlarına binaen hem benim, hem de eşim  ile alâkalı 2 farklı soruşturma başlamış. Özellikle dikkat çekmek istediğim noktada burası. (...)’da başlayan bu iki farklı soruşturmayı iki farklı ekip yürütmüş. Ve bu iki soruşturmada iki ayrı polis, iki ayrı sorgulama yapmış. Bu iki sorgulamada da benim ByLock kullanıcısı olmadığım sonucuna ulaşmışlar. Daha bu iki soruşturma tek bir soruşturma şeklinde birleştirilmiş. (...)’ya gönderilmiş. (...)’ya gelen soruşturmada Ocak ayında yapılan sorgulamada benim ByLock kullanıcısı olduğum sonucuna ulaşılmış. 9 Mayıs 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada hem ben, hem avukatım bu noktaya dikkat çektik. (...)’da iki defa ayrı ayrı kişilerce yapılan sorgulamada çıkmayan ByLock, (...)’da nasıl çıkıyor? Ben 2014 yılından beri aynı hattı ve aynı telefonu kullanıyorum. Gözaltına alındığımda ben aynı hattı ve telefonu polise teslim ettim. Zaten kullandığım iddia edilen ByLock imei numarası teslim ettiğim telefona ait. Aynı hat, aynı telefon, aynı imei numarası. Dolayısıyla bir sorgulamada çıkmayan ByLock, diğerinde nasıl çıkıyor? Bu da gösteriyor ki bu verilerde ekleme çıkarma yapılıyor. Digital verilerde ham halde saklanması gerekiyor. Ben halen tutukluyum. 28 Temmuz günü  3. duruşmaya çıktım. Hâlâ eksik evraklar olduğu gerekçesiyle sonraya gün verildi.

Ben tutuklandıktan 1 hafta sonra eşim de ihraç edildi. Eşim de, ben de ne bir derneğin üyesiyiz ne de bir sendikaya üye olduk. Benim geçmişte özel okulda çalışmış olmam ve Bank Asya’da hesabımın olması beni tutuklattı. Daha sonra eşim de gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olmadığı için serbest bırakıldı. Eşimin sadece Bank Asya’da hesabı olması ve belki de benim durumum onunda işini kaybetmesine sebep oldu. Aylardır eşim ve 4,5 yaşındaki oğlum emekli olan babamın yardımlarıyla geçiniyor.

Hiçbir suçum olmadığı halde 7 aydır tutuklu bulunsam da “Allah’ın bir muradı vardır ve o muradı gerçekleşince inşallah ben de aileme kavuşacağım” diyorum.

Okunma Sayısı: 9942
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • alpaslan

    25.10.2017 15:26:52

    ben de ne bir derneğin üyesiyiz ne de bir sendikaya üye olduk. Benim geçmişte özel okulda çalışmış olmam ve Bank Asya’da hesabımın olması beni tutuklattı. RESMEN HUKUK KOMEDİSİ YASAL BANKA SENDİKA OKUL SUÇ SAYILAMAZ. terör örgütü üyeliği için BYLOCK bile şüpheli kanıt .içerik belli olmadan suç kapsamı olmamalı. hukuk gelsin artık.

  • Melis

    25.10.2017 11:20:05

    Rabbim ne olur adaletini göster tez zamanda Allah haksızlıga ugrayanlara sabır versin çok çaresiz durumdayız

  • Gokhan

    25.10.2017 09:28:58

    Allah yardimciniz olsun bende zor durumdayim bunu yapanlari elkahhar olan rabbime havale ettim 15 aydir issizim piskolojim bozuldu haindiyerek kimse is vermiyor ufak cocuklarimvar hasta olcaklar diye korkuyirum sigortamiz yok elde avucta bitti ben biterken baskalarinida yakacam beni atan mudur de ilahi afalet gorevdenn aindi cok beddua ettimona

  • Fatma

    25.10.2017 08:05:17

    Allah'ım yardımın ne zaman

  • Necati

    25.10.2017 07:31:46

    Allah yardimcin olsun Sabret cogu gitti azi kaldi. Yaşasin zalimler icin cehennem

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.