"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine

Mehmet ÇETİN
13 Ekim 2018, Cumartesi
Hayatın cefasını çekip sefasını yaşayarak yoluna devam eden insanoğlu, karşılaştığı her müşkül hadise karşısında ciddî ve samimî, ama ümit dolu bitmeyen tecrübeli bir gayret ile doğruyu bularak, huzura erecektir.

Yüz kapılı sarayın doksan dokuz kapısı kapalı dahi olsa, açık olma ümidiyle yüzüncü kapıyı yoklamalıyız.

Ümitsiz görünen vakıa, çok dairelerle alâkalı olduğu gibi kendi makamında dahi bir imtihan sahnesidir. O sahnede tezahür etmek üzere; doğrudan ya da dolaylı olarak, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi olmaktadır.

Yaşanılan menfi hadiseler kalb ve akıl gözüyle değerlendirilirse bir yerlere sevk edilmenin farkına varılabilir. Vuku bulan her sıkıntı ve musîbet, kendi içinde bahsedilen tecelli ve tezahüre vesile olurken yenilerine de zemin hazırlar, davetkâr olur.

İşte bu dâvet edilenlerin içerisinde muhtemeldir ki İnşirâh Sûresi’nde işaret edilen “Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır!” şeklinde tekrarlanan müjde, Allah tarafından verilmektedir.

İnşirâh, sadece Resul-i Ekrem’e (asm) gelmedi. Onun (asm) zatında, bütün ümmeti namına inzal oldu. Dolayısıyla bizim de hemen her sıkıntılı hâlimizin bir inşirâhı, sevince dönüşmesi ve rahatlaması söz konusudur. Enfüsî âlemimizde tecelli edecek hakikatler mümkündür ve edecektir, inşaallah. Yeter ki biz, inşirâhı dâvet eder vaziyeti alalım.

Hadiselerde yalnız değiliz ve aksine yalnız olduğumuz düşüncesi bir zandır. O hadisede muhatap olduğumuz mevcudat, mahlûkat ve bir kısım insanlar ile beraberiz. Bütün bunların sevk ve idaresini ezelî ilmiyle bilen, kudretiyle yaratan, basiretiyle seyreden, imtihan eden Rabbimizle beraberiz. O, bu hadiselerin şahadetiyle bizimle alâkadardır. Allah, Muğîs’tir; hiçbir kulunu ve hiçbir mahlûkunu zor ve sıkıntılı anında yalnız ve yardımsız bırakmaz. Öyle ise yalnız değiliz. Gizli Hâkim bize bakıyor, bizi tecrübe ediyor, bir maksad için bizi bir yerlere sevk ediyor.

Ümitsizliğin tabiatıyla gelen moralsizlikle değil, ümidin getirdiği inşirâh ile zorluklar aşılır. İnsanın moral dünyasındaki en dehşetli hastalık yeistir ki bu da ümitsizliktir.

Bir şeyin, bütünü elde edilmezse, bütünü terk edilmez. Girilen işlerde başarı tamamen elde edilemezse, kazanılanı ile kısmen moral bulup, yapılan hatanın tesbiti ve tashihi yapılıp yeniden daha tecrübeli şekilde teşebbüs etmek, doğru olanıdır. Unutulmamalıdır ki yeis her kemâle manidir.

Ve bilinmelidir ki hayatın her menfi sahnesi, İnşirâh Sûresi’ndeki âyetlerin tecellisinin birer perdesidir. Elverir ki o müsbet neticenin tahakkuku için illet-i tamme (bütün sebepleri) harfiyen ve hakkıyla yerine getirile.

İşte bu noktadan bunaldığımız her noktada “Ey bu yerlerin Hâkim’i! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum (sığınıyorum) ve Sana hizmetkârım ve Senin rızanı istiyorum ve Seni arıyorum.” duâsını ısrar ve sabırla kapı açılıncaya kadar zikretmeliyiz.

Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk onun bineğidir. İnsanın himmeti ve gayreti şevke gelip şahlandığında ilk evvel karşısına ümitsizlik çıkar. Bu amansız düşmana karşı “Ümidinizi kesmeyiniz”1 İlâhi emri ile mücadele edeceğiz. Ümidi kıran sabırsızlık ve acelecilik belâsını da “Sabırlı olun; sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın.”2 fermanı ile def ederek kendimizi koruyacağız.

Dipnotlar:

1- Zümer, 39/53., 2- Âl-i İmran, 3/200

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfları esefle karşıladık

    Bireysel silâhlanma durdurulmalıdır

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia

    Gençlerin ruh sağlığı bozuluyor mu?

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni açıklama

    Keyfîlik çöküşe götürür

    Trump’ın derdi silâh satmak

    Şırnak'tan askeri araç devrildi: 12 asker yaralandı

    Facebook da doğruladı: Kötü niyetli kişiler 29 milyon hesaba erişti

    Attığı muhteşem golle maça damgasını vurdu

    Brunson, Türkiye'den ayrıldı

    ABD'de ölü sayısı 13'e yükseldi

    Meteoroloji çok sayıda bölgeyi uyardı

    Gazze'de katliam devam ediyor: 7 Filistinli daha şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı

    Kılıçdaroğlu Brunson kararını değerlendirdi

    'Tam gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyorum'

    Uluslararası Af Örgütü: Zorla kaybettirme ve öldürme suçları kabul edilemez

    Krizi yok saymayın

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Brunson kararı hakkında açıklama

    Kırıklar nasıl anlaşılır?

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yarı milleti darı ettiniz kardeşim, yeter!
    Ali FERŞADOĞLU

    Yargıtay Başkanı, “Türkiye’de adalet yok!” demek mi istemiş?
    Cevher İLHAN

    Nur Talebeleri “örgüt” değildir
    Genel

    CNN'den Kaşıkçı ile ilgili yeni iddia
    Cevher İLHAN

    “Bu ne çağrı, bu ne dolar ihâlesi…”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Uykumuz sünnete uygun mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan: Said Nursî’ye minnettarız
    Genel

    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni açıklama
    Mehmet ÇETİN

    Ümitsizlik zindanından ümit bahçesine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.