Muhammed Salah’ın çizgisi

Muhammed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır’ın Gharbia şehrinde doğdu.

Küçük yaşlardan itibaren futbolcu olma hayalini kuran Salah, birçok zorluk içerisinde kalmasına rağmen hayalini gerçekleştirdi. Profesyonel olarak ilk sözleşmesini 2010 yılında ülkesinin takımlarından El Makawloon ile yaptı. İki sene bu takımda forma giydi. Ardından Şubat 2012’de 74 kişinin ölümüne sebep olan Port Said Stadyumu İsyanı sebebiyle Mısır’da liglerin iptal edilmesiyle birlikte İsviçre Süper Lig takımlarından Basel’in yolunu tuttu. Salah’ı bir süredir izleyen İsviçre ekibi, Mısır U-23 Millî takımı ile bir hazırlık maçı düzenledi. Maçı 4-3 Mısır U-23 takımı kazanırken sadece 2. yarıda forma giyen Salah, attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti ve Basel’e transfer edildi.

Basel formasıyla 2012-2014 yılları arasında 47 maça çıkan Salah, 9 gol attı. Basel’in ardından Chelsea’ye satılan Salah, oradan da Fiorentina ve Roma’ya kiralandı. Gösterdiği başarılı performansla Haziran 2017 yılında 42 milyon Euro’luk bir bedelle İngiliz ekibi Liverpool’a transfer olarak Liverpool tarihindeki ilk Mısırlı futbolcu oldu. Bu sezon Liverpool formasıyla 42 maçta 39 gol atıp 10 asist yapan ve kariyerinin en verimli sezonunu yaşayan yıldız oyuncu gerek saha içi, gerek saha dışındaki hareketleriyle öncelikle Mısırlı ve İngiliz taraftarların, ardından da bütün futbolseverlerin beğenisini kazanmış durumda. Ayrıca Mısır millî takımının Kongo’yu 2-1 yendiği mücadelede son dakikada attığı golle ülkesini 1990 yılından beri ilk kez dünya kupasına götüren Salah, adeta bir fenomen olmuş durumda.

Avrupa’da İslamofobinin yaygın olduğu bu dönemde Salah, hiç çekinmeden attığı gollerden sonra secde etmeye devam ediyor. Ayrıca İngiliz taraftarlarının da sempatisini kazanmış durumda. Hatta Salah için Firavun, Mısır Kralı gibi lâkaplar takan taraftarlar Salah’a özel beste bile yaptılar. Beste şu şekilde: “Mo Sa-la-la-la-lah, Mo Sa-la-la-la-lah, Eğer sizin için yeterince iyiyse, benim için de iyi. Eğer birkaç gol daha atarsa, sanırım Müslüman olacağım. Mo Salah şu an da camide oturuyor. Olmak istediğim yer orası.”

Bu besteyle Liverpool taraftarı esprili bir şekilde de olsa Müslüman olmak istediklerini söylüyorlar. Ayrıca birçok sosyal medya sitesinden taraftarlar “Salah sayesinde sanırım Müslüman olacağım” tarzı paylaşımlar yapıyor. İngiltere’de küçük çocuklar gol attıktan sonra Salah’ı taklit ederek secde yapıyorlar. Ayrıca pek çok kişiye göre Salah, İslamofobiyi kırmakta şu ana kadar çok başarılı oldu. Bir Avrupa ülkesinde bir Müslümanın bu kadar sempati kazanması insanları şaşırtmış ve tabularını yıkmış durumda.

SEÇİMLERDE SALAH RÜZGÂRI

Muhammed Salah, ülkesindeki seçimlerde aday olmadığı halde 1 milyon oy alarak adaylardan biri olan Musa Mustafa’yı geride bıraktı. Ülkedeki seçimleri protesto eden muhalifler seçime katılmamak yerine kendi adaylarını belirlediler. Böylece Salah, katılmadığı seçimlerde 1 milyon oy almış oldu.

ÖZEL HAYATI

Muhammed Salah 2013 yılında Maggi Salah ile evlendi. Çiftin 2014 yılında ise Mekke’ye atıfta bulunarak Mekka ismini verdikleri bir kız çocukları oldu.