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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

THY’de müşteri memnuniyeti mi?

Mehmet ÇETİN
15 Eylül 2018, Cumartesi
Evvelâ geçiniz bu güzel kelâmları, zira, “Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, /Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” diye ifade edilen o hükmü, yaşayarak vermek gerekir.

Başımızdan geçeni size anlatayım da kararı siz verin ki, firma reklâmına bolca para harcamak yerine en ekonomik reklâmın, müşteri memnuniyeti olduğu kanaatine sonra yaşayarak varırsınız, diyerek hikâyemize geçelim.

Londra’da ikamet eden oğlum Abdullah Sait, günübirlik İzmir’e gelip gitmesi gerekti.

Havayolu seyahatlerinde aktarmalı uçuşlarda bagaj teslim edilir, son durakta alınacağı bilgisi verildikten sonra nihaî varış noktasında sahibine iade edilir.

Oğlum Abdullah, THY uçağı ile İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 15.45’te indiğinde ilgili pasaport işlemleri sonrasında bagaj bandında bavulunu göremez. Yetkililerle yaptığı görüşmede bagajın gelmediğini öğrenir. Londra’da ilk yüklemede görevlilerin hatalı işlem sebebiyle, bavulumuz dört uçak sonrasında gelecek imiş. Oğlum da “Gece 03’deki dönüş öncesinde gelecek olan bavulumu alırım” der.

Oğlumu karşılamaya giderken yanımıza evden yedek bavul almıştık, şükürler olsun. Göndereceklerimizi bu bavula yerleştirip dönüş yolculuğuna uğurladık.

Gece 01.30’da geç gelen bavulu teslim alıp dönüş işlemleri esnasında fazlalık olan bavul için ücret isterler. Bu fazlalığın, -kendilerinin geç getirdikleri bavul yerine ek bagaj/bavulu bulundurmamızın- sorumluluğunun onlara ait olduğunu falan anlatmış, ama kabul edilmiyor. Bu olayın üzerinden yirmi dört saatin geçmesi gerekiyormuş vs. izahlarını yapıyorlar. Uzun görüşmeler sonunda 843 lira ek bagaj ödemesi çıkarıyorlar. Bunu da öyle yapıyorlar ki bagajı alıp, band ile gönderdikten sonra ücretini söylüyorlar, böylece itiraza mahal kalmıyor ki, zaten yaşanan bir sürü sıkıntılı hadiseler de cabası. Oğlum, itirazını yapıyor, ama “gitti artık, ne yapalım!” diyorlar. Nihayet ısrarla itiraz hakkını kullanacağını, kendisine bu ücreti ibraz eden bir evrak verilmesini istemesi sonucunda, verirler.

Siz, haksızlık karşısında hiç çaresiz kaldınız mı?

Kendi hatalarından kaynaklanan muameleye, uçak bilet ücretini geçen bagaj bedelini hiç ödediniz mi?

Yolculuk sonrasında da müşteri memnuniyeti için anket yapın, şaka gibi.

Bankadaki adresini güncellemesine rağmen, bankanın, ilgili güncellemeyi dikkate almama hatasını telâfi için kendisine 150 pound özür bedeli ödemişler.

Bu da şaka gibi, değil mi?

Daha önce de bir seyahat esnasında gelinimin bagajı da aynı firmanın hatası sebebiyle Tahran’ı dolaştı geldi, bunu da şaka olarak mı ekleyelim?

Biliyorum, bu hadise ferdî bir vakıa, haklısınız. Evet, doğrudan okuyucumu ilgilendirmez. Bir basın mensubu olarak yaşanan olumlu hadiseleri takdir ederken, olumsuzları da dile getirmek görevimiz olmalı.

Yapılan işlemlerde personelin hatasından ziyade mevzuatın, günümüz gerçekleri ile güncellenmesi gerekir. Bilet kesme öncesinde okunması çok da mümkün olmayan o uzun sözleşmelerde bulunan ve uygulama imkânı olmayan ifadelerin yerine firma kazancından ziyade müşteri memnuniyetinin esas alınması en isabetli kazanç olduğunun farkına varmalıyız.

Bilinse idi ki bir eski müşteri memnuniyeti, on yeni müşteri kazanmaktan daha kazançlıdır.

Ne diyelim! THY, bizim, millî bir kurumumuz. Sahip çıkma adına bu derdi dile getirmek de millî bir vazife olmalı, dedik.

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