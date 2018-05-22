"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

“Ayrımcılık”a cevap bekliyoruz

Mehmet KARA
22 Mayıs 2018, Salı 02:02
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının verdiği huzurla oruçlar tutulurken, OHAL şartlarında yapılan baskın seçim dolayısıyla siyaset ve meydanlar hareketli...

Ramazanın huzuru ve bereketi ile ülke kuşatılması gerekirken gerek cuhurbaşkanı adaylarının gerekse de genel seçim dolayısıyla diğer siyasetçilerin kullandıkları kutuplaştırıcı ve ötekileştirici üslupları dolayısıyla ülkede gerginlik yaşanıyor. Parti başkanlarının bu uslüplarının yansımalarını sokaklara yansımalarını her ortamda görmek mümkün.

Bu huzura bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla ramazanlarda bir gelenek haline gelen kitap fuarları var. Bu fuarlar 37 yıldır yapılıyor. Fuarlar okuma oranlarını artırılması ve yazarlarla buluşmaya vesile oluyor.

Bu yıl da ramazan ayı içerisinde Ankara’da Melike Sultan Camii’nde, İstanbul’da ise Ayasofya meydanında kitap fuarı kuruldu. 

Fuarların başladığı 1983 yılından beri fuarlara katılan, Yeni Asya Neşriyat’ın hem Ankara’da hem de İstanbul’da bu sene fuara alınmaması ayrımcılığın ötesinde bir skandal olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz senelerde, yayıncı sayısının 120’lerden 50’lere düştüğü günlerde dahi hep fuarda yerini alan Yeni Asya neşriyatın fuara alınmaması tarihe not düşülmesi gereken bir durum.

Vaktinde müracaatların yapılmasına rağmen fuara günler kala Vakıf Fuarcılıktan gelen, “Öncelikle fuarlarımıza göstermiş ülduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalasef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkanı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebmilmeyi umuyor, ilgi ve alakanız için teşekkür ediyoruz” şeklindeki e posta mesajı ülkedeki ayrımcılığın ve akreditasyonun ne noktalara geldiğini göstermesi açısından ibretlik... 

1983 yılı Ramazan ayında Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kızılay’daki merkez binasının fuaye salonunda çok az sayıda yayıncının iştiraki ile “1. Türkiye Dini Yayınlar Fuarı”nı organize edilmesinin ardından 1984 yılından bu seneye kadar Ankara’da Kocatepe Camiinde yapılan fuar bu yıl Ankara Opera meydanındaki Melike Sultan camii avlusuna alınmıştı.

Geçtiğmiz yıl 57 yayınevine kadar düşen fuar etkinliğinde Yeni Asya’ya yer verilirken bu yıl yetkililer tarafından 200 yayınevinin katıldığı belirtilen yeni alanda yaklaşık 50 yıldır Türkiye’nin en köklü yayınevilerinden birisi olan Yeni Asya’ya “yer verme imkanı bulunamaması” gerçekten çok manidar(!)

Daha yeni kurulmuş ya da 3 - 5 kitabı olan yayınevine bulunan yerler varken, Türkiye’nin alanında en büyük yayınevlerinden birisi olan Yeni Asya Neşriyat’a bulunamamasının cevabı “yer verme imkanı bulamadık”la izah edilebilecek bir durum olmadığı ortada...

Buradan Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’a, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Savaş Polat’a sormak isteriz: Yeni Asya Neşriyat bu sene neden fuara alınmadı? Her yıl müracatta geç kaldığımız hallerde vakıfdan aranıp davet edildiğimiz halde bu sene müracaat yapılmasına rağmen neden “yer” bulunamadı?

Bunları sormak ve cevabını beklemek, bu ayrımcılığın gerçek nedenini öğrenmek en tabiî hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

NOT: Yeni Asya Neşriyat’a hem İstanbul’da hem de Ankara’da ayrımcılık yapılarak fuarlarda yer verilmezken, bütün okuyucularımızı ve kitap severleri bürolarımıza bekliyoruz. Yayınlarımızı bürolarımızdan temin edebilirler. Ayrımcılıra en büyük cevabı da bürolaramızdan satın alacağınız kitaplarla verebileceğini de hatırlatmak isteriz.

Okunma Sayısı: 3519
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • demokrat

    22.5.2018 11:48:03

    cevap gelir mi...gelmez.görmez...işitmez bunlar.

  • HÜSEYİN İLHAN

    22.5.2018 07:54:06

    Bir mukayese olması ciheti ile bir emsal hali zikretmek istiyorum. FUTBOLSEVERLER hatırlayacaktır.Geçtiğimiz pazar günü s.ligin son haftası ve şampiyon olacak takımın maçı vardı İZMİR de.İZMİR ekibi olan GÖZTEPE YÖNETİMİ az sayıda seyirci alan sahaları için bakın nasıl uygulama yaptılar. Bu maçtan önce 3 iç saha maçında devamlı gelmiş olan GÖZTEPE TARAFTARINA ÖNCELİK VERDİLER. Kısaca ADALET VE ADİL davranma hususunda DİYANET gibi HAK-HUKUK-ADALET mefhumlarında hassas olması,numune-i imtisal alınması gerekenlere KAPAKLIK DERS VERMİŞ OLDULAR. ACIRIM DİNİ SİYASETE ALET EDEN BEDBAHTLARA. ACIRIM DİNİ TİCARET VE ŞÖHRET İÇİN İSTİSMAR EDEN ZEBUNLARA ACIRIM İMAN HAKİKATLERİNİ YILLARCA OKUYAN,DİNLEYEN AMMA ŞU AN SİYASİ TARAFGİRLİKLE VİCDANLARI,İZ'ANLARI VE HAK-HUKUK-ADALET duyguları zayıflayanlara.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.