"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İhlâs Risalesi neye hazırlar?-3

Mehmet ÇETİN
08 Aralık 2018, Cumartesi
İhlâs Risalesi Okumaları 6

“En makbul bir şefaatçi”

Dünyevî ve uhrevî hizmette bulunan insanın en muhtaç olduğu destek, kendisinden daha kuvvetlinin yardımını arkasında hissetmektir.

Memur, âmirini; asker, komutanını; evlâd babasını; talebe hocasını arkasında olduğunu hissettikçe yaptığı hizmetinde büyük moral ve kuvvet bulur.

Kul; Rabbinin izin ve rızası dairesinde hareket ettikçe merhamet ve şefaatinin arkasında büyük bir kuvvet olduğunu hisseder. Ve yine O’nun izni ile Resul-i Ekrem’in (asm) şefaati ve diğer Salihlerin duâlarının kendisiyle beraber olduğunu hissettiği, inandığı hizmetinde, hâlisane duygularla mukavim olarak devam eder.

Suç ve günahın affedilmesi ve güç ve kuvvete nail olunması için ihtiyaç hissedilen şefaate mazhar olmanın yolu, şefaatin vesilesinden geçer.

“İzni olmadan, katında hiçbir kimse şefaat edemez” (Bakara 2/255) hükmünün sahibi Allah’ın şefaati, merhameti, O’nun rızası dairesinde ihlâsla hareket, elbette en makbul bir şefaatçi mana ve makamına münasib bir keyfiyettir.

Müddessir Sûresi’nin 48. Âyetinde geçen “Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez” diye bahsedilen ümitsiz vakıalarda kesinlikle en makbul bir şefaatçi, ihlâs olacaktır. Zira “Medar-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır.”

Şefaate en münasib hâl, ihlâstır ve dolayısıyla kurtuluş ve feraha erişmek için yol, ihlâs yolu olmalıdır. 

“En metin bir nokta-i istinad” yine ihlâstır. Zira büyük bir muharebe meydanı olan şu hayat içerisinde insan; ihlâsla her şey ilim, irade ve kudretinde bulunan Rabbine iman ile teslim olup, Onun rızası istikametinde hareket ederse, en metin bir dayanak noktasını bulmuş olur.

İhlâsın, en metin bir istinad yapılması, dünyayı yerinden oynatacak bir keyfiyettir. Üstad Hazretleri Sünûhat adlı eserinde, “Meşhurdur ki, biri demiş; eğer bir nokta-i istinad bulsam, küre-i zemini yerinden oynatırım. Bu faraziyede acib bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan nokta-i istinad bulsa, küre gibi büyük işleri çevirebilir.”1

Evet, insan sırtını ihlâsa dayamakla eşya ve hadisenin rengini değiştirecek; amelini ibadet ya da gösterişe dönüştürecek; marifet-i İlâhîyenin tefekkürlü basamaklarında yükseltecek bir istinad ve istidat ihlâsta mevcuttur.

Nihayetsiz acz ve fakr ile sınırsız bir kudret ve rahmete bağlanarak nihayetsiz bir güç kuvvet elde etmenin yolu, ihlâsa dayanmaktır.

Makam ve mevki sevgisi hastalığının çaresi ihlâsa dayanmakla; korku hissinin izalesi ihlâsa dayanmakla; tama, hırsının ıslahı ihlâsa dayanmakla; menfî milliyetçilik belâsının def’i ihlâsa dayanmakla; enaniyetin her nev’inden sakınmak ihlâsa dayanmakla; tembellik, tenbellik ve tenperverlik ile esas vazifeden alıkoyan vazife düşkünlüğü desiselerinden kurtuluş, ihlâsa dayanmakla mümkündür.

Uhuvveti dağıtan, ittifakı zedeleyen, hizmette gevşekliğe sebep olan arızaların kesin reçetesi, ihlâsa istinad etmektir.

İhlâs Risalesi’nde sıralanan düsturların tatbiki ile hâsıl olacak kazanımlar ve neticede Allah’ın rızasına giden yolun başı, ihlâsın esas alınması ve ihlâsın en metin bir dayanak noktası olduğuna inanılması ve uygulanmasından geçer.

Dipnotlar:

1– İşaratu’l îcaz, YAN, s. 40. 2- Münâzarât, YAN, s. 65.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

    Ekonomide inat olmaz

    'Yasaları ihlal edecek şeyler yapmamı istedi'

    Müslümanlara terör saldırısı planı cezasız kalmadı

    ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib: Trump'ın ırkçı olduğundan bir şüphem yok

    Alanya'da golsüz beraberlik

    DSÖ: Her yıl 1 milyonu aşkın insan trafik kazalarında ölüyor

    Selma Argon: Dedem her şiirini yaşayarak yazdı

    Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayı belli oldu

    Liseli Belli ve Aslan, Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı

    Fransa ''olağanüstü cumartesi'' alarmı: ''Yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız"

    Merkel'in halefi belli oldu

    OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

    Vezneciler saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Yolsuzluk önlenmeden ekonomi düzelmez

    Yasak meclis gündeminde

    Birçok şirket ya batacak, ya da satılacak

    İstanbul'da 2 polise rüşvet gözaltısı

    "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir kriz olur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbelere karşı asıl güvence
    Genel

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”
    Ahmet BATTAL

    Nemetre?
    Kübra ÖRNEK

    Yıldızlara bakan gençler
    Süleyman KÖSMENE

    Mutezile ve Cebriye’nin saptığı bir nokta
    Servet Bilgin

    Dövmeli kızın ikinci gelişi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yüzbinler, milyonlar tefsir, te’vil, “şerh, izah ve tanzim” -1
    Genel

    Ekonomide inat olmaz
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Okuyalım
    Genel

    “Bin Damla Gözyaşı” Gökyüzü senin için gülümsüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.