Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz

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Ben (...) Bakanlığı Vergi İnceleme elemanıydım (Müfettiş). 672 sayılı KHK ile ihraç edildim (Görevden uzaklaştırılma durumu ile karşılaşmadan). Medyada yer alan ve ihraç kriterleri olan bylock, sendika, Bank Asya ve diğer kriterlerin hiçbiri bende mevcut değil. Niçin ihraç edildiğimi öğrenmek istedim, ama bir türlü öğrenemedim. Hep olumsuz cevap verildi.

Kuvvetle ihtimal hakkımda iftira (ihbar) var ya da fişleme diye tabir edilen usûlle ihraç edildim. Zaten muhafazakâr Anadolu insanı olmak ihraç için başlı başına bir kriter (...) Bakanlığı için. Deyim yerinde ise hedef tahtasına ilk siz oturtuluyorsunuz.

İhraç kriterleri diye ifade edilenlerin hiçbiri bende yok dedim, dilekçeler yazdım. Beni işime iade edin dedim. Düşüncem o ki üst düzey koltuklarda herhangi bir iktidar temsilcisi tanıdığım olmadığı için hep olumsuz cevabı aldım. Zira sizin de bildiğiniz gibi 1 ay önce ihraç edilen vekil kızı son KHK ile işine iade edildi. Yaklaşık 1 yıldır aynı durumda olan benim gibiler için ise bir adım kadar yol bile alınamadı.

En son OHAL Komisyonu diye bir başvuru yolu oluşturuldu. Ama bu komisyon ne şekilde çalışacak neye göre karar verecek ne kadar bağımsız olacak bilen yok. Zira kendi çalıp kendi söyleyen bir komisyon ne kadar adil karar verir bilemiyorum. 7 kişi 100.000 üzerinde dosyayı nasıl inceleyip yerinde ve adil karar verecek en çok merak edilen konu da bu olsa gerek.

Bunların hepsi bir yana özel sektörde iş buldum, ancak KHK nedeniyle işverenler işe almaya cesaret edemedi. En son İşkur destekli bir iş buldum, ancak bu destekten beni faydalandırmayacaklarını tahmin ettiğim için bu işe başlayabileceğim konusunda tereddütlüyüm. Evli, çocuklu ve kira da oturan biriyim. Şükür şimdilik maddî sorunum fazla değil. Ancak ne işimize iade ediliyoruz, ne de özel sektörde yapılan engellemeler ve salınan korku nedeniyle iş bulabiliyoruz. Uzmanlık alanım gereği iş imkânım var, ancak dediğim gibi işverenler adım atmakta zorlanıyor. Bir işveren aynen bana şöyle dedi. “Kafamdaki korku duvarını aşarsam seni işe alacağım.”

Devleti idare eden idarecilerimiz en azından bir adım atsalar ve benim durumumda olan kişiler mesleğimize iade edilene kadar özel sektörde çalışabilsek. Az önce arz ettiğim gibi şu an için maddî sıkıntım fazla değil, ama ne zamana kadar bu durumu sürdürebilirim bilmiyorum. Sonuçta orta halli insanlarız. Komisyon süreci ne zamana kadar sürer ve nasıl sonuçlanır onu da bilmiyorum.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sabah 5’e kadar (...) Meydanında sabahlayan biri olarak bu hain girişimi yapanları lânetliyorum. Ülkemizin varlığına yapılan bu alçak saldırıyı yapanların yargı önünde hak ettikleri cezayı alması en büyük temennimdir.

Ancak bu hain girişimin hiçbir yerinde olmayan benim gibi insanların adeta “sivil ölüm” diye tabir edilen duruma sürüklenmesi içimi acıtıyor. Git gide içinden çıkılmaz bu durum ne zaman sona erecek bilmiyorum.

Gerek iktidar yetkilileri, gerek bu konudaki diğer ilgililer ve gerekse basın dünyasının ileri gelenleriyle temasınız olması durumunda; hem KHK ihraçları, hem iade işlemlerinin hızlandırılması, hem OHAL Komisyonu işlemlerinin nasıl ve ne şekilde yürütüleceği, hem de özel sektörde iş bulabilmemizin yolunun açılabilmesi konusunda ilgililere yaşadığımız durumu aktarmanız halinde benim durumumda olan binlerce insan sevinecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.