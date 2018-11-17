"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İhlâs Risalesi neye hazırlar? - 1

Mehmet ÇETİN
17 Kasım 2018, Cumartesi
İhlâs Risalesi Okumaları - 4

Bediüzzaman Hazretleri, ihlâs Risaleleri ile ihlâsla hizmet etmeye hazırlar. Peki, bu hazırlık nasıl olmaktadır?

Evvelâ enfüsi âlemimizde ehem mühim sıralaması yapılır. En temele muharrik unsur olarak ihlâs, bütün lüzumuyla beraber, ama usanmadan yeniden anlatılır. Hem de konunun en hassas, hayatın en hususî, nefsin en zayıf kaldığı anda, ihlâs, sürekli zinde ve müessir kılınmalıdır.

Bunun için Yirmi Birinci Lem’a’nın girişindeki şu muhteşem sıralamaya dikkat etmek gerekir:

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir duâ-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.”

Bu cümledeki dokuz adet “en”lerin her biri enfüsî dünyamızın ihlâsı tesis eden prensiplerdir.

Afakî âlemimizi tanzim için; Yirminci Lem’a’nın İkinci Sebeb’inde sıralanan dokuz emir var. Hizmet tarzımıza muhalif olanlara yardımcı olma ihtiyacının hissedilmemesi ile zuhur eden ve bencillik ve enaniyetin de tahriki ile kendini haklı, muhalifini haksız görerek ihtilâf ve rekabetin ortaya çıkması sonunda ihlâsın kaçmamasına tedbir olarak sıralanan dokuz emirlere de dikkat çeker.

Sıralanan dokuz esasın, hem dünya ve hem de uhrevî hizmetlerde tatbikine dikkat çekilmesi ile iki dünyaya bakar özelliklere sahip olduğunu unutmamak gerekir.

“Hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas”1 ihlâstır. Uhrevî hizmetler, Allah rızası temel esası üzerine olmalıdır.

“İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” hadisi, ihlâsı esas almanın ehemmiyetine işaret eden en müessir izahtır.

İhlâsı esas almanın en birinci amir kaynak: “Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlâs ile O’na yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” 2 Âyetidir.

Âyetin son cümlesinde “Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak, hâlis din, Allah’a mahsustur.” şeklindeki ifadede bulunan şirkten ve riyadan kelimeleri çok dikkat çekicidir. Allah’a yapılması gereken kulluğun, başka âmiri varsa, -Allah korusun- şirke gireceği tehlikesine işaret eder.

Allah rızası hedef gözetilerek değil de başkalarının gözüne iyi gözükmek için yapılması ise hem Allah indinde ve hem kul nazarında riyadır.

Bu vartalardan kurtulmanın yegâne çaresi ihlâsın yani Allah rızasının esas alınması şarttır.

Kur’ân ve iman hizmetinde ihlâsın en mühim bir esas olması; İhlâs Risalesi’nin, bizi ideal davranış şekline hazırlarken, enfüsî âlemimiz ve niyetimizinde sadece Allah rızası için hizmetin yapılmasına hazırlar.

Fitne ve ifsada uğrayan pek çok değerlerimiz gibi tebliğ hizmetinin temelindeki şirkten sakındırılan tevhid anlayışını sarsan yıkıma karşı en muhkem ve müstakim metod olarak, ihlâsın esas alınması, hakikaten çok ciddî ve gerçekten çok hayatî bir prensip olarak hayatımızda esas olmalıdır.

Dipnotlar:

1- Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:312; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn 3:41. 2- Zümer 39/2-3.

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Manisa Valisinden kışlada gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama

    Yargı, baskı aracı olmamalı

    3'ü ağır 40 Filistinli yaralandı

    Hakların iade edilmemesi adalet duygusunu zehirliyor

    TÜYAP heyecanı devam ediyor

    İngiltere'de istifa eden bakanların yerine yeni isimler atandı

    Yeşilköy'deki terör saldırısı davasında mahkeme kararını açıkladı

    Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

    ABD, BM'nin Golan işgalini kınayan kararına ilk kez karşı çıktı

    "Amerika'nın Suudi Arabistan ile suç ortaklığı artık bitmeli"

    İYİ Parti-CHP ittifak görüşmesine dair Koray Aydın'dan açıklamalar

    BM: Yemen'de 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya

    Kahvaltı, diyabet riskini düşürüyor

    Sahte diplomalı 45 öğretmen görevden alındı

    UNICEF: Derin endişe duyuyoruz

    Prof. Dr. Emre Alkin: Faizi devlet harcamaları yükseltiyor

    Almanya: Kaşıkçı cinayetinde hala birçok soru cevapsız

    Hak-İş: Asgari ücret zorlukları aşabilecek oranda olmalı

    Poşette esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı

    İnşaatta zor günler: “Sun’î desteklerin sonuna gelindi”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hakların iade edilmemesi adalet duygusunu zehirliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Gerekçe bulamadık, millî güvenlik verelim”
    Genel

    Yargı, baskı aracı olmamalı
    Yasemin YAŞAR

    “Günahımı görenler tövbemi görmedi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyada iffet, ahirette Cennet
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ, Rabbimiz ile bir mükâlemedir
    Faruk ÇAKIR

    Korku, hürriyeti kovar
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet ne? Demokrasi nerede? Ve diğerleri - 3
    Genel

    Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.