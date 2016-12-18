Acıda birleşiyoruz, ama...

Türkiye terör sarmalından çıkamıyor. Her gün yeni bir acı ile karşı karşıya kalıyoruz.

“Terörü ülke gündeminden çıkaracağım” diye görev başlamıştı Başbakan Binali Yıldırım. Ancak terör ne bitiyor ne de gündemden düşüyor. Terör gündemden düşmek bir yana Türkiye’nin birinci gündemi oluyor.

Türkiye, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra terör sarmalından bir türlü çıkamıyor. Suruç’la başlayan terör saldırılarından en büyüğü Ankara Gar’ı önünde gerçekleşmiş, terör eyleminde 100’ün üzerinde kişi ölmüş, 100’lerce kişi yaralanmıştı. Peşinden Ankara’da Genelkurmay kavşağı ve ardından Kızılay’ın göbeğinde bombalar patlamıştı. İstanbul’da, Bursa’da bombalar patladı, insanlar öldü.

En son olarak da bir spor müsabakası sonrasında İstanbul’da patlatılan iki bomba 37 gencecik çevik kuvvet polisi, 7 gencin şehit olmasıyla maalesef devam ediyor.

Daha dün, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünde patlama meydana geldi.

18 aydır evlere ateş düşüyor. O tarihten bu yana bin 300’ün üzerinde şehit verdik. Analar, babalar, eşler, çocuklar ağlıyor. Bütün Türkiye ağlıyor…

Oysa, seçim öncesine hükümet, HDP, İmralı ve Kandil arasında yürütülen “çözüm süreci” çerçevesinde terör sebebiyle ölenlerin sayısı yok denecek kadar azalmıştı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, partinin grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile HDP’nin grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet İstanbul’da Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisinde terörün bitirilmesi için “mutabakat metni” bile imzalamıştı. Maalesef “çözüm masa”sının dağılmasından sonra başlayan terör saldırıları durmuyor…

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SINIR GÜVENLİĞİ

En büyük sınırımızın olduğu Suriye’de yaşanan iç savaş 5 yıldan fazladır devam ederken, oradan kaçan insanlar Türkiye’ye sığınıyor. Sınırlarımızdan girişler sırasında çok sayıda teröristin Türkiye’ye sızdığı yetkililer tarafından ifade ediliyordu. Bu da yanlış giden bir durumu gösterirken zafiyet ve tedbirsizliklerin olduğunu ortaya koymuştu.

İstanbul’da 44 şehidin verildiği saldırıyı yapan katillerin de Kobani’den (Suriye) geldikleri açıklanması da bunun göstergesi oldu. Türkiye’nin bir an önce terör sarmalından kurtulması Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmalıdır. Artık analar ağlamasın, çocuklar babasız kalmasın. Bunun için de daha titiz çalışılması, insanların huzurunun sağlanması en başta gelen ülke meselesidir.

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TERÖRLE MÜCADELE SİYASET ÜSTÜDÜR!

Bu anlamda Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Çankaya Köşkü’ndeki 2.5 saatlik toplantıda terörle mücadeleyi görüşmeleri Yenikapı ruhunun devam etmesi anlamına geldiği için değerli ve kıymetlidir. Terör sadece bir partinin meselesi değildir, bütün ülkenin meselesidir. Siyaset üstü bir meseledir. Terörle mücadele için Meclis’teki üç partinin genel başkanının birlikte kamera karşısına çıkması, kararlılığın bir göstergesi olmuştur. Aynı zamanda da dosta düşmana karşı bir gösterge olmuştu.

Yıldırım’ın, terörle mücadele konusunda bilgi ve birikimi olan parlamento dışı Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi gibi partilerle de görüş alışverişinde bulunması faydalı olacaktır.

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BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAK YERİNE…

Terörle mücadele konusunda iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı suçlamak yerine ülkemizi bu beladan kurtarmak adına bu tür birlikteliklere ihtiyaç vardır. Millet olarak acıda birleşiriz. İstanbul saldırısından sonra da bunu gördük. Ülkenin birinci gündem maddesi olan terörle mücadele konusunda birlik ve beraberlik görüntüsü verilebilmesi çok önemli. Bir ve beraber olarak enerjimizi birbirimizi suçlamaya değil, terörden nasıl kurtulacağımıza, terör ateşinin nasıl söndürüleceğine harcamalıyız.

Allah bu terör belâsından, fitnesinden ülkemizi bir an önce kurtarsın… (AMİN)