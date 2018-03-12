"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde

Mağdur Kürsüsü
12 Mart 2018, Pazartesi
Ben 18 ay tutuklu kalmış ve sonra cezaevinden tahliye olmuş bir insanım. Hangi dâvâ ya da dosyadan tutuklandığımı zannedersem söylememe gerek yok. Şu an binlerce masum insan hangi dosyadan yatıyorsa ben de ondan yattım.

Hapishanede takip ettiğim, beğenerek okuduğum gazetesiniz. Özellikle demokratik duruşunuz ve cesur yazılarınız beni fazlasıyla sevindirdi. Haksız mahkûmiyet ve yargılamalara sessiz kalmamanız ülkemizin geleceği adına oldukça sevindirici.

Ben bu ülke için 20 yıldır öğretmenlik yapan bir insandım. Çalıştığım yerin en üst düzey insanları çocuklarını bu okulda okuttu. Devletimiz bu okula teşvik verdi. Bütün teftişlerden tam notla çıktım. Çalıştığım kurum sözde örgüte muzahir olduğu iddiasıyla bir gece alındım ve tam 18 ay özgürlüğümden, ailemden ve işimden mahrum kaldım. Niye tutuklandığımı bilmediğim gibi, neden tahliye olduğumu da bilmiyorum. 

Yaşadığımız süreç benim açımdan Kafka’nın romanı Dâvâ’ya benziyor. Ben bu tür şeylerin sadece romanlarda olduğunu sanırdım, ama şu an bizzat yaşıyoruz ve kahramanı konumundayız. Kim, neden tutuklandığını bilmiyor, kim niye tutukladığını bilmiyor ve hiç kimse işin nereye varacağını bilmiyor. Mahkemelerde insanlar sadece dinliyor. Daha doğrusu -muş gibi yapıyor. En son tek tip kıyafet giydireceklerdi. Bana şu an nasip olmadı, ama binlerce insana giydirilecek ne yazık ki. 

Ülkemin şu anki geldiği durum içler acısı. Eğitimde, ahlâkta, adalette ve demokraside tabir yerindeyse çökmüş durumdayız. İmam hatip mezunuyum ve yıllarca umut beklediğim insanlar şu an ülkeye yazık ediyor. Siz gelecek adına evet umutlusunuz; ama ben böyle bir şey için bir sebep göremiyorum.

Evet umut çok güzel ve gökkuşağı gibi yedi renkli. Ama ben ne yazık ki aynı durumda değilim. Çevremiz ateş çemberi. Sorumluluk sahibi insanlar sadece her tarafa bağırarak günü kurtarma derdindeler. En ufak bir eleştiri, hep aynı cümlelerle  karşılanıyor.

En kötüsü yaşadığımız acının farkında olmayışımız ve milletçe artık vurdumduymaz olmamız.

Şu an elimden gelen tek şey duâ etmek.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Okunma Sayısı: 722
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor

    Gazze ekonomisi batıyor

    İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

    İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

    Almanya'da cami kundaklandı

    İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

    Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

    OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

    Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

    “Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”

    İstanbul'da ''sis'' zamanı...

    Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

    ''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

    Bir Filistinli genç daha İsrail askerleri tarafından katledildi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mahremiyetteki hassasiyetler zedelenince
    M. Said ZEKİ

    Adalet savunucuları avukatlar
    Yeni Asya'dan Size

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir ihtida öyküsü
    Genel

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.