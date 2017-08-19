"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Zülfikar’ın neşrindeki hassasiyetler

Mehmet ÇETİN
19 Ağustos 2017, Cumartesi
Zülfikar yazıları - 5

Risale-i Nur, muzır felsefe ile mücadele eder, beşerin içtimaî hayatına, ahlâk ve kemalatına, san’at ve terakkiyatına hizmet eden felsefe ile değildir. Dolayısıyla ehl-i mektep dediğimiz eğitim öğretim yapan, yaptıran ve akademik camia Risale-i Nur’u ve bilhassa Zülfikar ve Asâ-yı Mûsa’yı mütalâa etmeye muhtaçtırlar. Yaratılışa dair aradıkları kevnî hakikatler oradadır. 

Zülfikar’ın neşrine gerçekten ihtiyaç olmakla beraber tedbir noktasında da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Risale-i Nur’un fütuhatından rahatsız olan ehl-i mülhidler ve münafıklar bir kısım insanları, hocaları tahrik ederek aleyhte istimal etme ihtimali her zaman var. Ehl-i ilim ve felsefeyi de ilmî enaniyetlerinden tahrik ederek neşre mani olmaları mümkündür.

İhtiyat, her vakit iyidir. Bu memleketin emniyet ve asayişi için Nur Talebeleri birer sigortadır, sulh ve sükûnetin temel taşlarıdır, pusulasıdır. Saadete kavuşan, onu elden, kaçırmamak için uğraştığı gibi saadete götüren vesilelerden Zülfikar’ın korunmasına da en az o kadar gayret göstermek elzemdir. Âyetü’l-Kübra gibi tamamen tevhid konularıyla dolu olan eserin neşrine mani olmak istedikleri gibi, Zülfikar’ın da neşrine mani olmak isteyenler olabilir. Onlar kendilerini, istikbalin lânetinden kurtarmak için elbette bahane arıyorlar ve hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. Onun için Allah’ın koruması ve yardımına tam itimad ederek ihtiyat edilmeli. İnşaallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve mütecavizlerin başını dağıtacak veya imana getirecek.

Üstadın zamanındaki ilk neşir yıllarında komiser ve Emniyet Müdürünün, Zülfikar’a sahip çıkarak alıp okumaları istikbale bir müjdeli işaret kabilinden, günümüzün ve geleceğin emniyet mensuplarının Zülfikar’a, inşaallah sahip çıkmaları matlubumuzdur.

Zülfikar, ilmî geniş bir derstir. Vaktiyle Mekke-i Mükerreme’ye ve oradaki Hindli âlim Ahmed Ali Şimşirî’ye gönderilmesi dün Üstadı sevindirdiği gibi bugün ve yarın da İslâm âlemi ve diğer ülkelere gönderilmesi orada fütuhata vesile olması yine onu ve hepimizi sevindirecektir. Nitekim Üstadın ziyaretine giden Pakistan Maarif Vekilinin, bir kısım Risaleleri alıp memleketine götürmesi, aleyhte çalışan münafıkların rağmına Avrupa ve Asya’ya Risale-i Nur’un ulaştırılması, o dönemlerde Türkiye’de Dahiliye Vekili, Asâ-yı Mûsa ve Zülfikar’ı yasak ederken, özellikle Berlin’de Almanların Zülfikar’ı almaları şevkin yükselmesine fevkalâde vesile oluyor idi. 

1951 yılının başında Zülfikar’ın İstanbul’da bulunan Papalık vasıtasıyla Vatikan’daki Papaya gönderilmesi çok dikkat çekici ve bir o kadar da anlamlı idi ki Avrupa Birliğinin kuruluş yıllarına tevafuk ediyordu.  

Ve nihayet geçmişin en güzel hizmet numunesinden birisini nakledelim. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu’nda idamla yargılanan kahraman Tahiri Mutlu haykırıyor:

“İstanbul’dan teksir makinesi ve kâğıt alarak Isparta’ya getirdim. Evvelâ Zülfikar, Mu’cizat-ı Kur’âniye ve Ahmediye mecmuasını bastık.” der  ve hasıl olan gelir ile diğer eserlerin basımı ve neşri için sarfettiğini ve bütün bunları da sırf Allah rızası için yaptığını vicdanlara hitap ederek söyler.

Ağır Cezada yargılanma esnasında ve o günlerin Türkiye’sinde bunları haykırmak ne demektir? Nasıl bir fedakârlık ve kahramanlıktır?

Bugün “artık o sıkıntılı zamanlar geçmiş, safalı zamanlara gelmişiz” derken bugün de farklı sıkıntılarımız var. Dünyevîleşmenin tavan yaptığı, sap ile samanın karıştığı, dinin dünyaya, makama, servete alet edildiği, sapı bizden baltaların getirdiği farklı sıkıntıların yaşandığı dönemde yine çare Mevlâmıza yönelerek medet istemektir. İman ve ahlâkımızın yara aldığı noktadan yeniden tedaviye başlamak gerek. İşte sadece bunun için de Zülfikar’ı okumalıyız, neşretmeliyiz.

Okunma Sayısı: 1437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.