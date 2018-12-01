Kemeraltı okuyucularımıza irtibat ziyaretleri

Başlıktaki irtibat kelimesinin çağrıştırdığı bir hatıra ile başlayalım.

1974 yılında 16 yaşında iken Risale-i Nur’u tanımak nasip olmuştu.

Ankara’nın Bahçelievler Altıncı Sokakta kıymetli Ali Vapur Ağabeyimin dershanesindeyim. Müthiş bir heyecan ile sabahtan akşama kadar namaz, yemek, çay harici zamanda sürekli Risale okuyoruz. Sohbetin olduğu bir akşam derse gitmek istemediğimi, Risale okumaya devam edeceğimi söyleyince, Ali Ağabey, dizinin dibine çekerek:

- Bak Mehmet kardeşim! Gündüzün Risale okuman çok güzeldir. Ama bu okuduklarımızı da akşam kardeşlerle derste görüşerek irtibatımızı, uhuvvetimizi azamî derecede canlı tutarız, demişti ve ikna olarak derse gittim.

Mü’minler arası kardeşâne duygular elbette irtibat ile temin edilecektir. Bu husus Risale-i Nur’da “azamî irtibat” olarak ifadesini bulur ki Üstad diğer esasları sıralarken irtibata gelince diğerlerinden farklı olarak onu “azamî” niteleme sıfatı ile iyice tesciller.

İman ve Kur’ân’a ait hizmetin büyüğü, küçüğü, dersi, okuması, yazması, seslendirilmesi, çizilmesi ve ziyareti gibi faaliyetlerin hepsinin kendi makamında ehemmiyeti var ve mübarektir. Bazan bir ziyaret, diğerlerinden daha fazla tesir yapıp, daha yüksek manaların doğmasına vesile olmaktadır.

İşte biz de bu düsturdan hareketle Ömer Öçalan Ağabey ile Kemeraltı’nda Yeni Asya okuyucusu kardeşlerimizi ziyarete gittik.

Diğer hizmet beldelerinde olduğu gibi İzmir’in Kemeraltı esnafına da Yeni Asya tanıtım hizmetlerinin gönüllü kahramanlarından Mehmet Emin Salbaş Ağabeyimizin iş yeri ilk durağımız idi.

Yılların esnafı, güzel insan Emin Ağabeyin çayı çok özeldir, bunu da özel not olarak düşelim. Sabah mekânı açtıktan sonra ilk işi, çevredeki okuyucularımıza gazetemizi tek tek ulaştırıyor, onların hem ticarî ve hem de umumî havadaki sıkıntılar sebebiyle kuvve-i maneviyelerine ümit ve şevk takviye yaparak işine dönüyor.

Kemeraltı’daki Yeni Asya tanıtım hizmetlerinde diğer emeği geçen dörtlü kahraman Ömer Öçalan, Kâmil Dinçpehlivan, Salih Sütçüoğlu, Mehmet Emin Salbaş Ağabeyler ile beraber ve ayrıca Muharrem Okur ve Şakir Argın kardeşlerimizi de şükranla anıyoruz. Kuyumcu Ozan Kıran kardeşimiz ziyaretimizde İslâm’da Kuyumculuk isimli eserimizi iki defa okuduğunu söyleyerek bize sürpriz yaptı. Çok dikkatli ve araştıran, ama çok okuyan bir kardeşimizdir. Kendisini hususî olarak devam ettiğimiz Mütalâalı Dersimize dâvet ettik, inşaallah gelecek.

Ömer Ağabeyin, bir gün tanıtım hizmetinde, birisi Üstad ve Yeni Asya hakkında ileri geri lâf edince hemen yanındaki Çaycı Necdet Karacaoğlu’nun susturucu cevabını yâd ettik.

Millî ve manevî değerlerine sahip çıkan ender insanlardan Tekstilci Ercan Doygun kardeşimiz ile sohbetimiz neticesinde Yeni Asya kendisine de ulaştırılacak, inşaallah.

Manifaturacılar içerisinde Beyşehirli Bahaddin Ağabeyimiz ve Fatih Ayvacı kardeşimiz, bütün köşe yazılarını okuduklarını, ama özellikle Âyet, Hadis ve Risale kısmını çok beğendiklerini ifade ettiler.

Dükkânına girdiğimizde elinde Yeni Asya’yı okuduğunu gördüğümüz Necati Ağabey ve oğlu Emre ve personeli Ömer kardeşimizle güzel sohbetimiz oldu.

İrtibat ziyareti esnasında çok okuyucu ile görüştük ve genelinde işlerin durgunluğundan rahatsız olduklarını, ama hallerine şükrettiklerini ifade ettiler.

Tanıtım çalışmaları sonunda altı okuyucumuzun abone olarak Yeni Asya’yı aldıklarını öğrenmemiz ayrı bir şevk kaynağı oldu.

İzmir Kemeraltı’daki okuyucularımıza yaptığımız bu ikinci ziyaretimiz bize gösterdi ki böylesi görüşmelerin kısa aralıklara düzenli şekilde devamı ayrı ve güzel hizmete vesile olacak, inşaallah.