"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Risale-i Nur ile hizmetin ferdî hayattaki devreleri

Mehmet ÇETİN
22 Eylül 2018, Cumartesi
Risale-i Nur ile iman ve Kur’ân’a hizmette, kişinin ferdî hayatındaki devreleri çok dikkat çekici olduğu gibi kritiktir de.

Şöyle ki;

İlk devre heyecanlı olup taklitlerle doludur. Okunan hakikatleri dinleyen ruh, büyük haz duyar, heyecanlanır lâkin muvazeneli hareketten ziyade ifrat ve tefrit hatalarına açıktır.

İkinci devre ki okumaya başlanıldığı, hakikatlerin yavaş yavaş sindirildiği ve hayata tatbike geçildiği dönemdir. Okundukça muhabbet ziyadeleşir. Rahmetli Ceylan Çalışkan Ağabeyin tabiriyle, “Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır, o dershanenin kırpıntı yatağına gelir.”

Sebat devresi üçüncüdür, lâkin en tehlikeli hâllerin zuhur ettiği dönemdir. Bu dönemde öncelikle sebat edilmesi gerekir iken muhteremin mübarekliği tutar. Okumasını, ders ve sohbetlere gelmesini ilk kıran ülfettir. Yeni şartların, olumsuzmuş gibi görünen durumların fetvasıyla ya da gerekçesiyle ilk iki dönemdeki alışkanlıklar sıradanlaşır. Okumalarıyla anladığını düşündüğü malûmat -nefsinin içeriden ifsadıyla-onu bir nevi ilmî enaniyete sevk eder. Haklı olduğunu zannettiği hususlarda meşveretle alınan kararları eleştirerek yön verir. 

İçtimaî ve siyasî konulardaki kararları anlayamadığı gibi eleştirir de. Gizliden gizliye süflî arzuları depreşir. O arzulara kaçamak uyması, sebat dönemindeki ana kırılmaları ortaya çıkarır. Birinci Lem’a’da bahsedilen, işlenen günahların başkaları tarafından haberdâr olunmasının farkına varılması, irtibat ve sebat ipinin zayıflayarak kopmasına kadar gidebilir, Allah korusun.

Böylesi dönemde o kişinin dost ve kardeşlerinin yapıcı, kucaklayıcı davranışları çok önemlidir. Bu sıkıntılı dönemin az zayiatla atlatılmasında evvelâ kavlî ve eğer mümkünü varsa fiilî duâlarla yardım edilmelidir. Rahatsız edilmeden, ziyaretlerle irtibat tesis edilmelidir. Hata ve yanlışları kesinlikle başa kakılmamalıdır, dile getirilmemelidir ve mümkünse hatta hissettirilmemelidir. Zira o kardeş, kusurunu biliyor, rahatsız da zaten, yapılan en küçük yeni tenkid, kurulmak istenen yeni münasebetin tekrar kopmasına sebebiyet verebilir, aman dikkat!

Çeşitli programlara dâveti vesile ederek, kır toplantıları, geziler gibi doğrudan merkezî olmayan konularla irtibatın ısıtılmasına gayret edilmelidir. Onun mevcud durumu hiç dile getirilmeden, sanki ara vermemiş gibi, aylarca berabermişiz gibi sohbetler yapılıp, onun olduğu zeminde konular yavaş yavaş sindire sindire, (tabiri caizse kızım sana diyorum, gelinim sen dinle zaviyesinden) açılarak işlenebilir. Yara, hiç deşilmeden, hissettirilmeden tedavi edilmelidir.

Bu hâlin, en müstakimlere bile ârız olabileceği, buna karşı nefis ve şeytan ile sürekli imtihan içerisinde olduğumuzu, bu fırtınanın ancak cemaat içerisinde bir şekli ile bulunup, sebat ve sadakatle devam edip, sohbet ve dersleri mümkün olduğu kadar takip etmekle mümkün olacağı bahsedilmelidir. Bahsedilen konuları, alınan kararları uygulamakta bazan nefis ve aklımız itiraz edebilir, bu, ihtimal dâhilindedir. Ancak bu nevi durumların, meşveret ortamlarında görüşülmesinin, bizi gıybet ve dedikodudan koruyacağı ifade edilebilir. Ayrıca alınan kararların konularında bilgi sahibi olmayabiliriz, idrak etmekte şahsî malûmatımız yeterli olmayabilir, bu durumda meşverete uymamız bizi sorumluluktan kurtarmaktadır, zira meşveret etmek âyet ile emredilmektedir, gibi hem hakikî bilgi ve hem de onu psikolojik olarak ikna edici rahatlatıcı yaklaşım yapılmalıdır.

Dördüncü ve son devre izahtan varestedir ki yine bu dönemi Ceylan Ağabeyin tavsiyesiyle noktalayalım: “Sadâkat devri, en son merhaledir. Arabistan’dan Kutb-u A’zam da dâvet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur’a koşar.”

Rabbim; heyecanlarımızı itidalli, muhabbetimizi muvazeneli, sebatımızı meşverete teslimiyetli ve sadâkatimizi istikametli eylesin, âmin.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    Karamollaoğlu: ‘Milletin parasıyla aldıysanız kul hakkıdır’

    'İkinci üniversite' için kayıtlar uzatıldı

    İsrail'den yine sert müdahale: 1 Filistinli şehit oldu, 3'ü ağır 21 Filistinli yaralandı

    TÜSİAD: Somut adımlar bekliyoruz

    Hotiç’ten sonra Beta ayakkabı da konkordato istedi

    Her yerde aranıyor: 6'ıncı gününde de Sedanur'dan haber yok

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ittifak' değerlendirmesi

    İmar barışında hesaplama sistemi değişti

    Toplu ulaşım yarın yüzde 50 indirimli olacak

    New York'ta üçlü toplantı yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Genel

    Nurşin Camii hatıralarla dolu
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet, anayasa ve gönüllü kuruluşlar
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.