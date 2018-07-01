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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Kim aksini ispat edebilir?

Mehmet Bilgin
01 Temmuz 2018, Pazar 00:44
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nur’da iddia ettiği meselerden biri ve en önemlisi bu eserlerin asayişi temin ettiğidir.

Hatta Bediüzzaman, aksini ispat edebilen olursa idam olmaya razı olduğunu beyan etmiştir.

Ahirete iman hakikatinin cemiyete yansımadığında o cemiyetin zehirleneceğine işaret eden Bediüzzaman, Risale-i Nur’un asayiş ve hürriyeti temin ettiğine dikkat çekerek şöyle demiştir: “Hey bedbahtlar! Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, âsâyişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki Meyve Risalesi’dir. Bunu âlî bir heyet-i ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse, ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım.” 1 

Din, iman, Allah, peygamber, âhiret akîdelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsillerle yazılmış ve ilmî görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlâkî öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vak’aları ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden, mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükûmete ve idareye ve âsâyişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur” diye müttefikan karar vermişlerdir. 2

Risale-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musîbet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar. Bunun için, neticenin de husûlü meşkûk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve âsâyişin zararına hayat-ı içtimaiyeye karışmaktan şiddetle men edilmişiz. 3 

Risale-i Nur’un asayişin temel taşını muhafaza etmesi de yine Bediüzzaman’ın dikkat çektiği konular arasındadır. Bu husustaki hatırlatma da eserler şöyle yer alır: “Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaîyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, âsâyişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur’un, yüz bin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir.” 4

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, 252.

2- Şuâlar, 254.

3- Şuâlar, 306.

4- Şuâlar, 307.

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur
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