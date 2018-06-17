"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Risale-i Nur, anarşiye sed çeker

Mehmet Bilgin
17 Haziran 2018, Pazar 00:23
Dönemin idarecileri Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin hedefini meksadını genel olarak anlamak istememişlerdir.

Tek parti döneminde sürekli itham edilen Said Nursî, asayişe zararlı propaganda yaptığı ithamına karşı şu ibretli cevabı vermiştir: “Savcı ve sorgu hâkimi 163. maddeye dayanıp Said Nursî’yi dini siyasete âlet ve âsâyişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatini yirmi dokuz senedir beş altı mahkeme ve beş altı vilâyetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahriki ile safdil bazı memurları aldatmalarıyla kat’iyen iki meseleden başka medar-ı mes’uliyet bulmadıklarına delil: İki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’yle, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Mahkeme-i Temyiz de müttefikan hem benim beraatime, hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve beş altı vilâyette yalnız tesettüre dair bir âyetin tefsiri bahanesiyle birtek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi. Kat’î ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye çevirdiler.” 1 

Risale-i Nur anarşi, dinsizlik ve bolşevizme sed teşkil eden bir Kur’ân tefsiridir. Bediüzzaman’ın bu husustaki mesajı da şöyledir: “Risale-i Nur, mânevî tahribata ve anarşilik ve bolşevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluğa ve şükûk ve şübehata ve küfr-ü mutlaka karşı bin sedd-i Kur’ânî hizmetini bihakkın ifa etmesiyle, bu vatanı bu tehlikeli dünya fırtınası içinde muhafazaya bir vesile olduğu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip ikinci Harb-i Umumînin belâsına ve başka memleketlerde vuku bulan belâların bu memlekete girmesine mümânaatla mânevî bir siper teşkil ettiği bedahetle âşikâr olmuştur.“2

Risale-i Nur eserlerinde, bu kitapların asayişin temel taşına hizmet eden sadaka-i makbule olması ve Üstadın vilayet-i şarkiyeye asayiş noktasında yüz vaiz kadar menfaati bulunmasına da dikkat çekilmiştir: “Emniyet dairelerince, zabıtaca sabit olduğu gibi, yüz binler Nur Talebelerinde ve yüz binler Nur nüshalarında hiçbir zarar, bir vukuat görülmemesi, kaydedilmemesi gösteriyor ki, Risale-i Nur âsâyişin temel taşına hizmet eden bir sadaka-i makbule hükmündedir. Maddî ve mânevî tehlikelerden bu memleketi muhafazaya vesile olduğu tahakkuk eden bir hakikat-i Kur’âniyedir.” 3 

Risale-i Nur’un asayişe sağladığı faydalar da saymakla bitmez. Gerek mahkeme müdafaalarında ve gerekse başka eserlerde bu hususlara dikkat çekilmiştir. Örnek olması bakımından şu ifadeler dikkat çekicidir: “Risale-i Nur’un bu vatan ve millete temin ettiği âsâyiş ve emniyettir ki, İslâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku bulan dahilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir.” 4 “İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde’ ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.“ 5 

Üstad Hazretleri’nin asayişin muhafazasına ve emniyetin tesisine vesile olması ile ilgili tesbitler de önemlidir. “Risale-i Nur’un hakaik-i imaniye dersleriyle ve bütün mahkemelerde beraati netice veren müdafaalarındaki Kur’ânî hakikatlarla hayat-ı içtimaiyenin uhrevî ve dünyevî saadetine rehber olan hakaiki ders veren ve dolayısıyla âsâyişin muhafazasına ve emniyet-i umumiyenin teminine en büyük bir vesile Üstadımız olduğu, hayat-ı içtimaiyenin saadetiyle alâkadar hamiyetperver zatların tasdikiyle sabittir.” 6

Bütün bu beyanlar Risale-i Nur’un asayişe hizmet ettiğine delillerdir. Buna rağmen bu eserleri ‘asayişe zarar veriyor’ diye itham etmek olsa olsa anarşistlerin, ifsat şekelerinin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 397.

2- B. Said Nursî, age, 399.

3- B. Said Nursî, age, 400.

4- B. Said Nursî, age, 404.

5- B. Said Nursî, age, 405.

6- B. Said Nursî, age, 413.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL’in ekonomik faturası da millete

    Dünya Kupasında üçüncü günün maçlarının sonuçları
    📷

    Karikatürler

    Nerde o eski espriler?

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran

    Herkes sandığa sahip çıkmalı

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez

    Muharem İnce: Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın?

    Akşener: 50 milyar dolarlık fabrika-sanayi yatırımı yapacağız

    Alman Medyası: Adil Öksüz gerçekten Berlin'de bulunduğu iddia edilen evde kaldı

    Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

    Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

    "BM Myanmar'ın yalanlarını desteklemesin"

    İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

    Soma’da karar bekleniyor

    Isınan havalara dikkat!

    Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

    OHAL altında seçim yapılması endişesi

    59 milyon seçmen sandık başına gidecek

    Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’in ekonomik faturası da millete
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir?
    Faruk ÇAKIR

    İngiliz planının neticesi
    Sefa KILIÇ

    Korkuyorum Üstadım
    Sinan Özden

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
    Kübra ÖRNEK

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Tayy-i Mekan ve Tayy-i Zaman
    Genel

    Herkes sandığa sahip çıkmalı
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.