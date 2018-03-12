Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde

Ben 18 ay tutuklu kalmış ve sonra cezaevinden tahliye olmuş bir insanım. Hangi dâvâ ya da dosyadan tutuklandığımı zannedersem söylememe gerek yok. Şu an binlerce masum insan hangi dosyadan yatıyorsa ben de ondan yattım.

Hapishanede takip ettiğim, beğenerek okuduğum gazetesiniz. Özellikle demokratik duruşunuz ve cesur yazılarınız beni fazlasıyla sevindirdi. Haksız mahkûmiyet ve yargılamalara sessiz kalmamanız ülkemizin geleceği adına oldukça sevindirici.

Ben bu ülke için 20 yıldır öğretmenlik yapan bir insandım. Çalıştığım yerin en üst düzey insanları çocuklarını bu okulda okuttu. Devletimiz bu okula teşvik verdi. Bütün teftişlerden tam notla çıktım. Çalıştığım kurum sözde örgüte muzahir olduğu iddiasıyla bir gece alındım ve tam 18 ay özgürlüğümden, ailemden ve işimden mahrum kaldım. Niye tutuklandığımı bilmediğim gibi, neden tahliye olduğumu da bilmiyorum.

Yaşadığımız süreç benim açımdan Kafka’nın romanı Dâvâ’ya benziyor. Ben bu tür şeylerin sadece romanlarda olduğunu sanırdım, ama şu an bizzat yaşıyoruz ve kahramanı konumundayız. Kim, neden tutuklandığını bilmiyor, kim niye tutukladığını bilmiyor ve hiç kimse işin nereye varacağını bilmiyor. Mahkemelerde insanlar sadece dinliyor. Daha doğrusu -muş gibi yapıyor. En son tek tip kıyafet giydireceklerdi. Bana şu an nasip olmadı, ama binlerce insana giydirilecek ne yazık ki.

Ülkemin şu anki geldiği durum içler acısı. Eğitimde, ahlâkta, adalette ve demokraside tabir yerindeyse çökmüş durumdayız. İmam hatip mezunuyum ve yıllarca umut beklediğim insanlar şu an ülkeye yazık ediyor. Siz gelecek adına evet umutlusunuz; ama ben böyle bir şey için bir sebep göremiyorum.

Evet umut çok güzel ve gökkuşağı gibi yedi renkli. Ama ben ne yazık ki aynı durumda değilim. Çevremiz ateş çemberi. Sorumluluk sahibi insanlar sadece her tarafa bağırarak günü kurtarma derdindeler. En ufak bir eleştiri, hep aynı cümlelerle karşılanıyor.

En kötüsü yaşadığımız acının farkında olmayışımız ve milletçe artık vurdumduymaz olmamız.

Şu an elimden gelen tek şey duâ etmek.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.