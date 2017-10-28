Yeni Asya’nın tarihçesini İzmir’de yazanlar

Rahmetli Muazzam Özçınar ile başlamak lâzım tarihçeye.

Yeni Asya’nın temelini teşkil eden İzmir’deki Uhuvvet Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetini yapan gizli ve sessiz bir kahraman idi. O dönemdeki baskılara dayanacak kadar sebatkâr isimsiz bir kahraman.

Rahmetli Ceylan Çalışkan Ağabeyinin vefatının her sene-i devriyesinde okutulan mevlüde iştirak eder, o yıllarda. Zübeyir Ağabey, misafirleri kucaklama sırası Muazzam Ağabeye geldiğinde “Bu kardeşim, Uhuvvet Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü böylesine dehşetli bir zamanda yapan kahraman bir kardeşimiz!” diye iltifat eder.

İttihad Gazetesi’nin Birinci yılında (1968) Ege Bölgesi Temsilciliğini üstlenen İzmir’in tanınmış tüccarlarından H. Mes’ud Kızılhisarlı’yı minnetle anıyoruz.

Kemeraltı Camii Kütüphânesi müdavimi Saim Atlıhan’a rahmetler. Halıcı Hüseyin Çağdır ve Muzaffer Deligöz’ün Zülfikar Gazetesi’ndeki hizmetleri tarihe maloldu. Vaazları ve Yeni Asya Yayınları’ndaki eseriyle bilinen Nail Papatya Hocamız. Ve Büro hizmetlerinde yıllarca hizmeti geçen rahmetli Yusuf Öztanzan -ki nam-ı diğer Koca Yusuf’a ve her zaman ibretle, takdirle andığımız rahmetli Tayyar Alnıak’a duâlar. Dükkânının önündeki direğe Yeni Asya’yı çekinmeden asarak ilânat yapan korkusuzlar namına Çantacı Necmi İlgen’e şükranlar. Mustafa Birlik, Bekir Akgün, Av. Reşat Yazak, Astsubay Durmuş Ağabey, Bediî Yılmaz, Mehmet Turan gibi mazilerinde bir dönem Risale-i Nur’un Yeni Asya ile neşrine gayret eden rahmetli ağabeylerimizi şükranla yadediyoruz.

Namazgâh dersanesinin kıymetli hatıraları var. Hasan Şen Ağabeyimizin yakın dostu olan ve uzun yıllar Risale-i Nur’un neşrinde çok hizmet eden Mesut Zeybek, rahmetle andığımız gayretli bir ağabeyimiz idi.

İzmir/Ege Yeni Asya Temsilciliğini 1982 yılından itibaren sürdüren Hasan Şen Ağabey, İsmail Mermer Ağabeyin dükkânında Yeni Asya Matbaası ile neşriyat hizmetine de devam eder. İlerleyen yaşına rağmen, yılların birikimi olan tecrübe ve hatıralarını dersten derse, meşveretten meşverete ve bürosunda şevkle anlatarak nakleden Hasan Şen Ağabeyimize sağlıklı ve şifalı uzun ömür diliyoruz.

Hisar Camii esnaflarından rahmetli Saatci Ahmet Burhan Bozkaya, Cahit Bozkaya’nın işyerleri o zamanlar hizmetin mahallî merkezi idi. Sessiz ve sakin Halil Bozkaya Amcaya rahmetler. Feyyaz Doğruel, Hüseyin Görmenoğlu çok eskilerden idi. Daha sonraki yıllarda; Kırtasiyeci Ömer Durgut’un, Kavaflarda Turan Çetiner’in, Kuyumcu Necdet Şimşek’in mekânları uğrak yerlerimizdi. İstikameti, meşverete sadâkatte; fakirliliğe iktisatta; ticaretindeki başarıyı azim ve gayrette, bulan rahmetli Mehmet Ali Hacınebioğlu’nu duâlarla anıyoruz.

Pınarbaşının sessiz sadıklarından Nazmi Doğan Ağabeyin dükkânı yıllarca hizmetin merkezi idi. Sonraları açılan dersanenin sadık müdavimlerinden Kaya Kireççi, İbrahim Kaya, Mustafa Kaynar, rahmetli Uğur Tenekeci, hatırlanmaz mı? Komünizmle Mücadele Derneği’nde eski hizmetleriyle bilinen sonraları Nur Hizmetinde kadim yerini alan Necati ve Kemal Görücü kardeşlere selâm olsun.

Ali Eski, İsmail Mermer sessizlerin en sessizi kahramanlarıdır. 1980 ihtilâli sonrasında gazetenin yasaklı olduğu günlerde sanki yayınlanıyormuş gibi, günlük bedelini ödeyen fedakâr ve müdakkik Hilmi Çekici Ağabeye, hayırlı sağlıklı ömürler ve şifalar diliyoruz.

Düldülüyle Bergama’lara kadar Yeni Asya’yı tanıtan ve dağıtan, eski ama eskimeyen hizmetleriyle yadettiğimiz Adnan Acır Ağabeye, -cemaate vekâleten- sağlıklı ömürler ve şifalar temenni ediyoruz.

İzmir dersanelerinden mezun olan Hayrettin Temiz, Yakup Alkan, Mustafa Delen, Bolulu Hasan, Urfalı Nurullah ve Ali kardeşlerimizin hatıraları zihinlerde.

Her şeyiyle hizmete vakıf olan, kahraman Selahaddin Akyıl Ağabeyimize uzun ve sağlıklı ömürler. Vahdettin Akyıl’ın dikkatli ders dinlemesi unutulur mu? Ahmet Akcan’ın hizmetleri unutulmaz.

Yakın dönemlerdeki hizmet erleri anılmadan olmaz!

Şöyle ki: Siyasî yelpazeden gelen, ama sadâkatle Nur Hizmetinin Yeni Asya ekolünde yüksek sesiyle beraber yüksek fedakârlıklarda bulunan Mehmet Tabak, Mustafa Ekeroğlu, Abdürrahim Mermer ve diğerleri elbette unutulmaz.

Bornova’nın eskimeyen eskilerinden Bilal Tunç, Kadri Gülişli, Ömer Öcalan, Salih Sütçüoğlu, Hikmet Çetiner ve arkadaşları.

Çamdibi’nin temeli olan Ayakkabıcı Nazım Pınarcı Ağabey ve kardeşleri; rahmetli Tevfik Balkanlı, Mustafa Pınarcı, Ali Ergün, Ali Meçoğlu, Nail Aladağ, Ali İhsan Çakal, Yılmaz Genççoban, Mevlüt Gül, Ülkü Meçoğlu ve diğerleri anılmadan olur mu? Kahramanların kahramanı Hüseyin Günay, Kâmil Dinçpehlivan ve arkadaşları var olsunlar!

Mühendisliğini bir kenara iterek neşriyat hizmetinde tek başına ekol teşkil eden H. Muharrem Okur’u ve Yeni Asya İzmir Bürosu’nu işleten Nevzat Girgenç, Şakir Argın, Orhan Alagöz’ü binlerce tebrik ediyoruz.

İsimlerini anamadığımız gizli kahraman ağabeylerden özürler diler, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.