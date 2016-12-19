“Bahçeli, cumhurbaşkanlığına da lâyıktır!”

AKP’li 316 milletvekilinin imzasını taşıyan ve cumhurbaşkanlığı sistemini ihtiva eden anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması plânlanıyor.

Daha teklif görüşülmeye başlamadan AKP içinden bazı isimler Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı yardımcılığına kesin gözüyle baktıklarını yazmaya başladılar bile…

Geçtiğimiz hafta gazetedeki makalesinde bundan önce kırdıkları insanlardan helâllik isteyen ve özür dileyen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı çıkışlar ile nam salan bir kişi…

Anayasa değişikliği teklifine destek veren Bahçeli hakkında yaptığı çarpıcı bir açıklama ile de yine dikkat çekti.

“Sayın Bahçeli her göreve lâyıktır, büyük bir devlet sorumluluğu ciddî olan bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanlığına da lâyıktır. Cumhurbaşkanı yardımcılığına da lâyıktır” diyen Bahçeli’ye övgüler düzmüş Metiner…

Bu sözden sonra merak edilen, Bahçeli, mini anayasa değişikliğini gündeme getirip desteklemeseydi de yine “cumhurbaşkanlığına lâyık” olduğu söylenebilir miydi?

Bakarsınız, değişiklik Meclis’ten geçtikten sonra 3 Kasım 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Bahçeli aday bile gösterilebilir… Siyasette “olmaz yoktur” (!) çünkü…



BAKAN’DAN AKP’Lİ VEKİLE TEPKİ

Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde konuşmalarını yazan AKP İstanbul Milletvekili Aydın Ünal’ın Yeni Şafak’taki yazısında (12.12.2016) “terör denkleminin bileşenleri” arasında terör örgütleriyle CHP’yi birlikte sıralaması Meclis’te tartışmalara sebep oldu.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Bunlar partimizin görüşleri değil” derken AB Bakanı Ömer Çelik’in Meclis kürsüsünden, “CHP’nin hiçbir şekilde terör örgütlerinin sayıldığı bir listede sayılması doğru değildir, kabul edilemez, bu net bir tavırdır. CHP’nin incinmesini doğru buluyor, tepkisini anlayışla karşılıyorum ve bu yaklaşımı reddettiğimi söylüyorum” cevabı vermesi aynı parti içinde bir bakanın milletvekiline cevap vermesi ve anamuhalefet partisini haklı bulması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

Bir de Çelik’in de Ünal ile aynı dönemlerde Erdoğan’ın danışmanı olduğunu not edersek ilginçlik daha da artar...

Meclis’te terör bildirisine ortak imza atan, genel başkanların terörle mücadeleyi 2.5 saat boyunca konuştukları bir ortamda böyle bir tartışmanın yaşanması da başka bir ibretlik olay oldu.

“TARİHTEKİ EN BÜYÜK İSLÂM DÜŞMANI” KİM?

Bu soruya çok farklı cevaplar verilebilir. AKP’li bir milletvekili bu sorunun cevabını sosyal medyada paylaşınca tartışmanın göbeğine oturdu.

Aydın Ünal’ın, zalim Esad ve destekçileri İran ve Rusya’nın Halep’te yaptıkları zulümlerin şiddetlendiği bir zamanda gönderdiği tweet’te cevabı şöyle veriyor: “Bize İran’ın tarihteki en büyük İslâm düşmanı ve Müslüman katili olduğunu tekrar hatırlatan Allah’a hamdolsun. İnşallah aklederiz...”

Bu paylaşım, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde İran’a yaptığı ziyaret sırasında söylediği, “Kendimizi İran’da ikinci evimizde hissediyoruz” sözüyle bir araya getirilence “İran’la olan ilişkilerde bir kayma mı oluyor?” sorusunu akıllara getirdi.

İBRETLİK!

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının gündemde olduğu ve terörle mücadele konusunda Çankaya Köşkü’nde 2.5 saat süren bir toplantıda Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’yi ağırlayan Yıldırım 22 Ağustos’ta da Başbakanlık resmî konutunda iki liderle görüşmüştü.

“Yenikapı ruhu devam etmeli” diyen Yıldırım’ın bu davranışı takdirle karşılanırken, bir takım kişilerin liderlerin vücut diline itiraz etmeleri gerçekten ibretlikti. Toplantının anlamı, önemi ve mânâsına değil de liderlerin ortak açıklama yaparken ellerini nerede bağladıkları üzerinden yorum yapan bu kişilerin amacını anlamak mümkün değil…

Yıldırım açıklama yaparken, Bahçeli ve Yıldırım ellerini önden bağlarken Kılıçdaroğlu arkadaş bağlamışmış. Bu onun “terörle mücadeledeki samimiyetini gösteriyor”muş!

Millî birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemde, böyle bir acı yaşarken uğraştıkları şey tam mânâsıyla vahim.

Bu kişilere şunu sormak lâzım. Başka bir fotoğrafta da Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin elleri yanda, Yıldırım’ın eli önde bağlı. Peki, bundan ne anlam çıkayorsunuz? Gerçekten de ibretlik…

Siz mânâya bakın…

GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

2017 bütçesi Meclis kabul edildi. Hakaretli tartışmaların fazla olmadığını, geçen senelerde olduğunun aksine liderlerin konuşmalar yapmadığı bir bütçe kapanışını izledik.

Bütçenin tamamı üzerinde yapılan konuşmaları genel başkanlar izledi. Bahçeli bütçenin sonuna kadar bütün konuşmaları dinlerken, tebessümle bazı milletvekilleri ile selâmlaşması dikkat çekti. Kamuoyunda bilindiğinin aksine aslında esprili bir kişiliğe sahip olan Bahçeli’nin HDP adına konuşan Sırrı Süreyya Önder ve CHP adına konuşan İlhan Kesici ile sohbet etmesi kameralara yansırken, yüzündeki tebessüm dikkat çekiciydi.

Terör saldırısı ile yüreğimizin yandığı bu günlerde siyasetçilerin millete örnek olacak bu davranışları “güzel hareketler” olarak görülüyor.