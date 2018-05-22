“Ayrımcılık”a cevap bekliyoruz

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının verdiği huzurla oruçlar tutulurken, OHAL şartlarında yapılan baskın seçim dolayısıyla siyaset ve meydanlar hareketli...

Ramazanın huzuru ve bereketi ile ülke kuşatılması gerekirken gerek cuhurbaşkanı adaylarının gerekse de genel seçim dolayısıyla diğer siyasetçilerin kullandıkları kutuplaştırıcı ve ötekileştirici üslupları dolayısıyla ülkede gerginlik yaşanıyor. Parti başkanlarının bu uslüplarının yansımalarını sokaklara yansımalarını her ortamda görmek mümkün.

Bu huzura bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla ramazanlarda bir gelenek haline gelen kitap fuarları var. Bu fuarlar 37 yıldır yapılıyor. Fuarlar okuma oranlarını artırılması ve yazarlarla buluşmaya vesile oluyor.

Bu yıl da ramazan ayı içerisinde Ankara’da Melike Sultan Camii’nde, İstanbul’da ise Ayasofya meydanında kitap fuarı kuruldu.

Fuarların başladığı 1983 yılından beri fuarlara katılan, Yeni Asya Neşriyat’ın hem Ankara’da hem de İstanbul’da bu sene fuara alınmaması ayrımcılığın ötesinde bir skandal olarak değerlendirilebilir.

Geçtiğimiz senelerde, yayıncı sayısının 120’lerden 50’lere düştüğü günlerde dahi hep fuarda yerini alan Yeni Asya neşriyatın fuara alınmaması tarihe not düşülmesi gereken bir durum.

Vaktinde müracaatların yapılmasına rağmen fuara günler kala Vakıf Fuarcılıktan gelen, “Öncelikle fuarlarımıza göstermiş ülduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Maalasef bu sene düzenlenen fuarımızda sizlere yer verme imkanı bulamadık. Bir sonraki fuarlarımızda yer verebmilmeyi umuyor, ilgi ve alakanız için teşekkür ediyoruz” şeklindeki e posta mesajı ülkedeki ayrımcılığın ve akreditasyonun ne noktalara geldiğini göstermesi açısından ibretlik...

1983 yılı Ramazan ayında Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kızılay’daki merkez binasının fuaye salonunda çok az sayıda yayıncının iştiraki ile “1. Türkiye Dini Yayınlar Fuarı”nı organize edilmesinin ardından 1984 yılından bu seneye kadar Ankara’da Kocatepe Camiinde yapılan fuar bu yıl Ankara Opera meydanındaki Melike Sultan camii avlusuna alınmıştı.

Geçtiğmiz yıl 57 yayınevine kadar düşen fuar etkinliğinde Yeni Asya’ya yer verilirken bu yıl yetkililer tarafından 200 yayınevinin katıldığı belirtilen yeni alanda yaklaşık 50 yıldır Türkiye’nin en köklü yayınevilerinden birisi olan Yeni Asya’ya “yer verme imkanı bulunamaması” gerçekten çok manidar(!)

Daha yeni kurulmuş ya da 3 - 5 kitabı olan yayınevine bulunan yerler varken, Türkiye’nin alanında en büyük yayınevlerinden birisi olan Yeni Asya Neşriyat’a bulunamamasının cevabı “yer verme imkanı bulamadık”la izah edilebilecek bir durum olmadığı ortada...

Buradan Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’a, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Savaş Polat’a sormak isteriz: Yeni Asya Neşriyat bu sene neden fuara alınmadı? Her yıl müracatta geç kaldığımız hallerde vakıfdan aranıp davet edildiğimiz halde bu sene müracaat yapılmasına rağmen neden “yer” bulunamadı?

Bunları sormak ve cevabını beklemek, bu ayrımcılığın gerçek nedenini öğrenmek en tabiî hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

NOT: Yeni Asya Neşriyat’a hem İstanbul’da hem de Ankara’da ayrımcılık yapılarak fuarlarda yer verilmezken, bütün okuyucularımızı ve kitap severleri bürolarımıza bekliyoruz. Yayınlarımızı bürolarımızdan temin edebilirler. Ayrımcılıra en büyük cevabı da bürolaramızdan satın alacağınız kitaplarla verebileceğini de hatırlatmak isteriz.