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Allah’ın (C.C) rahmeti ve bereketi tüm Yeni Asya çalışanlarının üzerine olsun. Saygı ve muhabbetlerimi ifade ederek, Rabbimin, gayretlerinizi daim ve başarılı kılmasını temenni ederim.

Ben, 16 aydır (...) tutuklu bir mahkumum. Aslında benim ve arkadaşlarımın mahkumiyeti, esarete dönüştü. Zira, apar topar tutuklandık ama bizi tutuklayan ve 16 aydır hapseden zihniyet ve zevat hala iddianamemizi yazıp mahkemeye çıkarmadı. Bu yüzden suçumuzu öğrenemedik. Bekliyoruz.

Ama şunu öğrendim: Yeni Asya’dan çok korkuyorlar. Bizi hapseden zihniyeti çok korkutuyorsunuz. Zira, referandumdan 10 gün önce Yeni Asya’yı hapishanede okumamızı yasakladılar ve hala okumamıza izin vermiyorlar. Gazetemiz gelmeyince nedenini sorduk.

İlk cevap: “Polis, Yeni Asya ve Cumhuriyet hakkında soruşturma başlatmış. Bu sebepten gazete gelmeyecek.”

Ama arkasını arayıp dilekçe yazınca, ikinci cevap “Anlaşmalı olduğumuz bayi ile Yeni Asya’nın sözleşmesi bitmiş. Bir başka bayiden alıp getireceğiz.”

Tabi yine gelmedi. Konuyu öğrenmek için ve sansürün bitirilmesi için yetkililerle görüşmek istiyorum. Ama görüşe izin verilmiyor. Dedim ya, çok korkuttunuz. Demokrasi ve insan haklarını savunuşunuz, haksızlık ve hukuksuzlukları yazışınız onları çok korkutuyor.

Gazetenizin tutumu, bizi tutuklayan zihniyetin ‘gafik kafasına’ tokkam gibi iniyor.

Özellikle, birçok masumun haline tercüman olan yazılarınız onların nasırlanmış da olsa vicdanlarını kanattı.

ByLook ile ilgili yazılarınız ve Nur kardeşimizin durumu tuz biber oldu. Referandumda demokrasiye sahip çıkmanız ve ülkenin geleceğini tek kişinin eline bırakılmamasına karşı duruşunuzda yine tarihin altın sayfalarına yazıldı. Gazetemizi vermeseler, sansürleseler de kalbimiz ve dualarımız sizinle.

Bu arada Yeni Asya ile birlikte yasaklanan Cumhuriyet gelmeye başlandı. Tabi, dindar bir yönetim döneminde başımıza gelenler ve en son Yeni Asya’nın sansürlenmesi ibretlik.

Cezaevinde Aydınlık ve Cumhuriyet gibi Sözcü gibi gazeteler serbest (ki serbest olsun) ama Yeni Asya yasak. Bu bana tek parti dönemini hatırlatıyor. İbretlik buluyorum.

Tekrar çalışmalarınızda muvaffakiyetler diler, tüm Yeni Asya çalışanlarını tebrik ederim.

Her birinizden Allah razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Saygılarımla.